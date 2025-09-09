Djokovic - Alcaraz thăng hạng sau US Open, rủ nhau bỏ giải đấu lớn

US Open 2025 khép lại với chức vô địch Grand Slam thứ 6 trong sự nghiệp của Carlos Alcaraz, sau chiến thắng thuyết phục trước Jannik Sinner. Với danh hiệu này, tay vợt 22 tuổi người Tây Ban Nha chính thức trở lại ngôi số 1 thế giới, trong khi Novak Djokovic cũng có bước tiến lớn, leo lên hạng 4 ATP sau khi vào đến bán kết.

Thế nhưng ngay sau khi “bay cao” trên BXH, cả Alcaraz lẫn Djokovic đều gây bất ngờ khi cùng nhau tuyên bố rút khỏi Davis Cup, giải đấu vốn được xem là niềm tự hào quốc gia.

Alcaraz (áo hồng) và Djokovic (áo đen) sẽ không tham dự vòng loại 2 Davis Cup 2025

⚡ Alcaraz đổi lịch, gác lại Davis Cup

Theo kế hoạch ban đầu, Alcaraz sẽ góp mặt trong đội hình Tây Ban Nha gặp Đan Mạch tại vòng loại Davis Cup. Tuy nhiên, chỉ một ngày sau khi nâng cúp US Open, anh quyết định rút lui để nghỉ ngơi. Thay thế Alcaraz, Jaume Munar được HLV David Ferrer triệu tập gấp.

Không chỉ Alcaraz, đội tuyển Tây Ban Nha còn gặp khó khi lão tướng Marcel Granollers dính chấn thương bàn chân và bỏ ngỏ khả năng ra sân. Điều này khiến Ferrer rơi vào tình thế đầy thử thách.

Mặc dù vậy, Alcaraz vẫn sẽ góp mặt tại Laver Cup trong màu áo Team Europe, rồi tiếp tục hướng đến chuỗi giải lớn cuối mùa như China Open, Shanghai Masters, Paris Masters và ATP Finals. Mục tiêu dài hạn của tay vợt trẻ là hoàn tất bộ sưu tập Career Grand Slam bằng cách chinh phục Australian Open 2026.

❌ Djokovic cũng nói lời từ chối

Trong khi đó, Novak Djokovic đưa ra quyết định tương tự. Sau khi dừng bước ở bán kết US Open, tay vợt 38 tuổi tuyên bố không tham dự trận đấu giữa Serbia và Thổ Nhĩ Kỳ tại Davis Cup World Group I.

Djokovic nhấn mạnh ưu tiên hiện tại là hồi phục thể lực và kéo dài sự nghiệp: “Tôi luôn tự hào khi được khoác áo đội tuyển, nhưng lúc này cơ thể cần được bảo vệ. Tôi hy vọng Serbia sẽ giành vé vào vòng tiếp theo và bản thân tôi sẽ có cơ hội trở lại cống hiến trước khán giả nhà trong tương lai”.

Dù không thi đấu, Nole vẫn bày tỏ mong muốn ít nhất một lần nữa được ra sân Davis Cup tại quê nhà trước khi giải nghệ.

Các trận Qualifiers Second Round (vòng loại 2) Davis Cup sẽ diễn ra từ ngày 12 đến 14 tháng 9.. Các đội thắng sẽ vào thẳng Final 8 (vòng chung kết) cùng chủ nhà Italia.