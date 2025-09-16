Sinner và Djokovic vắng mặt, Alcaraz "1 mình 1 ngựa" ở Laver Cup 2025?

Giải đấu đồng đội danh giá của quần vợt nam thế giới, Laver Cup 2025 sẽ khởi tranh từ ngày 19 đến 21/9 tại Chase Center, San Francisco (Mỹ). Đây là lần thứ 8 sự kiện được tổ chức kể từ năm 2017, hứa hẹn những màn so tài căng thẳng giữa Team Europe (đội châu Âu) và Team World (đội Thế giới).

Sự góp mặt của Alcaraz giúp đội châu Âu (áo xanh) được đánh giá cao hơn đội Thế giới (áo đỏ)

⭐ Những gương mặt nổi bật và sự thiếu vắng bất ngờ

Tâm điểm chú ý chắc chắn là Carlos Alcaraz, tay vợt số 1 thế giới, ngôi sao trẻ người Tây Ban Nha từng giúp châu Âu đăng quang ở Berlin năm ngoái. Anh sẽ sát cánh cùng Alexander Zverev, Holger Rune, Casper Ruud, tài năng trẻ Jakub Mensik và Flavio Cobolli để tạo thành đội hình mạnh mẽ của Team Europe.

Tuy nhiên, Laver Cup 2025 lại thiếu đi sức hút quen thuộc khi cả Novak Djokovic lẫn Jannik Sinner đều không tham dự. Đây là một khoảng trống lớn với người hâm mộ, nhưng cũng mở ra cơ hội cho lớp tay vợt trẻ chứng minh bản lĩnh.

Ở phía bên kia, Team World mang đến đội hình giàu sức bật với Taylor Fritz, Alex de Minaur, Francisco Cerundolo, Joao Fonseca, Alex Michelsen và "Gã khổng lồ" giao bóng sấm sét Reilly Opelka. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ hứa hẹn biến San Francisco thành một “chảo lửa” thực sự.

🧑‍ Bước ngoặt lớn từ cabin huấn luyện

Năm nay, cả hai đội đều có sự thay đổi quan trọng ở vị trí thuyền trưởng. Yannick Noah (Pháp) thay huyền thoại Bjorn Borg để dẫn dắt Team Europe, trong khi bên kia chiến tuyến, Andre Agassi (Mỹ) kế nhiệm John McEnroe cho Team World. Hai huyền thoại cùng sự hỗ trợ của Tim Henman và Pat Rafter sẽ đem đến những toan tính chiến thuật hấp dẫn, tăng thêm sức nóng cho giải đấu.

✨ Lịch sử và kỳ vọng

Ra đời từ năm 2017, Laver Cup từng đi qua nhiều thành phố lớn như Prague, Chicago, Geneva, Boston, London, Vancouver và Berlin. Năm 2024 tại Berlin, Team Europe giành chiến thắng nghẹt thở 13-11 trước Team World, nhờ dấu ấn lớn từ Alcaraz khi đánh bại Fritz ở trận then chốt. Đó là danh hiệu đầu tiên của châu Âu sau ba năm, chấm dứt chuỗi thống trị 2022–2023 của Team World.

Bước vào mùa giải 2025, dù thiếu Djokovic và Sinner, nhưng với Alcaraz – Zverev – Rune bên châu Âu đối đầu Fritz – De Minaur – Opelka bên Thế giới, Laver Cup vẫn hứa hẹn là cuộc đại chiến nảy lửa. Sân Chase Center, mái nhà của đội bóng rổ Golden State Warriors sẽ trở thành đấu trường cạnh tranh hấp dẫn sắp tới.