HLV Mourinho "hiền" hơn đáng kể khi tái xuất ở Real, có còn là "Người đặc biệt"?

Mourinho không còn muốn đối đầu dàn sao

HLV Jose Mourinho đã trở lại Real Madrid khi đội bóng cần ổn định lại sau 2 mùa giải đầy khó khăn. Những quyết định gây tranh cãi suốt quá trình xây dựng đội hình cũng khiến sự kiên nhẫn của cổ động viên suy giảm.

Trong bối cảnh đó, Real Madrid lựa chọn một người đã quá quen thuộc để đưa mọi thứ trở lại trật tự. Tái xuất sau 13 năm, lần này Mourinho được nhìn nhận là phiên bản khác so với quá khứ.

"Người đặc biệt" vẫn bắt đầu nhiệm kỳ mới bằng những yêu cầu rất cao. Ông chú ý đến từng chi tiết và duy trì cường độ làm việc gần như không ngừng nghỉ. Theo những người có thời gian làm việc và tiếp xúc với Mourinho, ông không thay đổi quá nhiều trong cách tổ chức công việc trên sân.

Mourinho muốn xây dựng một tập thể Real đoàn kết, không đấu đá nội bộ

Mục tiêu của nhà cầm quân 63 tuổi là xây dựng lại môi trường đề cao kỷ luật, trách nhiệm và sự gắn kết của tập thể. Tuy nhiên, khác với giai đoạn đầu tiên tại Real Madrid, khi cách tiếp cận của Mourinho thiên về việc áp đặt và khiến ông xảy ra va chạm với nhiều cầu thủ có ảnh hưởng trong phòng thay đồ, những người hiểu ông cho rằng lần trở lại này ông muốn tìm kiếm sự đồng thuận nhiều hơn.

Tất cả vì Real Madrid

Khi trở lại câu lạc bộ, Mourinho tuyên bố: “Xây dựng một văn hóa làm việc, trách nhiệm, tham vọng và một điều mà tôi hiểu rất rõ, đó là trách nhiệm và vinh dự khi làm việc cho Real Madrid. Tôi rất thích khái niệm này. Không phải là làm việc tại Real Madrid, mà là làm việc vì Real Madrid. Và chính với tinh thần sứ mệnh đó mà tôi có mặt ở đây".

Các cầu thủ đã có mặt tại Valdebebas nhanh chóng cảm nhận được yêu cầu của huấn luyện viên người Bồ Đào Nha. Trong 5 ngày tập luyện đầu tiên, đội có 3 ngày tập 2 buổi. Buổi tập đầu tiên bắt đầu lúc 10 giờ sáng, nhưng từ khoảng 8 giờ, các cầu thủ đã lần lượt lái xe tới Valdebebas.

Mourinho kết hợp các bài tập thể lực với chiến thuật, trong đó bóng vẫn đóng vai trò trung tâm. Các buổi tập không kéo dài quá lâu nhưng có cường độ rất cao. Công việc của ông cũng không chỉ giới hạn trên sân bóng. Ngay trước khi chính thức bắt đầu công việc tại Valdebebas, Mourinho đã cùng ban lãnh đạo thảo luận về nhiều thay đổi liên quan tới hoạt động của câu lạc bộ.

Tránh né những màn đối đầu nảy lửa ngoài sân cỏ

Mourinho hiện vẫn chờ đầy đủ đội hình, vì vậy ông sử dụng nhiều cầu thủ trẻ từ học viện để hoàn thiện các buổi tập. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đặc biệt chú ý tới những cầu thủ mà ông cho rằng có thể đóng góp cho đội bóng trong mùa giải.

Quan điểm này tương tự thời điểm Mourinho đến Real Madrid năm 2010, khi đội hình sở hữu rất nhiều ngôi sao. Các tân binh cũng như những cầu thủ có vị thế lớn trong đội sẽ phải chứng minh năng lực bằng quá trình tập luyện để giành vị trí.

Mourinho vẫn giữ sự ám ảnh với công việc như trước đây. Trong thời gian làm việc tại Benfica, ông từng thường xuyên ngủ lại trung tâm huấn luyện, đặc biệt trong những thời điểm gia đình không ở Lisbon.

Mourinho sẽ tránh xa mâu thuẫn với truyền thông, trọng tài và... Barcelona

Điểm khác biệt đáng chú ý nằm ở cách Mourinho ứng xử với những vấn đề bên ngoài sân cỏ. Trong nhiệm kỳ đầu tại Real Madrid, ông không né tránh bất kỳ cuộc đối đầu nào, từ trọng tài, Barcelona cho tới giới truyền thông.

Lần này, những người có cơ hội trò chuyện với Mourinho kể từ khi ông trở lại Madrid không nhận thấy ông có xu hướng đối đầu với bên ngoài mạnh mẽ như 3 năm đầu tiên tại câu lạc bộ.

Hạ bớt cái "tôi", hướng tới sự đồng thuận

So với nhiệm kì đầu dẫn dắt Real Madrid (2010-2013), Mourinho "già" hơn 13 tuổi. Ông từng trực tiếp nói về sự thay đổi của bản thân trong cuộc phỏng vấn với UEFA cách đây khoảng 1 năm: “Trước đây tôi nghĩ về bản thân mình nhiều hơn, tôi có cái tôi lớn hơn, và tôi đã thay đổi theo cách khiến tôi cảm thấy mình trở nên vị tha hơn.

Tôi cảm thấy mình đến với bóng đá để giúp đỡ người khác nhiều hơn là giúp đỡ chính mình. Tôi ở đây để giúp đỡ các cầu thủ của mình hơn là nghĩ về những gì sẽ xảy ra với cuộc đời tôi. Tôi nghĩ nhiều hơn về câu lạc bộ, nghĩ nhiều hơn về niềm vui của người hâm mộ, thay vì nghĩ về bản thân mình".

Mourinho hiện muốn đặt câu lạc bộ, các cầu thủ và niềm vui của người hâm mộ ở vị trí cao hơn bản thân. Tất nhiên, sự thay đổi đó được thể hiện như thế nào trong nhiệm kỳ mới tại Real Madrid vẫn cần được kiểm chứng trong thực tế.