Cựu số 1 cầu lông thế giới người Thái Lan tụt dốc phong độ vì thích trà sữa, cơm rang

🏸 Hành trình vươn tới đỉnh cao và ánh hào quang lịch sử

Kunlavut Vitidsarn, chàng trai sinh năm 2001 đến từ Thái Lan, đã làm nên lịch sử cho cầu lông nước nhà khi vươn lên vị trí số 1 thế giới đơn nam vào ngày 3/6/2025. Anh được mệnh danh là “Thần ba set” nhờ lối chơi phòng thủ kiên cường, cùng sức bền tốt, thường xuyên giành chiến thắng qua những trận đấu căng thẳng kéo dài ba set đấu

Kunlavut Vitidsarn hiện tại có cân nặng vượt chuẩn so với chiều cao

Ở giải vô địch châu Á tổ chức tại Ninh Ba, Trung Quốc, Kunlavut thi đấu đầy bản lĩnh khi đánh bại các đối thủ mạnh, trong đó có Lu Guang Zu ở trận chung kết, qua đó giúp Thái Lan lần đầu tiên có tay vợt nam vô địch châu Á 2025. Thành công này được tiếp nối bằng những danh hiệu lớn như Indonesia Masters, Thailand Open, Singapore Open, liên tiếp khẳng định vị thế tay vợt hàng đầu thế giới.

Điều đặc biệt, Kunlavut là tay vợt lịch sử khi trở thành người đầu tiên của Thái Lan lên đỉnh bảng xếp hạng của Liên đoàn Cầu lông Thế giới (BWF). Anh từng ba lần vô địch giải trẻ thế giới liên tiếp.

⚡️ Sự sa sút phong độ và bài học từ thói quen "ham ăn"?

Tuy nhiên, sự vươn lên của anh đang bị đắt dấu hỏi. Từ nửa cuối năm 2025, phong độ Kunlavut bắt đầu có dấu hiệu sa sút rõ rệt. Anh thất bại ở nhiều giải đấu lớn như Japan Open, China Open và China Masters, thậm chí bị loại ngay vòng đầu ở Japan Open bởi tay vợt trẻ Weng Hongyang. Cái giá phải trả là việc tụt từ vị trí số 1 xuống số 3 thế giới vào tháng 9/2025.

Nguyên nhân chính được cho là do sự tăng cân đột ngột của Kunlavut. Từ khoảng 75kg vào đầu năm 2024, anh đã nặng tới 85kg, con số vượt xa so với cân nặng lý tưởng 70-75kg của các tay vợt cùng chiều cao 1m77. Chỉ số của anh lúc này lên tới 27,1, thuộc nhóm "thừa cân" trong môn thể thao đòi hỏi tốc độ và sự linh hoạt cao như cầu lông.

Một phần lớn nguyên nhân liên quan có thể đến thói quen ăn uống không kiểm soát, đặc biệt sở thích "trà sữa, cơm chiên"﻿, những món ăn giàu calo và đường. Một ly "trà sữa trân châu"﻿ có thể chứa 300-500 kcal, một phần "cơm chiên"﻿ chứa 600-800 kcal. Dư thừa calo này khiến sự linh hoạt, tốc độ di chuyển giảm sút, dễ mệt mỏi và tăng nguy cơ chấn thương, đặc biệt với các khớp gối, cổ chân.

Các chuyên gia, trong đó có bác sĩ thể thao Somchai R. tại Bangkok, đã cảnh báo Kunlavut nên giảm cân dưới 78kg để tối ưu hóa hiệu suất thi đấu. Thậm chí đồng nghiệp Loh Kean Yew từng chia sẻ hình ảnh Kunlavut ăn "cơm chiên"﻿ trong một chuyến đi Thái Lan, làm dấy lên lo ngại về chế độ ăn uống của tay vợt này.

Trận thua ở tứ kết Denmark Open 2025 trước Viktor Axelsen với tỷ số 1-2 cho thấy Kunlavut đang gặp khó khăn trong việc duy trì phong độ ổn định trước các đối thủ đẳng cấp. Từ khi giữ ngôi số 1 thế giới, anh có nhiều thành tích xuất sắc nhưng cũng không tránh khỏi những thất bại khiến vị trí trên bảng xếp hạng bị ảnh hưởng.

Thành công không chỉ dựa trên tài năng và kỹ thuật mà còn phụ thuộc vào sự kiểm soát chặt chẽ lối sống, ăn uống và sức khỏe tổng thể. Việc “ham ăn” các món nhiều calo có thể trở thành rào cản nghiêm trọng trên con đường bảo vệ đỉnh cao phong độ. Nhưng tương lai vẫn rộng mở nếu Kunlavut biết điều chỉnh chế độ ăn uống, giúp anh có thể trạng tốt nhất.