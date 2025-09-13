Maria Sharapova khác lạ khi xuất hiện bên Beckham & tay vợt nữ số 1 thế giới

🎉 Tái xuất ấn tượng bên Beckham và Sabalenka

Một trong những khoảnh khắc đáng chú ý của làng thể thao vừa diễn ra tại New York khi Maria Sharapova bất ngờ xuất hiện trong bữa tiệc xa hoa cùng góp mặt với David Beckham và Aryna Sabalenka – tay vợt số 1 thế giới hiện tại, cũng là tân vô địch US Open.

Maria Sharapova xuất hiện khác lạ khi tạo dáng bên David Beckham

Sự kiện diễn ra ngay sau giải Grand Slam trên đất Mỹ, nơi Sabalenka vừa hoàn tất “tour ăn mừng” chiến thắng bằng việc xuất hiện trên nhiều show truyền hình, tham gia talkshow Jimmy Kimmel và góp mặt trong nhiều podcast nổi tiếng.

Tuy nhiên, ánh đèn sân khấu không chỉ dành cho Sabalenka mà còn hướng về Sharapova. Khác xa hình ảnh quen thuộc thời đỉnh cao, tay vợt người Nga gây chú ý với mái tóc sẫm màu tự nhiên, thay cho dáng vẻ tóc vàng từng gắn liền với chiến thắng Wimbledon lịch sử năm 2004.

Trong bữa tiệc, Sharapova vui vẻ chụp ảnh selfie cùng Beckham và Sabalenka. Đây không phải lần đầu cô hợp tác cùng cựu đội trưởng tuyển Anh, bởi cả hai đều là đại sứ lâu năm của thương hiệu bia và từng quảng bá thương hiệu này tại Wimbledon.

Sharapova và Beckham rạng rỡ trong khoảnh khắc selfie

🏆 Dấu ấn Hall of Fame và sự xuất hiện bất ngờ của Serena Williams

Chuyến đi New York lần này diễn ra chỉ ba tuần sau khi Sharapova được chính thức ghi danh vào Ngôi đền Danh vọng Quần vợt Quốc tế (International Tennis Hall of Fame) tại Newport, Rhode Island. Cô nằm trong danh sách "Hall of Fame 2025” cùng Kim Clijsters và Patrick McEnroe.

Nữ hoàng quần vợt một thời gặp gỡ tân vô địch US Open Aryna Sabalenka

Điểm nhấn đặc biệt trong buổi lễ vinh danh là sự xuất hiện bất ngờ của Serena Williams. Đối thủ kỳ phùng một thời đã trực tiếp trao danh hiệu cho Sharapova và dành những lời tri ân sâu sắc về cuộc đối đầu lịch sử giữa họ.

“Chúng tôi đã bỏ lại tất cả trên sân trong mỗi trận đấu. Cả hai đều ghét thua cuộc hơn bất cứ điều gì trên đời này. Chúng tôi hiểu rõ rằng người kia chính là rào cản lớn nhất ngăn mình và chiếc cúp. Đó chính là lý do chúng tôi có mặt ở đây ngày hôm nay,” Serena chia sẻ.