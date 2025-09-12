Cú sốc tình trường: Người mẫu áo tắm yêu cả Sinner lẫn Alcaraz ở US Open?

US Open 2025 khép lại với chức vô địch cho Carlos Alcaraz, nhưng bên ngoài sân đấu, làng quần vợt lại xôn xao bởi một “cú sốc” tình trường, người mẫu áo tắm Brooks Nader bị đồn hẹn hò cùng lúc cả Alcaraz và Jannik Sinner.

Alcaraz (bên phải) yêu Brooks Nader (giữa) là chuyện bình thường, nhưng mọi thứ phức tạp khi có cả Sinner (bên trái)

💃 Người đẹp 28 tuổi đưa hai tay vợt hàng đầu vào "tam giác tình ái"?

Theo trang Page Six (Mỹ), Brooks Nader, gương mặt quen thuộc của tạp chí áo tắm, đã nhiều lần xuất hiện trên khán đài các trận đấu tennis tại Flushing Meadows. Ban đầu, tin đồn hướng về Sinner, đối thủ lớn nhất của Alcaraz, sau khi chính em gái Brooks úp mở rằng có một vận động viên nổi tiếng “tên vần với Winner” đang trò chuyện thân mật cùng siêu mẫu.

Thế nhưng chỉ vài ngày sau, chính em gái của Brooks lại xác nhận cô đang hẹn hò Alcaraz. Điều này khiến dư luận “dậy sóng”, khi hai cái tên Sinner - Alcaraz vốn đã đối đầu căng thẳng trên sân, nay còn bị đặt vào thế đối đầu ở một câu chuyện tình đời thực.

Alcraz (bên trái) được cho là đã thắng Sinner (bên phải) cả trên sân lẫn tình trường ở US Open 2025

💑 Alcaraz thắng cả trên sân lẫn ngoài đời?

Trong khi Sinner thất vọng sau thất bại ở chung kết, Alcaraz không chỉ nâng cao chiếc cúp Grand Slam thứ sáu trong sự nghiệp, mà còn được cho là “chiếm trọn trái tim” của Brooks. Hình ảnh tay vợt người Tây Ban Nha cùng người đẹp rời khu VIP ở New York càng khiến tin đồn lan nhanh.

Brooks Nader vốn nổi tiếng với gu ăn mặc táo bạo, 1,7 triệu người theo dõi Instagram và danh sách dài những mối tình đình đám, từ tỷ phú Mỹ, hoàng tử Constantine-Alexios đến các ngôi sao giải trí. Lần này, cái tên gắn liền với tin đồn cùng cô là hai trong số những tay vợt nam xuất sắc nhất thế giới.

🎭 Drama chưa có hồi kết

Alcaraz hiện tại vẫn giữ im lặng, Sinner chưa một lần lên tiếng, còn Brooks tiếp tục úp mở khi được hỏi. Nhưng rõ ràng, câu chuyện tình tay ba này đã khiến US Open 2025 trở thành giải Grand Slam “ồn ào” dù đã khép lại.

Alcaraz có lẽ đã thắng trên mọi mặt trận, nhưng “trò chơi tình ái” giữa những ngôi sao quần vợt và nàng mẫu áo tắm chắc chắn chưa dừng lại.