Hấp dẫn Roland Garros: Andreeva đoạt vé chung kết, gặp hiện tượng hạng 114 thế giới

Andreeva chấm dứt mạch thắng của Kostyuk

Andreeva đã đánh bại hạt giống số 15 Marta Kostyuk với tỷ số 6-1, 6-3, qua đó chấm dứt chuỗi 17 trận thắng liên tiếp của đối thủ người Ukraine. Đây sẽ là trận chung kết cấp độ WTA Tour thứ tám trong sự nghiệp và là trận chung kết thứ tư của Andreeva trong mùa giải 2026.

Andreeva lần đầu vào chung kết Grand Slam

Ở tuổi 19, Andreeva trở thành tay vợt trẻ thứ ba góp mặt trong trận chung kết Roland Garros ở thế kỷ 21, chỉ sau Coco Gauff (18 tuổi vào năm 2022) và Kim Clijsters (17 tuổi vào năm 2001). Tài năng trẻ người Nga cũng là tay vợt trẻ nhất lọt vào chung kết một giải Grand Slam kể từ hành trình vào chung kết Roland Garros của Gauff cách đây 4 năm.

Trong trận tranh ngôi vô địch, Andreeva sẽ hướng tới mục tiêu trở thành nhà vô địch Grand Slam tuổi teen đầu tiên kể từ khi Gauff đăng quang tại US Open 2023. Đối thủ của cô sẽ là tay vợt vượt qua vòng loại Maja Chwalinska.

Chiến thắng này cũng giúp Andreeva đòi lại món nợ trước Kostyuk, sau khi từng thua cả 2 lần đối đầu trước đó trong năm nay, ở tứ kết Brisbane hồi tháng 1 và trận chung kết Madrid Open cách đây sáu tuần, đều sau 2 set.

Tính đến thời điểm hiện tại, Andreeva mới chỉ để thua 1 set ở Roland Garros năm nay, trong chiến thắng 3-6, 6-1, 6-1 trước tay vợt vượt qua vòng loại Marina Bassols Ribera (hạng 175 thế giới) ở vòng hai. Sau 6 trận đã đấu, cô chỉ mất tổng cộng 32 game, trung bình chưa đến 6 game mỗi trận.

Sao hạng 114 thế giới viết tiếp câu chuyện cổ tích

Đối với tay vợt vượt qua vòng loại Chwalinska, việc góp mặt trong trận chung kết Roland Garros 2026 là điều nằm ngoài mọi kỳ vọng. Mục tiêu ban đầu của tay vợt người Ba Lan đơn giản chỉ là giành vé vào vòng đấu chính. Thế nhưng, Chwalinska đã tạo nên một trong những câu chuyện cổ tích đáng chú ý nhất tại Paris năm nay.

Chwalinska đang viết nên câu chuyện cổ tích tại Roland Garros 2026

Chwalinska thắng 8 trong 9 trận bằng tỷ số cách biệt sau 2 set, đồng thời lần lượt tạo nên những cú sốc trước Zheng Qinwen, hạt giống số 23 Elise Mertens và Maria Sakkari để lần đầu tiên trong sự nghiệp góp mặt ở tuần thi đấu thứ hai của một giải Grand Slam.

Chưa dừng lại ở đó, Chwalinska tiếp tục đánh bại hạt giống số 25 Diana Shnaider ở bán kết để ghi tên mình vào trận chung kết. Đây mới chỉ là lần thứ ba cô góp mặt ở vòng đấu chính của một giải Grand Slam và là lần đầu tiên thi đấu tại vòng chính Roland Garros. Đáng chú ý, trước khi Roland Garros 2026 khởi tranh, Chwalinska chưa từng đánh bại bất kỳ đối thủ nào thuộc top 50 thế giới. Nhưng chỉ trong hai tuần tại Paris, cô đã làm được điều đó tới 4 lần.

Với việc lọt vào chung kết Roland Garros, Chwalinska sẽ nhận được 780 điểm thưởng trên bảng xếp hạng cùng khoản tiền thưởng tối thiểu 1,4 triệu euro. Bước vào giải với vị trí số 114 thế giới, Chwalinska hiện được dự đoán sẽ vươn lên ít nhất vị trí số 21 WTA sau Roland Garros. Điều này đồng nghĩa cô sẽ có nhiều cơ hội tham dự các giải đấu lớn thuộc hệ thống WTA Tour trong thời gian tới.