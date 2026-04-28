Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Paris Saint-Germain vs Bayern Munich
Atlético de Madrid vs Arsenal
Sporting Braga vs Freiburg
Nottingham Forest vs Aston Villa
Thép Xanh Nam Định vs Công An TP Hồ Chí Minh
Hà Nội vs SHB Đà Nẵng
Leeds United vs Burnley
PVF-CAND vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Hải Phòng vs Công An Hà Nội
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Đông Á Thanh Hóa
Nantes vs Olympique Marseille
Bayern Munich vs Heidenheim
Brentford vs West Ham United
Newcastle United vs Brighton & Hove Albion
Wolverhampton Wanderers vs Sunderland
Valencia vs Atlético de Madrid
Paris Saint-Germain vs Lorient
Como vs Napoli
Arsenal vs Fulham
Bayer Leverkusen vs RB Leipzig
Metz vs Monaco
Atalanta vs Genoa
Osasuna vs Barcelona
Nice vs Lens
Sông Lam Nghệ An vs Hoàng Anh Gia Lai
Thể Công - Viettel vs Ninh Bình
AFC Bournemouth vs Crystal Palace
Sassuolo vs Milan
Manchester United vs Liverpool
Borussia M'gladbach vs Borussia Dortmund
Juventus vs Hellas Verona
Real Betis vs Real Oviedo
Freiburg vs Wolfsburg
Aston Villa vs Tottenham Hotspur
Inter Milan vs Parma
Olympique Lyonnais vs Rennes
Espanyol vs Real Madrid
Chelsea vs Nottingham Forest
Cremonese vs Lazio
Roma vs Fiorentina
Everton vs Manchester City
Trọng tài UEFA được phân công ở World Cup bị cáo buộc xâm hại thiếu niên tại Anh

Sự kiện: World Cup 2026

Một trọng tài thuộc LĐBĐ châu Âu (UEFA) đã bị cảnh sát Anh bắt giữ khi bị cáo buộc xâm hại tình dục một thiếu niên trong thời gian làm nhiệm vụ.

Theo The Sun, vị trọng tài này bay đến Anh để điều hành một trận đấu cấp châu Âu diễn ra giữa tuần. Trước thời điểm trận đấu, ông bị tố đã tiếp cận một thiếu niên tại khu vực công cộng của khách sạn, sau đó có hành vi đụng chạm không mong muốn và tìm cách dụ dỗ nạn nhân về phòng riêng.

Nguồn tin cho biết vụ việc đã được trình báo với cảnh sát trong lúc vị trọng tài rời khách sạn để làm nhiệm vụ. Đến tối cùng ngày, khi ông quay trở lại và đi cùng phái đoàn UEFA, lực lượng chức năng đã chờ sẵn để tiến hành bắt giữ ngay tại khách sạn.

“Người này bị cáo buộc có hành vi sàm sỡ trái ý muốn và cố gắng lôi kéo thiếu niên về phòng. Nếu đúng sự thật, đây là hành vi rất nghiêm trọng và không thể chấp nhận”, nguồn tin của The Sun cho hay.

Sau khi bị bắt, trọng tài nói trên được đưa đi thẩm vấn trước khi được cho tại ngoại trong quá trình điều tra. Cảnh sát London (Met Police) xác nhận một người đàn ông ngoài 30 tuổi đang bị điều tra liên quan đến cáo buộc xâm hại tình dục thiếu niên.

Nguồn tin cũng cho biết, nếu bị truy tố, người này có thể bị dẫn độ sang Anh để phục vụ công tác điều tra và xét xử.

Theo The Sun, vị trọng tài nằm trong danh sách hàng trăm quan chức được phân công làm nhiệm vụ tại World Cup mùa hè năm nay. Tuy nhiên, LĐBĐ thế giới (FIFA) khẳng định sẽ không xem xét sử dụng người này ở bất kỳ giải đấu nào trong thời gian vụ việc chưa được làm rõ.

Về phía UEFA, tổ chức này cho biết đang theo dõi diễn biến với “mối quan ngại sâu sắc”, đồng thời tạm thời đình chỉ phân công làm nhiệm vụ đối với trọng tài liên quan để chờ kết luận điều tra.

Lời giải "chuẩn" trọng tài

Đông Nam Á và Nam Á không có sự góp mặt của trọng tài tại FIFA World Cup 2026

Theo Quốc An

-28/04/2026 11:29 AM (GMT+7)
