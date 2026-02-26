Alcaraz lại "làm mới" bản thân, có kế hoạch để thống trị mùa giải 2026

Carlos Alcaraz tiếp tục khiến làng banh nỉ thế giới phải ngả mũ khi duy trì phong độ hủy diệt ngay từ đầu mùa 2026. Tại Qatar Open ở Doha, tay vợt số 1 thế giới đã đánh bại Arthur Fils 6-2, 6-1 chỉ sau 50 phút.

Danh hiệu này giúp Alcaraz nối dài chuỗi toàn thắng từ đầu năm lên 12 trận, đồng thời chạm mốc 30 trận thắng liên tiếp trên mặt sân cứng ngoài trời. Khoảng cách của anh với Jannik Sinner trên bảng xếp hạng ATP cũng được nới rộng lên 3.150 điểm, còn tổng số danh hiệu đơn trong sự nghiệp tăng lên con số 26.

Alcaraz luôn làm mới mình và có kế hoạch cụ thể để đứng vững trên đỉnh cao quần vợt

Thành công không chỉ là danh hiệu

Dù đang đứng trên đỉnh cao, Alcaraz khẳng định anh vẫn chưa đạt tới giới hạn của mình.

“Luôn luôn có chỗ để cải thiện. Tôi vẫn thấy bản thân có những điểm yếu. Tôi cố gắng hoàn thiện hơn trong tập luyện và thi đấu", tay vợt người Tây Ban Nha nhấn mạnh.

Với Alcaraz, thành công không đơn thuần được đo bằng số cúp vô địch. Anh cho rằng điều quan trọng hơn là sự trưởng thành cả trong lẫn ngoài sân đấu.

“Tôi là một con người hoàn toàn khác so với năm 2022, khi lần đầu lên số 1 thế giới và giành Grand Slam đầu tiên. Tôi trưởng thành hơn, hiểu bản thân hơn và tận hưởng hành trình này”, anh chia sẻ.

Trong hai năm qua, Alcaraz đã giành 5 danh hiệu Grand Slam, 4 Masters 1000 và 4 ATP 500. Tại Australian Open gần nhất, anh trở thành tay vợt nam trẻ nhất lịch sử hoàn tất bộ sưu tập 4 Grand Slam ở tuổi 22 và 272 ngày.

Kế hoạch thống trị mùa giải 2026

Phong độ hoàn hảo đầu năm mới chỉ là bước khởi đầu. Alcaraz đặt mục tiêu kéo dài chuỗi thành tích 12-0 và hướng tới những danh hiệu lớn nhất trong năm.

Lịch trình sắp tới của anh bao gồm Indian Wells Masters, nơi anh từng vô địch năm 2023, 2024 và Miami Open, giải đấu anh đăng quang năm 2022. Giai đoạn “Sunshine Double” cho tới Roland Garros sẽ đặc biệt quan trọng, khi Alcaraz phải bảo vệ tới 4.740 điểm ATP, nhiều hơn đáng kể so với 1.950 điểm của Sinner.

Dù vậy, tay vợt số 1 thế giới cho biết anh không để áp lực chi phối.

“Tôi chỉ tập trung vào bản thân khi bước ra sân. Tôi yêu quần vợt, yêu cảm giác thi đấu. Sau những lần chấn thương, tôi càng nhận ra mình may mắn thế nào khi được ra sân”, Alcaraz nói.

Mục tiêu của anh rất rõ ràng, chinh phục Masters 1000 và Grand Slam, đặc biệt là Roland Garros, nơi anh có “những ký ức tuyệt vời” và đang háo hức trở lại.

Với phong độ hiện tại cùng khát khao không ngừng hoàn thiện, Carlos Alcaraz không chỉ đang chiến thắng, mà còn đang “làm mới” chính mình. Và nếu kế hoạch cải thiện liên tục ấy tiếp tục phát huy hiệu quả, mùa giải 2026 hoàn toàn có thể trở thành năm anh thống trị tuyệt đối làng quần vợt thế giới.