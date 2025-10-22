Huyền thoại cầu lông Tiến Minh thua sốc "ông cháu" hạng 1527 thế giới

Trong một diễn biến bất ngờ tại giải Li-Ning Vietnam International Series 2025 đang diễn ra tại nhà thi đấu đa năng tỉnh Ninh Bình (21-26/10), huyền thoại cầu lông Việt Nam Nguyễn Tiến Minh đã gục ngã trước tay vợt trẻ Singapore mới 18 tuổi Justin Tay, người đang xếp hạng 1527 thế giới.

Tiến Minh (áo trắng) thua "ông cháu" kém 24 tuổi tới từ Singapore vì thể thức thi đấu mới, set chạm 15

🎾 Huyền thoại gặp bất lợi với thể thức thi đấu mới

Tiến Minh hiện vẫn duy trì phong độ và giữ thứ hạng 388 thế giới ở tuổi đã bước sang tuổi 42. Với kinh nghiệm vượt trội, anh được kỳ vọng sẽ dễ dàng vượt qua "ông cháu" người Singapore mới 18 tuổi (kém Tiến Minh 24 tuổi). Thế nhưng thể thức thi đấu mới của giải, đánh chạm 15 điểm mỗi set đã mang đến lợi thế cho Justin Tay.

Set 1 diễn ra quyết liệt và cân bằng, kết quả là tỷ số 15-12 nghiêng về tay vợt Singapore. Set 2, với đà hưng phấn và lối đánh nhanh mạnh, Justin Tay giành chiến thắng áp đảo 15-5, khiến Tiến Minh đành chấp nhận thất bại chung cuộc 0-2.

⚙️ Thể thức mới và những tác động

Vietnam International 2025 áp dụng thử nghiệm thể thức thi đấu chạm 15 điểm, nhằm tăng tốc độ trận đấu và thu hút người xem. Tuy nhiên, thể thức này rõ ràng ưu tiên tay vợt mạnh về sức bền, tốc độ và tấn công nhanh, tạo nên khó khăn không nhỏ cho các tay vợt có lối chơi thiên về đẳng cấp chiến thuật và kéo dài điểm số như Tiến Minh.

Liên đoàn Cầu lông thế giới (BWF) sẽ lắng nghe phản hồi từ các vận động viên, HLV và trọng tài để quyết định có áp dụng rộng rãi thể thức mới trong mùa giải 2026 hay không.

Đây là lần thứ 2 giải đấu quốc tế này được tổ chức tại Việt Nam, quy tụ gần 300 VĐV từ 19 quốc gia và vùng lãnh thổ như Australia, Canada, Mỹ, Đức, Indonesia, Ấn Độ, Nhật Bản, Singapore, Thái Lan và đội chủ nhà Việt Nam. Giải đấu gồm 5 nội dung thi đấu: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ, với tổng tiền thưởng 5.000 USD. Sự kiện là nơi các VĐV thi đấu cọ xát, tích điểm quan trọng trong hệ thống BWF.

Hạt giống số 9 Tiến Minh thất bại, nhưng giải đấu vẫn có nhiều ngôi sao khác của Việt Nam đi tiếp vào vòng 2 như Lê Đức Phát (hạt giống số 1), hay Trần Phúc Khánh, Phan Phúc Thịnh...