MU cách vé dự cúp C1 mấy điểm, chờ định đoạt ở derby nước Anh với Liverpool?

Paris Saint-Germain vs Bayern Munich
Paris Saint-Germain
Bayern Munich
Atlético de Madrid vs Arsenal
Atlético de Madrid
Arsenal
Sporting Braga vs Freiburg
Sporting Braga
Freiburg
Nottingham Forest vs Aston Villa
Nottingham Forest
Aston Villa
Thép Xanh Nam Định vs Công An TP Hồ Chí Minh
Thép Xanh Nam Định
Công An TP Hồ Chí Minh
Hà Nội vs SHB Đà Nẵng
Hà Nội
SHB Đà Nẵng
Leeds United vs Burnley
Leeds United
Burnley
PVF-CAND vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
PVF-CAND
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Hải Phòng vs Công An Hà Nội
Hải Phòng
Công An Hà Nội
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Đông Á Thanh Hóa
Becamex TP Hồ Chí Minh
Đông Á Thanh Hóa
Nantes vs Olympique Marseille
Nantes
Olympique Marseille
Bayern Munich vs Heidenheim
Bayern Munich
Heidenheim
Brentford vs West Ham United
Brentford
West Ham United
Newcastle United vs Brighton & Hove Albion
Newcastle United
Brighton & Hove Albion
Wolverhampton Wanderers vs Sunderland
Wolverhampton Wanderers
Sunderland
Valencia vs Atlético de Madrid
Valencia
Atlético de Madrid
Paris Saint-Germain vs Lorient
Paris Saint-Germain
Lorient
Como vs Napoli
Como
Napoli
Arsenal vs Fulham
Arsenal
Fulham
Bayer Leverkusen vs RB Leipzig
Bayer Leverkusen
RB Leipzig
Metz vs Monaco
Metz
Monaco
Atalanta vs Genoa
Atalanta
Genoa
Osasuna vs Barcelona
Osasuna
Barcelona
Nice vs Lens
Nice
Lens
Sông Lam Nghệ An vs Hoàng Anh Gia Lai
Sông Lam Nghệ An
Hoàng Anh Gia Lai
Thể Công - Viettel vs Ninh Bình
Thể Công - Viettel
Ninh Bình
AFC Bournemouth vs Crystal Palace
AFC Bournemouth
Crystal Palace
Sassuolo vs Milan
Sassuolo
Milan
Manchester United vs Liverpool
Manchester United
Liverpool
Borussia M'gladbach vs Borussia Dortmund
Borussia M'gladbach
Borussia Dortmund
Juventus vs Hellas Verona
Juventus
Hellas Verona
Real Betis vs Real Oviedo
Real Betis
Real Oviedo
Freiburg vs Wolfsburg
Freiburg
Wolfsburg
Aston Villa vs Tottenham Hotspur
Aston Villa
Tottenham Hotspur
Inter Milan vs Parma
Inter Milan
Parma
Olympique Lyonnais vs Rennes
Olympique Lyonnais
Rennes
Espanyol vs Real Madrid
Espanyol
Real Madrid
Chelsea vs Nottingham Forest
Chelsea
Nottingham Forest
Cremonese vs Lazio
Cremonese
Lazio
Roma vs Fiorentina
Roma
Fiorentina
Everton vs Manchester City
Everton
Manchester City
MU cách vé dự cúp C1 mấy điểm, chờ định đoạt ở derby nước Anh với Liverpool?

Sự kiện: Premier League 2025-26 Manchester United MU - Liverpool: Rực lửa

Chiến thắng 2-1 trước Brentford giúp Manchester United tiến sát tấm vé dự Champions League mùa tới.

   

Thắng Brentford, "Quỷ đỏ" mở toang cánh cửa châu Âu

Manchester MU đang ở rất gần mục tiêu trở lại Champions League nhờ chiến thắng quan trọng 2-1 trước Brentford tại Old Trafford. Các pha lập công của Casemiro và Benjamin Sesko giúp "Quỷ đỏ" giành trọn 3 điểm, qua đó củng cố vững chắc vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng Premier League.

Casemiro mở ra chiến thắng cho MU trước Brentford

Kết quả này giúp đội bóng của HLV Michael Carrick tạo khoảng cách lên tới 11 điểm so với Brighton, đội đang xếp thứ sáu. Trong bối cảnh Premier League mùa này có tới 5 suất dự Champions League, MU gần như đã đặt một chân vào giải đấu danh giá nhất châu Âu.

Hiện tại, chỉ còn Brighton và Bournemouth là hai đội có khả năng cạnh tranh suất trong top 5 với "Quỷ đỏ". Tuy nhiên, kịch bản để MU bị đánh bật khỏi nhóm dự Champions League là cực kỳ khó xảy ra.

2 điểm nữa là đủ, Brighton không còn quyền tự quyết

MU cần giành thêm 2 điểm trong 4 vòng đấu còn lại để chắc chắn cán đích trong top 5. Thậm chí, "Quỷ đỏ" chỉ cần 1 điểm nếu hòa Brighton ở vòng đấu cuối cùng, mọi hy vọng bám đuổi của đội bóng bờ nam nước Anh sẽ chính thức khép lại.

Sesko ghi bàn trước Brentford

Trong trường hợp Brighton thắng toàn bộ các trận còn lại, họ cũng chỉ có thể chạm mốc 62 điểm. Trong khi đó, MU hiện đã có 61 điểm. Chỉ cần giành thêm 2 điểm, "Quỷ đỏ" sẽ hoàn toàn vượt ngoài tầm với của đối thủ.

Điều đó có nghĩa, hai trận hòa trong phần còn lại của mùa giải cũng đủ để đội chủ sân Old Trafford đảm bảo vị trí trong top 5 với 64 điểm. Ngay cả khi để thua ba trận tiếp theo, một trận hòa trước Brighton ở vòng cuối cũng sẽ là tấm vé thông hành đưa MU trở lại Champions League mùa tới.

Định đoạt ở derby nước Anh

Trận đấu tiếp theo của MU là cuộc tiếp đón Liverpool ở vòng 35 Ngoại hạng Anh, diễn ra lúc 21h30 ngày 3/5 (giờ Hà Nội). Đây là trận đấu có ý nghĩa quan trọng với cả hai đội, bởi đội nào giành chiến thắng sẽ có cơ hội rất lớn cán đích trong top 3.

Với MU, họ có điểm tựa sân nhà và mục tiêu kép để đánh bại kẻ thù số 1 của mình. Nếu thắng, thầy trò Carrick chính thức đoạt vé dự Champions League mùa tới, đồng thời sáng cửa xếp thứ 3 khi mùa giải khép lại.

MU và Liverpool sẽ gặp nhau ở vòng tới

Carrick tiến gần phần thưởng xứng đáng

Lịch thi đấu còn lại của MU bao gồm các cuộc chạm trán với Liverpool, Sunderland, Nottingham Forest và Brighton. Trong khi đó, Brighton phải toàn thắng trước Newcastle, Wolves, Leeds và chính MU nếu muốn nuôi hy vọng mong manh.

Việc giành vé dự Champions League sẽ là thành quả lớn cho Michael Carrick trong mùa giải đầu tiên dẫn dắt đội chủ sân Old Trafford. Nhà cầm quân người Anh đang làm tất cả để chứng minh ông xứng đáng được tiếp tục trao cơ hội lâu dài.

Carrick cũng tiết lộ ông vừa có buổi gặp gỡ thân mật với đồng sở hữu Sir Jim Ratcliffe. “Ông ấy đến, chúng tôi trò chuyện và cùng uống trà. Đó là một cuộc nói chuyện rất thoải mái, không chính thức, nhưng thật tuyệt khi được gặp ông ấy”, Carrick chia sẻ.

Cựu HLV của Middlesbrough nhấn mạnh tầm quan trọng của sự gắn kết giữa ban lãnh đạo và đội ngũ vận hành CLB. Với những gì đang làm được, Carrick không chỉ đưa MU tiến gần Champions League mà còn từng bước khẳng định vị thế của mình tại Old Trafford.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh thời điểm hiện tại

28/04/2026 07:29 AM (GMT+7)
