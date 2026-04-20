Dự đoán vòng 34 Ngoại hạng Anh: Arsenal run rẩy giữ ngôi đầu, MU củng cố vé dự Cúp C1

Arsenal quyết giữ ngôi đầu

Arsenal bước đến vòng 34 Ngoại hạng Anh với tâm lý đi xuống. "Pháo thủ" để thua trận thứ 2 liên tiếp tại giải, khi vừa bị Man City đánh bại với tỷ số 2-1. Hiện khoảng cách giữa 2 đội chỉ còn 3 điểm, trong khi nửa xanh thành Manchester đá ít hơn 1 trận.

Newcastle sẽ là đối thủ của Arsenal sắp tới (23h30, 25/4). Đoàn quân HLV Arteta không thể mắc thêm sai lầm nào nữa khi chạm trán cái tên này.

Phong độ của Newcastle xuống nghiêm trọng khi họ thua tới 3 trận liên tiếp tại Ngoại hạng Anh. Ở trận lượt đi, "Chích chòe" thua Arsenal 1-2 ở sân nhà. Lần gần nhất Arsenal thua Newcastle trên sân nhà tại Ngoại hạng Anh đã diễn ra vào tháng 11/2010. Do vậy, giới chuyên môn khó lòng tin tưởng họ có thể gây ra bất ngờ ở Emirates sắp tới.

Nhìn sang Man City, họ thi đấu sớm hơn khi gặp Burnley (2h, 23/4). Nửa xanh thành Manchester sẽ tạo ra áp lực tới Arsenal, bởi Burnley hiện không phải đối thủ xứng tầm của đoàn quân HLV Pep Guardiola.

Burnley gần như không còn cơ hội trụ hạng bởi kém nhóm an toàn tới 12 điểm, trong khi giải chỉ còn 5 vòng đấu. Trong khi đó, "The Citizens" quyết tâm ngược dòng Arsenal trong cuộc đua vô địch.

Việc được chơi trên sân nhà không mang nhiều ý nghĩa với Burnley. Họ toàn thua trước Man City trong cả 6 trận gần nhất thi đấu ở Turf Moor. Do đó, Man City dự báo sẽ khiến Burnley trải qua thất bại nặng nề khác.

MU sắp có vé dự Cúp C1

MU đã tạo ra được khoảng cách 10 điểm so với nhóm bám đuổi trong cuộc đua đoạt vé dự Cúp C1. Đây cũng là khoảng cách giữa "Quỷ đỏ" với Brentford, đối thủ sắp tới của đội chủ sân Old Trafford (2h, 28/4).

Nếu thắng Brentford, MU chính thức không còn lo đối thủ này ganh đua vé dự Cúp C1 trong phần còn lại của mùa bóng. Chưa hết, đội chủ sân Old Trafford còn cần phục hận bởi ở trận lượt đi họ thua đối thủ này với tỷ số 1-3.

Brentford hiện có phong độ bất ổn. Họ không thắng trong 5 vòng đấu liên tiếp (5 trận hòa), nên dù Chelsea sa sút nhiều, họ vẫn chưa thể vượt mặt "The Blues". Với tình hình như vậy, "Bầy ong" không được đánh giá quá cao trong chuyến làm khách tới sân của MU.

MU gần đây tìm lại chiến thắng khi hạ Chelsea với tỷ số 1-0. Cách MU chiến thắng không thực sự thuyết phục, nhưng dù sao họ vẫn đạt được điểm số kỳ vọng để chấm dứt chuỗi ngày không thắng.

Old Trafford chứng kiến MU thắng 5 trong 6 trận gần nhất. Chưa hết, 4 trận gần nhất "Quỷ đỏ" gặp Brentford ở sân nhà đều chứng kiến chiến thắng thuộc về "Quỷ đỏ". Đây sẽ là niềm hy vọng rất lớn của HLV Carrick trong cuộc tiếp đón Brentford sắp tới.