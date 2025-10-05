Sinner có 49 triệu USD vẫn ở phòng "bé xíu" với bố mẹ, không có chỗ để cúp

Ở tuổi 24, Jannik Sinner đã trở thành một trong những tay vợt xuất sắc nhất thế giới, từng vươn lên vị trí số 1 ATP (hiện đang giữ hạng 2), 21 danh hiệu lớn nhỏ và tổng tiền thưởng lên đến hơn 49 triệu USD trong sự nghiệp. Chỉ riêng năm 2025, anh đã bỏ túi hơn 12 triệu USD từ các giải đấu. Tuy nhiên, đằng sau ánh hào quang của một ngôi sao quần vợt là một Sinner khiêm nhường, giản dị và gắn bó sâu sắc với gia đình.

Sinner ngôi sao tài năng nhưng sống giản dị

Trong một buổi phỏng vấn sau chiến thắng tại China Open, khi được hỏi về việc trưng bày bộ sưu tập cúp ngày càng lớn của mình, Sinner khiến người hâm mộ không khỏi xúc động: "Tôi để tất cả cúp ở nhà bố mẹ. Căn hộ của tôi khá nhỏ, không có nhiều chỗ".

Phòng của Sinner tại thị trấn miền núi Sesto, nơi anh sinh ra và lớn lên giờ đây chẳng khác gì một kho chứa đồ. Anh ngủ tại phòng cũ của anh trai, nơi chất đầy đồ đạc. Dù đã có đủ điều kiện để sống trong biệt thự xa hoa hay căn hộ cao cấp, Sinner vẫn chọn ở gần bố mẹ mỗi khi có dịp trở về nhà.

🏡 Gia đình là điểm tựa lớn nhất

Gia đình luôn là nguồn động lực và chỗ dựa tinh thần lớn nhất với tay vợt người Italy. Cha anh, ông Hanspeter, vẫn làm đầu bếp trong một nhà hàng nhỏ và hiếm khi đi xem con trai thi đấu vì công việc bận rộn. Mẹ anh, bà Siglinde, từ bỏ nghề phục vụ để quản lý vài căn hộ cho thuê, thường xuyên đồng hành cùng con tại các giải đấu lớn.

Sinner từng chia sẻ, dù thắng hay thua, trở về nhà là khoảnh khắc giúp anh cân bằng lại mọi thứ. Sự chân thành và ấm áp trong gia đình là điều không gì thay thế được.

⛷️ Từ dốc tuyết đến sân đấu đỉnh cao

Ít ai biết rằng trước khi đến với quần vợt, Sinner từng là vận động viên trượt tuyết và giành ngôi á quân toàn quốc ở bộ môn này tại Ý. Tuy nhiên, đam mê quần vợt đã đưa anh rời nhà từ năm 13 tuổi để theo học tại Học viện quần vợt Piatti danh tiếng là bước ngoặt lớn định hình sự nghiệp sau này.

Cha mẹ Sinner không đặt áp lực thành tích lên con trai, mà luôn để anh phát triển theo cách riêng, một lựa chọn ít thấy trong môi trường thể thao cạnh tranh khốc liệt.

💎 Thành công không làm thay đổi con người

Dù hiện nay là gương mặt vàng của làng quần vợt thế giới, với các danh hiệu lớn như Australian Open, Wimbledon hay US Open, và hợp đồng quảng cáo trị giá chục triệu đô la, Sinner vẫn giữ lối sống giản dị. Anh không chạy theo hàng hiệu, siêu xe hay biệt thự xa hoa như nhiều ngôi sao khác, mà chọn cách sống kín đáo, tập trung vào sự nghiệp và gia đình.

Sinner không chỉ là một tay vợt tài năng, mà còn là hình mẫu cho sự khiêm nhường và trân trọng giá trị cốt lõi trong cuộc sống. Từ một căn phòng nhỏ ở thị trấn hẻo lánh đến đỉnh cao quần vợt thế giới, hành trình của anh là minh chứng cho việc thành công không nhất thiết phải đi kèm với sự hào nhoáng.