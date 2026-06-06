Thông tin bảng G FIFA World Cup 2026: Quỷ đỏ bước vào mê cung
TPO - Bỉ được đánh giá cao nhất bảng G nhờ dàn cầu thủ giàu kinh nghiệm, nhưng hành trình giành vé sẽ không hề dễ dàng. Ai Cập với Mohamed Salah, Iran giàu kỷ luật và New Zealand đầy quyết tâm, hứa hẹn biến bảng đấu này thành một "mê cung" thực sự với Quỷ đỏ.
World Cup 2026 tại Bắc Mỹ lớn nhất lịch sử với 48 đội tuyển và 104 trận đấu. Sự mở rộng chưa từng có này không chỉ thay đổi cấu trúc giải đấu mà còn...
Theo Kiều Tú ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-03/06/2026 14:50 PM (GMT+7)