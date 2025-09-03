Alcaraz và Djokovic xô đổ nhiều kỷ lục, chạm trán đỉnh cao ở bán kết US Open

Bán kết US Open 2025 hứa hẹn sẽ là màn đọ sức đỉnh cao đầy kịch tính khi hai ngôi sao của làng tennis hiện đại, Carlos Alcaraz và Novak Djokovic cùng nhau xô đổ nhiều kỷ lục để tạo nên cuộc chạm trán đáng chờ đợi nhất mùa giải. Trận đấu dự kiến diễn ra vào 5/9.

Alcaraz, tay vợt trẻ tuổi đầy tài năng, tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu thế hệ mới với những thành tích thần tốc chưa từng có từ thời Bjorn Borg, Rafael Nadal và Boris Becker, trở thành một trong những hiện tượng hiếm hoi trong lịch sử tennis khi ngay trước tuổi 23 đã lọt vào 9 trận bán kết Grand Slam

Không dừng lại ở đó, Alcaraz còn làm nên lịch sử khi trở thành tay vợt trẻ nhất kể từ năm 1978 (sau gần nửa thế kỷ) có thể vào bán kết Grand Slam trên cả ba mặt sân, đất nện, sân cỏ và sân cứng, trong nhiều mùa khác nhau (năm 2023 và 2025). Thành tích này cho thấy sự toàn diện trong lối chơi và khẳng định anh là một trong những tài năng trẻ đa năng và bền bỉ hiếm có của làng tennis thế giới

Novak Djokovic, huyền thoại sống của làng tennis, đang tiếp tục làm nên lịch sử khi ghi danh vào lần thứ 14 ở bán kết US Open, san bằng kỷ lục của Jimmy Connors cho số lần vào bán kết nhiều nhất tại giải đấu này trong Kỷ nguyên Mở (từ 1968). Sự ổn định và tính bền bỉ của tay vợt người Serbia vẫn khiến giới chuyên môn và người hâm mộ phải kính phục

Ngoài ra, Djokovic còn sở hữu thành tích ấn tượng với 9 lần chiến thắng các đối thủ thuộc top 5 ATP ngay tại US Open, con số ngang bằng với những tên tuổi huyền thoại như Ivan Lendl, Pete Sampras và Roger Federer

Djokovic có thành tích 38 thắng, 1 thua trong các trận đấu trên sân nhà của đối thủ ở Grand Slam, chỉ thất bại duy nhất vào năm 2013 trước Andy Murray tại chung kết Wimbledon

Điều đáng kinh ngạc nhất là Djokovic trở thành tay vợt lớn tuổi nhất (38 tuổi 94 ngày) trong Kỷ nguyên Mở có thể vào bán kết ở cả 4 giải Grand Slam trong cùng một mùa giải. Điều này không chỉ phản ánh sức bền thể lực phi thường mà còn là minh chứng cho niềm đam mê và ý chí kiên cường của tay vợt Serbia