Alcaraz và Djokovic "mạnh miệng" trước thềm bán kết kinh điển US Open

🦅 Novak Djokovic: Kinh nghiệm và khát vọng vô địch

Djokovic có bước tiến vững chắc vào bán kết US Open 2025 sau chiến thắng 6-3, 7-5, 3-6, 6-4 trước tay vợt chủ nhà Taylor Fritz. Dù đối thủ được cổ vũ cuồng nhiệt, Djokovic vẫn giữ được sự tập trung và bản lĩnh vượt qua sức ép tinh thần. Anh chia sẻ rằng trận đấu rất cân bằng và quyết liệt, khi đối thủ chơi tốt hơn trong phần lớn set hai và ba, nhưng những điểm số quan trọng cuối cùng đã thuộc về tay vợt người Serbia.

Trận đấu đỉnh cao được thiết lập ở bán kết US Open 2025

Djokovic bày tỏ sự tự hào về nỗ lực của mình và thừa nhận rằng trận đấu có thể nghiêng về bất kỳ ai, nhưng may mắn đã đứng về phía anh trong những thời khắc then chốt.

Phát biểu trước trận bán kết với Alcaraz, Djokovic cho biết: "Tôi rất tôn trọng Carlos và biết rõ phong cách chơi của cậu ấy. Cậu ấy là một trong những tay vợt xuất sắc nhất hiện nay. Trận đấu sắp tới chắc chắn sẽ rất khó khăn. Tôi sẽ chiến đấu hết sức để tiếp tục hành trình tại giải".

Ở tuổi 38, Djokovic vẫn duy trì phong độ đỉnh cao và đang hướng tới danh hiệu Grand Slam thứ 25 để củng cố vị thế tay vợt nam vĩ đại nhất lịch sử. Với kinh nghiệm và sự lạnh lùng, Novak vẫn là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch US Open năm nay.

⚡ Carlos Alcaraz dồn toàn lực cho trận đấu với Novak

Alcaraz tiếp tục cuộc hành trình ấn tượng tại US Open bằng chiến thắng áp đảo 6-4, 6-2, 6-4 trước Jiri Lehecka. Tay vợt Tây Ban Nha chia sẻ: "Tôi không muốn đặt quá nhiều áp lực khi nghĩ đến vị trí số 1 thế giới. Chỉ cần tôi tập trung chơi theo cách của mình, theo đuổi mục tiêu và tận hưởng từng trận đấu, kết quả sẽ đến".

Khi nói về đối thủ Djokovic, Alcaraz không ngại gửi lời thách thức: "Tôi biết rõ phong cách của Novak, anh ấy là một trong những tay vợt vĩ đại nhất mọi thời đại. Trận đấu sắp tới sẽ rất khó khăn, và nếu Djokovic muốn đánh bại tôi, anh ấy sẽ phải nỗ lực rất nhiều".

Alcaraz cũng dành lời cảm ơn đặc biệt dành cho người hâm mộ tại US Open, nơi anh từng giành danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp.