Xác định sân nhà của ĐT Việt Nam ở AFF Cup 2026

Thông tin này đánh dấu sự thay đổi đáng chú ý so với ASEAN Cup 2024, thời điểm thầy trò HLV Kim Sang-sik lựa chọn sân Việt Trì (Phú Thọ) làm sân nhà và sau đó lên ngôi vô địch một cách thuyết phục.

Tuyển Việt Nam trở lại sân Mỹ Đình, quyết bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup

Việc trở lại sân Mỹ Đình được xem là cú hích quan trọng đối với đội tuyển Việt Nam trước chiến dịch bảo vệ danh hiệu số một Đông Nam Á. Với sức chứa hơn 40.000 chỗ ngồi, sân vận động quốc gia mang đến lợi thế lớn về mặt khán giả, khi số lượng người hâm mộ có thể vào sân cổ vũ gấp đôi so với sân Việt Trì.

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Không chỉ là sân đấu lớn nhất cả nước, Mỹ Đình còn gắn liền với những dấu son trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Đây là nơi đội tuyển Việt Nam nâng cao chức vô địch Đông Nam Á vào các năm 2008 và 2018, tạo nên những ký ức đẹp trong lòng người hâm mộ.

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Tại ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng A cùng Indonesia, Singapore, Campuchia và đội thắng trong cặp đấu play-off giữa Timor Leste và Brunei.

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Giải đấu năm nay tiếp tục áp dụng thể thức vòng tròn một lượt sân nhà - sân khách ở vòng bảng, diễn ra từ ngày 24-7 đến 8-8. Hai đội dẫn đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào bán kết. Các trận bán kết và chung kết đều thi đấu theo thể thức lượt đi và lượt về để xác định nhà vô địch.

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Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam sẽ có hai trận sân nhà gặp Singapore và Campuchia trên sân Mỹ Đình. Trong khi đó, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ hành quân tới sân của Indonesia và nhiều khả năng là Timor Leste, đội đã thắng play-off lượt đi 3-0 trước Brunei.

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Đội tuyển Việt Nam có kế hoạch hội quân vào cuối tháng 6 sau khi các giải đấu quốc nội khép lại. Toàn đội sau đó có chuyến tập huấn tại Hàn Quốc nhằm hoàn thiện chuyên môn, nâng cao thể lực trước khi trở về nước bước vào hành trình chinh phục ASEAN Cup 2026.