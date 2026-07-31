Con trai Ronaldo đọ cơ bắp với bố, CR7 khoe nhẫn kim cương "khổng lồ"

Con trai Ronaldo cao to gần bằng bố

Cristiano Ronaldo đã khuấy đảo mạng xã hội bằng việc chia sẻ những bức ảnh gia đình nghỉ hè. Người hâm mộ được dịp soi Ronaldo Jr, khi con trai của CR7 đứng chung với bố của mình trong cùng khung hình.

Có thể dễ nhận ra Ronaldo Jr có thân hình phát triển tốt, cao gần bằng bố. Ở tuổi 16, Ronaldo Jr đang cho thấy sự phát triển thể chất rất tốt. Anh vẫn còn có thể cao thêm.

Ronaldo Jr "lớn nhanh như thổi"

Người hâm mộ đã có những bình luận khen ngợi Ronaldo Jr. Tất cả đều kỳ vọng không lâu nữa, Ronaldo Jr có thân hình còn to cao, vạm vỡ hơn cả CR7.

Ronaldo Jr hiện khoác áo đội trẻ Al Nassr. Anh cũng đã thi đấu cho đội U16 Bồ Đào Nha. Người hâm mộ kỳ vọng con trai của Ronaldo sẽ có cơ hội khoác áo ĐTQG trong tương lai không xa.

Ronaldo khoe nhẫn kim cương

Cristiano Ronaldo khoe chiếc nhẫn kim cương khổng lồ trên ngón tay áp út, giống như chiếc anh từng tặng Georgina Rodriguez, làm dấy lên tin đồn về đám cưới giữa đôi bên vào cuối tuần này.

Một người dẫn chương trình truyền hình tuyên bố lễ cưới sẽ diễn ra tại khu điền trang Quinta da Regaleira ở Sintra, Bồ Đào Nha. Nhưng dường như nơi này vẫn sẽ mở cửa cho công chúng tham quan vào cuối tuần này, điều đó làm dấy lên nghi ngờ về tuyên bố đó.

Ronaldo đeo nhẫn kim cương giống với của Georgina

Trước đó, Ronaldo từng nói rằng anh và Georgina dự định kết hôn sau World Cup, giải đấu mà Bồ Đào Nha đã bị Tây Ban Nha loại từ vòng 1/8.

Tiền đạo này nói với nhà báo Piers Morgan, người thân thiết với anh: "Tôi hy vọng sẽ đến đám cưới của mình với chiếc cúp vô địch World Cup".

Ronaldo tin rằng Georgina là người phụ nữ duy nhất mà anh từng hẹn hò mà muốn chung sống lâu dài. CR7 nói thêm: “Tôi sẽ cưới Georgina vì tôi tin rằng đây là thời điểm thích hợp".