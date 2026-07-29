Dàn sao đổ bộ US Open: Djokovic sát cánh Sabalenka, mỹ nữ Philippines gây chú ý lớn

Nội dung đôi nam nữ US Open 2026 vừa công bố danh sách các cặp đấu đầu tiên với hàng loạt màn kết hợp đáng chú ý. Novak Djokovic sẽ lần đầu sánh vai Aryna Sabalenka, trong khi Alexandra Eala có màn ra mắt giải đấu khi bắt cặp cùng Felix Auger-Aliassime.

Màn "ghép đôi" được chú ý, Djokovic sẽ đánh cặp cùng Sabalenka tại US Open 2026

Djokovic bắt tay Sabalenka, dàn sao ATP - WTA tạo sức hút

Sau thành công của thể thức mới ra mắt từ năm 2025, US Open tiếp tục biến nội dung đôi nam nữ thành một trong những điểm nhấn đáng chờ đợi nhất. Giải đấu quy tụ hàng loạt ngôi sao hàng đầu ATP và WTA, tranh tài ngay trong tuần đầu tiên của Grand Slam cuối cùng trong năm.

Tâm điểm đương nhiên là sự kết hợp giữa Djokovic và Sabalenka. Huyền thoại người Serbia sẽ lần đầu thi đấu cùng tay vợt nữ số 1 thế giới, tạo nên cặp đôi được đánh giá vừa giàu kinh nghiệm vừa sở hữu sức mạnh vượt trội.

Không kém phần đáng chú ý là màn so tài giữa những tên tuổi lớn khác như Casper Ruud - Iga Swiatek hay Jack Draper - Jessica Pegula. Draper và Pegula từng đánh cặp tại US Open 2025 nên được kỳ vọng sẽ có sự ăn ý hơn ở lần tái xuất.

Bên cạnh đó, nhiều bộ đôi chất lượng khác cũng góp mặt gồm Alexander Zverev - Taylor Townsend, Daniil Medvedev - Diana Shnaider, Mirra Andreeva - Andrey Rublev hay Elena Rybakina - Taylor Fritz.

Nhà đương kim vô địch Sara Errani và Andrea Vavassori cũng trở lại Flushing Meadows với mục tiêu bảo vệ danh hiệu giành được ở mùa giải đầu tiên.

Mỹ nhân Philippines Alexandra Eala lần đầu góp mặt

Một trong những cái tên thu hút sự chú ý là Eala. Tay vợt 21 tuổi người Philippines sẽ lần đầu tham dự nội dung đôi nam nữ US Open và được ghép cặp cùng Felix Auger-Aliassime.

Đây là sự kết hợp giữa hai tay vợt trẻ giàu tiềm năng, đều theo đuổi lối đánh tấn công hiện đại và sở hữu nền tảng thể lực tốt. Với Eala, đây cũng là cơ hội để cô tiếp tục khẳng định vị thế sau những bước tiến đáng kể trong thời gian gần đây.

Ngoài Eala, Kei Nishikori cũng có lần đầu dự nội dung này và sẽ sát cánh cùng Naomi Osaka. Đây được xem là mùa giải cuối cùng trong sự nghiệp của cựu á quân US Open người Nhật Bản.

Alcaraz và Serena Williams chưa xuất hiện

Nếu như danh sách năm nay có nhiều cặp đấu mới thì một số màn kết hợp từng gây tiếng vang ở mùa trước lại không tái diễn. Alcaraz và Raducanu, Djokovic và Danilovic hay Anisimova và Holger Rune đều không tiếp tục đồng hành.

Đáng chú ý hơn cả là việc Alcaraz không có tên trong danh sách công bố ban đầu, dù trước đó xuất hiện nhiều đồn đoán anh sẽ đánh cặp với Serena Williams.

Serena đã trở lại thi đấu trong mùa sân cỏ 2026 khi tham dự Queen's Club Championships, Berlin Open và Wimbledon. Tại Wimbledon, cô dừng bước ở vòng một nội dung đơn trước Maya Joint, đồng thời không thể góp mặt ở nội dung đôi vì Venus Williams gặp chấn thương đầu gối.

Tuy nhiên, cơ hội dành cho Alcaraz vẫn chưa khép lại. Ban tổ chức US Open cho biết sẽ còn trao thêm tám suất đặc cách (wildcard), đồng nghĩa người hâm mộ vẫn có thể hy vọng tay vợt người Tây Ban Nha sẽ góp mặt ở phút chót.