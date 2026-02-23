Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Alcaraz tiến gần cột mốc của Federer & Nadal, mỹ nhân Philippines gây choáng (BXH tennis 23/2)

Sự kiện: ATP Tour Jannik Sinner Carlos Alcaraz

(Tin thể thao, tin tennis) Alcaraz bứt phá ngôi số 1, mơ chạm kỷ lục Federer - Nadal, WTA dậy sóng với Eala, Pegula áp sát Gauff.

Bảng xếp hạng tennis tuần 23/2 chứng kiến nhiều biến động đáng chú ý ở cả ATP lẫn WTA. Tâm điểm là việc Carlos Alcaraz tiếp tục củng cố ngôi số 1 thế giới sau danh hiệu Qatar Open (ATP 500), đồng thời nuôi tham vọng vượt qua những cột mốc điểm số “khổng lồ” của các huyền thoại.

Alcaraz (bên phải, góc dưới) có cơ hội chạm tới kỷ lục điểm của hai huyền thoại Federer - Nadal

ATP: Alcaraz tiến gần cột mốc của Federer - Nadal

Alcaraz (22 tuổi) đang dẫn đầu ATP với 13.550 điểm (+400), bỏ xa người xếp thứ hai là Jannik Sinner (10.400 điểm) tới hơn 3.000 điểm. Nhà vô địch Australian Open 2026 trở thành tay vợt thứ tư trong lịch sử cán mốc 13.000 điểm trên BXH ATP.

Trong danh sách những cột mốc điểm cao nhất lịch sử: Novak Djokovic dẫn đầu với 16.950 điểm (2016), Roger Federer đứng thứ hai với 15.903 điểm (2006), hạng ba thuộc về Rafael Nadal có 15.390 điểm (2009) và Alcaraz hiện có 13.550 điểm.

Cơ hội cho tay vợt Tây Ban Nha sẽ đến ở “Sunshine Double” (2 giải đấu ATP 1000 gồm Indian Wells & Miami), nơi có tổng cộng 2.000 điểm thưởng. Tuy nhiên, do hệ thống tính điểm 52 tuần, anh cũng sẽ bị trừ 410 điểm từ thành tích năm ngoái. Nếu vô địch cả hai giải, Alcaraz có thể vượt mốc 15.000 điểm, tiến sát Nadal và Federer, dù vẫn còn khoảng cách với Djokovic.

Top 10 ATP có khá nhiều biến động đáng chú ý, Alexander Zverev (hạng 4) mất 50 điểm, Lorenzo Musetti giữ vị trí 5, Alex de Minaur (6) giảm nhẹ 15 điểm, Taylor Fritz tăng 1 bậc lên hạng 7, Felix Auger-Aliassime rơi xuống hạng 8 (-150 điểm).

Ngoài top 10, những thay đổi đáng chú ý gồm, Jakub Mensik (+3) lên hạng 13, Andrey Rublev rơi 4 bậc xuống hạng 18 (-300 điểm), Stefanos Tsitsipas tăng 3 bậc lên hạng 30.

Tomas Martin Etcheverry gây ấn tượng nhất khi tăng 18 bậc lên hạng 33 (+450 điểm). Alejandro Tabilo tăng 26 bậc lên hạng 42. Sebastian Baez tụt mạnh 20 bậc xuống hạng 52 (-490 điểm).

WTA: Sabalenka vững vàng, Pegula áp sát Gauff

Ở nội dung nữ, Aryna Sabalenka tiếp tục giữ ngôi số 1 với 10.675 điểm, hơn người xếp thứ hai là Iga Swiatek 3.087 điểm. Swiatek (7.588 điểm) vẫn đứng vững ở vị trí số 2, trong khi Elena Rybakina xếp thứ 3 (7.253 điểm).

Cuộc đua hấp dẫn nhất thuộc về nhóm phía sau:

- Coco Gauff (6.803 điểm) đang bị Jessica Pegula (6.768 điểm) áp sát chỉ còn 35 điểm sau chức vô địch Dubai của Pegula.

- Jasmine Paolini tăng 1 bậc lên hạng 7.

- Mirra Andreeva tụt xuống hạng 8.

Alexandra Eala (giữa) chạm tới cột mốc thứ hạng mới tại WTA

Mỹ nhân Philippines gây choáng

Câu chuyện cổ tích của tuần thuộc về Alexandra Eala. Tay vợt Philippines tăng 16 bậc, từ hạng 47 lên hạng 31 thế giới, thứ hạng cao nhất sự nghiệp, sau khi vào tứ kết sự kiện WTA 1000 ở Dubai.

Không chỉ gây ấn tượng chuyên môn, Eala còn tạo “cơn sốt” truyền thông tại Đông Nam Á, được xem là biểu tượng mới của quần vợt Philippines.

Ngoài ra, Janice Tjen (Indonesia) tăng 10 bậc lên hạng 36, Sofia Kenin rơi 14 bậc xuống hạng 44, Paula Badosa tụt 15 bậc xuống hạng 85.

Bảng xếp hạng tennis đơn Nam - ATP

TT

Tay vợt

Tuổi

+-XH so với

tuần trước

Điểm

1

 Carlos Alcaraz (Tây Ban Nha) 22 0 13.550

2

 Jannik Sinner (Ý) 24 0 10.400

3

 Novak Djokovic (Serbia) 38 0 5.280

4

 Alexander Zverev (Đức) 28 0 4.555

5

 Lorenzo Musetti (Ý) 23 0 4.405

6

 Alex de Minaur (Úc) 27 0 4.235

7

 Taylor Fritz (Mỹ) 28 +1 4.220

8

 Felix Auger-Aliassime (Canada) 25 -1 4.080

9

 Ben Shelton (Mỹ) 23 0 4.050

10

 Alexander Bublik (Kazakhstan) 28 0 3.405

11

 Daniil Medvedev (Nga) 30 0 2.960

12

 Casper Ruud (Na Uy) 27 +1 2.665

13

 Jakub Mensik (CH Séc) 20 +3 2.595

14

 Alejandro Davidovich Fokina (Tây Ban Nha) 26 +1 2.470

15

 Jack Draper (Anh) 24 -3 2.460

16

 Karen Khachanov (Nga) 29 +1 2.450

17

 Holger Rune (Đan Mạch) 22 +1 2.340

18

 Andrey Rublev (Nga) 28 -4 2.210

19

 Francisco Cerundolo (Argentina) 27 0 2.170

20

 Flavio Cobolli (Ý) 23 0 2.030

21

 Luciano Darderi (Ý) 24 0 1.904

22

 Tommy Paul (Mỹ) 28 +2 1.815

23

 Learner Tien (Mỹ) 20 0 1.785

24

 Jiri Lehecka (CH Séc) 24 -2 1.760

25

 Tallon Griekspoor (Hà Lan) 29 0 1.655

26

 Cameron Norrie (Anh) 30 +1 1.603

27

 Valentin Vacherot (Monaco) 27 -1 1.591

28

 Frances Tiafoe (Mỹ) 28 0 1.590

29

 Brandon Nakashima (Mỹ) 24 0 1.535

30

 Stefanos Tsitsipas (Hy Lạp) 27 +3 1.535

Bảng xếp hạng tennis đơn Nữ - WTA

TT

Tay vợt

Tuổi

+-XH so với

tuần trước

Điểm

1

Aryna Sabalenka (Belarus) 27 0 10.675

2

Iga Swiatek (Ba Lan) 24 0 7.588

3

Elena Rybakina (Kazakhstan) 26 0 7.253

4

Coco Gauff (Mỹ) 21 0 6.803

5

Jessica Pegula (Mỹ) 31 0 6.768

6

Amanda Anisimova (Mỹ) 24 0 6.070

7

Jasmine Paolini (Ý) 30 +1 4.047

8

Mirra Andreeva (Nga) 18 -1 4.001

9

Elina Svitolina (Ukraine) 31 0 3.845

10

Victoria Mboko (Canada) 19 0 3.214

11

Ekaterina Alexandrova (Nga) 31 +1 2.918

12

Belinda Bencic (Thụy Sĩ) 28 +1 2.898

13

Karolina Muchova (CH Séc) 29 -2 2.668

14

Linda Noskova (CH Séc) 21 0 2.421

15

Madison Keys (Mỹ) 31 +2 2.351

16

Naomi Osaka (Nhật Bản) 28 0 2.324

17

Clara Tauson (Đan Mạch) 23 -2 2.095

18

Iva Jovic (Mỹ) 18 +2 2.095

19

Liudmila Samsonova (Nga) 27 -1 2.050

20

Emma Navarro (Mỹ) 24 -1 2.045

21

Diana Shnaider (Nga) 21 0 1.953

22

Elise Mertens (Bỉ) 30 0 1.936

23

Anna Kalinskaya (Nga) 27 0 1.813

24

Qinwen Zheng (Trung Quốc) 23 0 1.758

25

Emma Raducanu (Anh) 23 0 1.645

26

Jelena Ostapenko (Latvia) 28 +2 1.600

27

Leylah Fernandez (Canada) 23 +2 1.598

28

Marta Kostyuk (Ukraine) 23 -2 1.583

29

Maya Joint (Úc) 19 -1 1.549

30

Xinyu Wang (Trung Quốc) 24 +3 1.438

31

Alexandra Eala (Philippines) 20 +16 1.432

8

