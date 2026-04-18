"Sharapova mới" hạ Iga Swiatek 3 lần liên tiếp, tuổi 18 đã là khắc tinh siêu sao

Một trong những câu chuyện đáng chú ý nhất của tuần thi đấu tại Stuttgart Open là sự trỗi dậy đầy thách thức của Mirra Andreeva. Ở tuổi 18, tay vợt người Nga đang dần định hình vị thế đặc biệt của mình, “khắc tinh” của Iga Swiatek.

Andreeva 3 lần liên tiếp hạ Swiatek, cô sẽ gặp Rybakina ở trận bán kết vào tối 18/4

Trong trận tứ kết, Andreeva đã tạo nên màn lội ngược dòng ấn tượng để đánh bại Swiatek với tỷ số 3-6, 6-4, 6-4 sau 2 giờ 36 phút. Đây là lần thứ ba liên tiếp cô vượt qua tay vợt người Ba Lan, sau những lần chạm trán trước đó tại Indian Wells và Dubai.

Điều đáng nói, Swiatek không hề chơi tệ. Cô nhập cuộc chắc chắn, tận dụng tốt những sai số đầu trận của đối thủ để chiếm lợi thế sớm. Nhưng khi trận đấu kéo dài, Andreeva lại cho thấy bản lĩnh hiếm có ở một tay vợt tuổi teen. Cô duy trì nhịp độ, chủ động gia tăng áp lực bằng những cú đánh quyết đoán từ cuối sân.

“Tôi chỉ cố gắng chơi mà không sợ hãi”, Andreeva chia sẻ sau trận. Và đó không phải là lời nói suông. Khi bị dẫn 0-2 ở set quyết định, cô thắng liền 5 game, lật ngược hoàn toàn thế trận trước một trong những tay vợt đất nện hay nhất thế giới.

Sự khác biệt nằm ở cách Andreeva xử lý áp lực. Thay vì chờ đối thủ mắc lỗi, cô chủ động kết thúc điểm số. Riêng set hai, tay vợt trẻ ghi tới 13 winner, gấp đôi set đầu, một chỉ dấu rõ ràng cho sự thay đổi chiến thuật lẫn tâm lý.

Ở phía bên kia, Swiatek tiếp tục cho thấy những dấu hiệu bất ổn dù đã thay đổi đội ngũ huấn luyện. Đây mới chỉ là lần thứ hai trong sự nghiệp cô để thua một trận sân đất nện sau khi đã thắng set đầu, một thống kê hiếm thấy với một “nữ hoàng đất nện”.

Swiatek đau đầu tìm cách giải mã khắc tinh tới từ nước Nga

Chiến thắng này đưa Andreeva vào bán kết, nơi cô sẽ đối đầu Elena Rybakina, hạt giống số 1 vừa trải qua trận đấu kéo dài hơn 3 giờ trước Leylah Fernandez. Đó sẽ là thử thách hoàn toàn khác, nơi sức mạnh và kinh nghiệm của Rybakina có thể kiểm chứng giới hạn thực sự của Andreeva.

Nhưng dù kết quả ra sao, một điều đã rõ, tay vợt người Nga ví như "Sharapova mới" Andreeva không còn là “hiện tượng”. Cô đang trở thành một thế lực mới, và với Swiatek, có lẽ là đối thủ mà cô chưa tìm ra lời giải.