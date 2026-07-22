Sinner chỉ xếp hạng 35 thế giới về chỉ số này, nhưng vẫn thống trị làng tennis

Sự thay đổi cần thiết

Cú giao bóng uy lực của Jannik Sinner từ lâu được xem là một trong những yếu tố quan trọng giúp tay vợt số 1 thế giới vươn lên thống trị làng quần vợt nam. Tuy nhiên, các số liệu thống kê trong năm qua lại cho thấy một bức tranh khá bất ngờ.

Jannik Sinner

Sinner đã điều chỉnh kỹ thuật giao bóng ngay trước giai đoạn bứt phá để chiếm lĩnh vị trí số 1 trên bảng xếp hạng ATP. Những thay đổi đó tiếp tục phát huy hiệu quả khi anh bảo vệ thành công chức vô địch Wimbledon hồi đầu tháng này.

Tay vợt người Ý từng thừa nhận rằng sau thất bại trước Carlos Alcaraz ở trận chung kết US Open hồi tháng 9 năm ngoái, anh cần cải thiện cả sự đa dạng lẫn tính ổn định trong các tình huống giao bóng. Những kết quả đạt được kể từ đó cho thấy Sinner đã có những bước tiến đáng kể trong quá trình hoàn thiện kỹ năng này.

“Tôi có thể nói rằng tôi sẽ trở thành một tay vợt giỏi hơn và tôi sẽ thay đổi một vài điều trong cú giao bóng, chỉ là những điều nhỏ nhặt, nhưng chúng có thể tạo ra sự khác biệt lớn, và sau đó chúng ta sẽ xem mọi chuyện diễn ra như thế nào”, Sinner chia sẻ sau thất bại trước Alcaraz ở New York.

“Tôi rất mong được thi đấu những trận này một lần nữa, điều mới mẻ là bây giờ tôi không còn là số 1 nữa. Bây giờ bạn phải đuổi theo, mọi thứ khác hẳn”.

“Có thể từ giờ trở đi tôi sẽ thua một vài trận, nhưng tôi sẽ cố gắng thay đổi, cố gắng trở nên khó đoán hơn một chút với tư cách là một tay vợt và bởi vì tôi nghĩ đó là điều tôi phải làm, cố gắng trở thành một tay vợt giỏi hơn”.

Sinner duy trì tính hiệu quả

Dù phong độ của Sinner kể từ đó vẫn rất ấn tượng, thống kê của ATP Tour trong năm qua cho thấy anh vẫn còn có khía cạnh để cải thiện. Cụ thể, tay vợt người Ý chỉ đứng thứ 35 về tỷ lệ giao bóng một thành công, với 63,8%, kém khá xa người dẫn đầu Alexander Zverev, người đạt tỷ lệ 72,5%.

Zverev có thông số giao bóng 1 thuộc hàng ấn tượng nhất làng tennis hiện nay

Thành tích của Zverev càng trở nên đáng chú ý nếu xét đến việc anh vẫn duy trì được sức mạnh rất lớn trong những cú giao bóng đầu tiên. Dù vậy, Sinner vẫn là một trong số ít tay vợt có khả năng hóa giải hiệu quả vũ khí lợi hại này của ngôi sao người Đức.

Sebastian Baez của Argentina đứng thứ hai với tỷ lệ giao bóng một thành công 72,1%, trong khi Giovanni Mpetshi Perricard xếp thứ ba với 70,6%. Đáng chú ý, dù sở hữu những cú giao bóng cực mạnh và tỷ lệ giao bóng một thành công rất cao, tay vợt người Pháp vẫn chưa chuyển hóa lợi thế đó thành nhiều chiến thắng hơn. Ở các vị trí tiếp theo, Novak Djokovic đứng thứ 10 với tỷ lệ 66,9%, còn Carlos Alcaraz xếp thứ 14 với 65,8%.

Sinner vẫn là người có tỷ lệ ăn điểm giao bóng cao nhất ATP Tour

Tuy nhiên, sức mạnh thực sự trong khả năng giao bóng của Sinner lại được phản ánh rõ nét qua tỷ lệ giành điểm từ những game cầm giao bóng. Tay vợt số 1 thế giới dẫn đầu ATP Tour với tỷ lệ 80,9% điểm thắng khi giao bóng, nhỉnh hơn đôi chút so với Reilly Opelka (80,8%), trong khi Taylor Fritz đứng thứ ba với 79,7%.

Sinner cũng dẫn đầu thống kê về tỷ lệ thắng game giao bóng, đạt mức 92,9%, minh chứng cho việc bẻ game giao bóng của anh là nhiệm vụ vô cùng khó khăn đối với mọi đối thủ. Xếp sau Sinner ở chỉ số này là Opelka với 90,6%, Ben Shelton với 90,4%, còn Carlos Alcaraz đạt 89,9%.

Một khía cạnh khác mà Sinner vẫn có thể tiếp tục cải thiện là số cú giao bóng ăn điểm trực tiếp (ace). Hiện anh chỉ đứng thứ 27, với trung bình 8,2 cú ace mỗi trận. Ở hạng mục này, Opelka dẫn đầu với con số ấn tượng 18,5 cú ace mỗi trận, tiếp theo là Giovanni Mpetshi Perricard với 15,1 cú ace mỗi trận, còn Taylor Fritz đứng thứ ba với 14,1 cú ace mỗi trận.