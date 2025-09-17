Sinner - Alcaraz đấu đỉnh cao ở Trung Quốc, tay vợt nào đủ sức hạ 2 siêu sao?

Sau trận chung kết US Open 2025, Carlos Alcaraz và Jannik Sinner tiếp tục viết nên cuộc đua hấp dẫn nhất của ATP thời điểm này. Cách biệt hơn 700 điểm trên bảng xếp hạng phần nào cho thấy lợi thế của Alcaraz, trong khi thể trạng của Sinner chưa thật sự ổn định. Nhưng mọi thứ chưa khép lại, bởi lịch thi đấu cuối mùa và những thách thức mới có thể làm thay đổi cục diện.

Trận tiếp theo của Alcaraz - Sinner có thể là chung kết Thượng Hải Masters 2025

🎾 Cơ hội đối đầu ở sự kiện sắp tới

Ngay sau chức vô địch US Open, Alcaraz chọn cách “giữ lửa” bằng lịch thi đấu khá dày. Anh sẽ góp mặt tại Laver Cup ở San Francisco (19-21/9), sự kiện mang tính biểu diễn nhưng vẫn là cơ hội để duy trì nhịp độ. Tiếp đó, Alcaraz sang Nhật Bản dự Japan Open (Tokyo, 22-30/9), ATP 500 mà anh chưa từng tranh tài, hứa hẹn mang tới nguồn động lực mới cùng một thị trường giàu tiềm năng. Đích đến quan trọng kế tiếp là Thượng Hải Masters (1-12/10), nơi điểm số 1.000 có thể trở thành bước ngoặt để củng cố ngôi số một thế giới.

Trái lại, Sinner khởi đầu giai đoạn hậu US Open bằng China Open (Bắc Kinh, 25/9 - 1/10). Đây là giải đấu mang nhiều cảm xúc với tay vợt Ý, vô địch năm 2023, á quân 2024. Trở lại nơi từng tỏa sáng, Sinner có cơ hội tái khẳng định vị thế và “hâm nóng” lại niềm tin sau thất bại ở New York. Sau đó, anh cũng hướng đến Thượng Hải Masters, một trong những sân đấu đánh dấu bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp khi anh lên ngôi năm 2024.

Nếu Alcaraz thành công ở Tokyo và Sinner giữ vững được phong độ tại Bắc Kinh, Thượng Hải sẽ trở thành “trận cầu tâm điểm” thực sự cho cuộc đua số 1 thế giới. Và không loại trừ khả năng hai tay vợt sẽ gặp nhau ở trận chung kết tại Trung Quốc, trước khi hướng đến Paris Masters và ATP Finals ở Turin.

⚡ Thách thức tiếp theo, không chỉ giữa hai người

Dù giới mộ điệu thường đóng khung cuộc đua ở “song mã Alcaraz - Sinner”, sự thật là ATP không chỉ có họ. Holger Rune đang nổi lên như một ẩn số khó lường. Tay vợt Đan Mạch từng thắng cả Alcaraz và Sinner trong quá khứ, sở hữu lối đánh bùng nổ và tinh thần không e ngại sân lớn.

Holger Rune có thể là người sẽ ngăn chặn bộ đôi siêu sao giành Grand Slam trong năm 2026

Cựu số 2 thế giới Alex Corretja thậm chí nhận định: “Nếu Rune tiếp tục cải thiện, cậu ấy đủ sức chặn đứng tham vọng thống trị Grand Slam của cả Alcaraz lẫn Sinner”.

Ngoài Rune, những gương mặt như Medvedev (vẫn cực kỳ nguy hiểm ở mặt sân cứng), Zverev (trở lại phong độ đỉnh cao sau chấn thương), hay thậm chí Tsitsipas cũng có thể gây ra bất ngờ. Một vài chiến thắng từ các tay vợt này ở Masters 1.000 hoặc ATP Finals không chỉ lấy đi danh hiệu, mà còn bào mòn sự tự tin của hai ngôi sao trẻ.

Đặc biệt, sự xuất hiện của một đối thủ thứ ba mạnh mẽ sẽ khiến cán cân trở nên phức tạp. Nếu Rune hoặc một tay vợt khác chen chân vào sâu tại Shanghai hoặc Turin, Sinner sẽ mất đi “cơ hội trực tiếp” rút ngắn khoảng cách với Alcaraz. Điều đó đồng nghĩa, dù Alcaraz có vấp ngã, Sinner cũng chưa chắc đã tận dụng được.