Ngỡ ngàng AI dự đoán số Grand Slam: Alcaraz bỏ xa Sinner, vẫn thua Djokovic

Trong khi Novak Djokovic vẫn miệt mài tìm kiếm kỷ lục Grand Slam thứ 25, thế giới quần vợt đã bắt đầu hướng ánh nhìn về hai gương mặt trẻ đang khuấy đảo ATP, Carlos Alcaraz và Jannik Sinner. Cả hai vừa tạo nên trận chung kết US Open 2025 giàu cảm xúc, và giờ đây công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) đã đưa ra những dự đoán đáng chú ý về tổng số Grand Slam mà họ có thể giành được trong suốt sự nghiệp.

AI dự báo Alcaraz (áo hồng) có khoảng 21 tới 23 Grand Slam, trong khi con số của Sinner (áo xanh) là 12 tới 14 danh hiệu

🏆 Cuộc đua mới của làng quần vợt

Djokovic, Nadal và Federer đã khép lại (hoặc gần khép lại) kỷ nguyên của bộ ba vĩ đại với 20, 22 và 24 Grand Slam. Nếu Federer và Nadal đã dừng lại, Djokovic vẫn còn thi đấu, nhưng đã ở cuối chặng đường. Câu hỏi được đặt ra là ai sẽ trở thành “người kế thừa ngai vàng” trong thế hệ tiếp theo?

Mọi ánh mắt hiện đổ dồn vào Alcaraz (22 tuổi) và Sinner (24 tuổi). Chỉ tính riêng hai năm gần đây, cả hai đã thống trị các giải Grand Slam. Alcaraz sở hữu tới 6 danh hiệu lớn (bao gồm Wimbledon, Roland Garros và US Open), còn Sinner cũng đã kịp bỏ túi 4 Grand Slam, trong đó có liên tiếp Australian Open 2024-2025. Họ cũng đã gặp nhau 15 lần, và Alcaraz đang chiếm ưu thế với 10 chiến thắng.

"BIG 3" tennis giờ chỉ còn lại Djokovic (bên phải) có cơ hội gia tăng số danh hiệu lớn

🤖 AI dự đoán: Alcaraz vượt trội Sinner

Theo phân tích của phần mềm dự đoán, dựa trên tuổi tác, phong độ và xu hướng phát triển sự nghiệp, kết quả gây bất ngờ.

Theo dự báo, Alcaraz sẽ bước vào giai đoạn hoàng kim từ năm 22 đến 26 tuổi (2025-2029), với trung bình 1,5 Grand Slam mỗi mùa, tức khoảng bảy danh hiệu lớn. Khi bước sang độ chín 27-31 tuổi (2030-2034), anh được kỳ vọng sẽ bổ sung thêm khoảng năm chiếc cúp nữa.

Và ngay cả ở giai đoạn xế chiều sự nghiệp, từ 32 đến 38 tuổi (2035-2041), “Carlitos” vẫn đủ bản lĩnh để bỏ túi thêm 3-4 Grand Slam. Như vậy, tổng thành tích của Alcaraz có thể chạm mốc 21-23 danh hiệu, chỉ kém Djokovic một chút nhưng vẫn đủ vượt qua Nadal và Federer, viễn cảnh tuyệt vời cho tay vợt Tây Ban Nha.

Với Jannik Sinner, con đường dự báo lại mang sắc thái khác. Từ 24 đến 28 tuổi (2025-2029), anh được ước tính sẽ giành trung bình một Grand Slam mỗi năm, tích lũy khoảng 4-5 danh hiệu. Khi bước vào độ tuổi 29-33 (2030-2034), con số này giảm nhẹ xuống 3-4 cúp lớn. Ở giai đoạn cuối sự nghiệp (34-38 tuổi, 2035–2039), Sinner vẫn có thể kịp bổ sung thêm 1-2 danh hiệu nữa.

Tất cả hợp lại, tay vợt Ý có thể khép lại sự nghiệp với 12-14 Grand Slam, thành tích ngang tầm những tượng đài như Bjorn Borg hay Pete Sampras, song vẫn thua kém khá xa so với người đồng trang lứa Alcaraz.

Khán giả là những người được hưởng lợi nhất khi "BIG 3" vừa đi qua thì "BIG 2" đã tới

🎭 Dự đoán thú vị nhưng không tuyệt đối

Tất nhiên, con số của AI chỉ mang tính tham khảo. Quần vợt luôn tiềm ẩn yếu tố bất ngờ, chấn thương, phong độ, hoặc sự nổi lên của một “hiện tượng” mới. Nadal từng được dự đoán khó vượt qua 15 Grand Slam nhưng kết thúc ở con số 22, trong khi Federer dừng lại ở 20 dù từng được kỳ vọng nhiều hơn thế.

Điều chắc chắn là, cuộc so kè giữa Alcaraz và Sinner sẽ định hình bộ mặt quần vợt thế giới trong thập kỷ tới. Nếu Alcaraz nổi bật với khả năng thi đấu toàn diện trên mọi mặt sân, tinh thần thép và sự bùng nổ, thì Sinner lại sở hữu lối chơi bền bỉ, kỹ thuật chuẩn mực và sự lạnh lùng, điềm tĩnh.

Dự đoán của AI tuy gây ngỡ ngàng, nhưng vẫn chỉ ra rằng cả Alcaraz lẫn Sinner khó lòng vượt qua cột mốc 24 Grand Slam của Djokovic. Thế nhưng, lịch sử quần vợt đã nhiều lần chứng minh, kỷ lục sinh ra là để bị chinh phục. Trong những năm tới, người hâm mộ sẽ tiếp tục được chứng kiến từng chiếc cúp Grand Slam, và dõi theo hành trình khốc liệt và đầy cảm hứng của hai “kình địch” Sinner - Alcaraz.