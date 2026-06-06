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World Cup 2026

Thông tin bảng G FIFA World Cup 2026: Quỷ đỏ bước vào mê cung

Sự kiện: World Cup 2026

TPO - Bỉ được đánh giá cao nhất bảng G nhờ dàn cầu thủ giàu kinh nghiệm, nhưng hành trình giành vé sẽ không hề dễ dàng. Ai Cập với Mohamed Salah, Iran giàu kỷ luật và New Zealand đầy quyết tâm, hứa hẹn biến bảng đấu này thành một "mê cung" thực sự với Quỷ đỏ.

Thông tin bảng G FIFA World Cup 2026: Quỷ đỏ bước vào mê cung - 1

Messi - Mbappe tranh "ngôi báu", hàng loạt kỷ lục chờ phá ở World Cup 2026
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Theo Kiều Tú ([Tên nguồn])

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-03/06/2026 14:50 PM (GMT+7)
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