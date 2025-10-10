Huyền thoại 2m16, 53 tuổi tuyên bố nóng về tin đồn với mỹ nữ "phim người lớn"

Một bức ảnh “tình cờ” bị phát tán tại tiệc sinh nhật đã khiến mạng xã hội bùng nổ. Huyền thoại bóng rổ 53 tuổi Shaquille O’Neal phải đích thân lên tiếng đính chính tin đồn hẹn hò với ngôi sao phim người lớn 21 tuổi Sophie Rain.

O’Neal bác bỏ tin đồn cặp kè với diễn viên 21 tuổi

🥳 Từ bữa tiệc sinh nhật đến cơn bão mạng xã hội

Mọi chuyện bắt đầu khi Sophie Rain đăng ảnh dự tiệc sinh nhật 21 tuổi cùng Shaquille O’Neal. Trong ảnh, O’Neal mặc đồ đen giản dị, đội mũ lưỡi trai, còn Sophie diện váy lưới trắng gợi cảm, tạo dáng tinh nghịch.

Chỉ sau vài phút, tấm ảnh lan truyền với tốc độ chóng mặt, khiến nhiều người đồn đoán họ đang hẹn hò. Bức ảnh này nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên các diễn đàn thể thao và giải trí tại Mỹ.

🗣️ Shaq đáp trả cực “gắt”: “Tôi không hẹn hò với người trẻ như vậy”

Trước loạt tin đồn, Shaquille O’Neal đã phản hồi ngay trên Instagram với lời nhắn đầy hài hước: “Tôi không hẹn hò với người trẻ như vậy, nhưng tôi có thể hẹn hò với mẹ bạn và cho bạn thêm một đứa em trai”.

Lời đáp trả này lập tức gây “bão mạng”, vừa khẳng định sự phủ nhận rõ ràng, vừa thể hiện phong cách hài hước đặc trưng của Shaq.

👩 Sophie Rain: “Chúng tôi chỉ là bạn bè”

Sophie Rain cũng nhanh chóng đính chính với báo chí: “Tôi thật sự không ngờ sinh nhật của mình lại có Shaq xuất hiện. Ông ấy rất dễ thương và thân thiện, khiến tôi cảm thấy đặc biệt”.

Cô khẳng định cả hai không hẹn hò và không có “chuyện gì vượt giới hạn” tại bữa tiệc. “Tôi là fan của Shaq từ lâu. Chúng tôi chỉ là bạn bè. Tôi hiện vẫn độc thân”, Sophie nói thêm.

Sự xuất hiện của huyền thoại bóng rổ, cao 2m16 tại tiệc sinh nhật 21 tuổi khiến dư luận chia rẽ:

Một số người mỉa mai: “Trông như ông nội đến dự tiệc cháu gái”.

Một số khác lại cho rằng đây chỉ là khoảnh khắc vui vẻ, không nên suy diễn quá mức.

💰 “Mỹ nhân phim nóng” kiếm tiền khủng

Gây chú ý vì tin đồn tình cảm, Sophie Rain còn là một trong những ngôi sao trẻ nổi bật của ngành giải trí "người lớn" tại Mỹ. Cô tiết lộ từng kiếm tới 4 triệu USD/tháng vào cuối năm 2024, con số cao hơn nhiều VĐV thể thao tên tuổi, thậm chí suýt bằng huyền thoại bóng rổ khác là LeBron James.

🏀 Shaquille O’Neal, biểu tượng vượt thời gian

O’Neal, cao 2m16, từng là một trong những trung phong vĩ đại nhất lịch sử NBA. Sau khi giải nghệ, ông trở thành một doanh nhân thành đạt, nhà bình luận bóng rổ nổi tiếng và gương mặt giải trí quen thuộc tại Mỹ.

Sự việc lần này chỉ là một “cơn bão tin đồn” thoáng qua, nhưng cho thấy sức ảnh hưởng khổng lồ của Shaq trong văn hóa đại chúng.