Thầy cũ Djokovic gửi lời cảnh báo Sinner - Alcaraz, đừng coi thường Nole

Australian Open 2026 kết thúc với chiếc cúp trong tay Carlos Alcaraz, nhưng dư âm lớn nhất của giải đấu vẫn tiếp diễn. Novak Djokovic, 38 tuổi, vẫn xuất hiện trong trận chung kết Grand Slam thứ 38 sự nghiệp, và lời cảnh báo đầy trọng lượng từ Riccardo Piatti, người từng dẫn dắt Djokovic (2005-2006) và Jannik Sinner (2015-2022).

Sinner (bên trái) và Djokovic (bên phải) từng là học trò của HLV Piatti (ảnh nhỏ)

Djokovic, kẻ gây “ám ảnh” chưa chịu buông vợt

Nhìn bề ngoài, hành trình Australian Open 2026 của Djokovic có phần thuận lợi, những chiến thắng nhanh ở các vòng đầu, thêm hai suất walkover (đi tiếp không cần đấu, hoặc đối thủ rút lui) giúp anh bước vào tuần cuối với thể trạng tốt hơn dự kiến. Nhưng chính điều đó lại cho thấy một thực tế đáng ngại với phần còn lại của ATP Tour, Djokovic vẫn biết cách tối ưu, tận dụng mọi điều kiện để đưa mình đến giai đoạn quyết định.

Riccardo Piatti nhìn thấy điều mà không phải ai cũng thấy: “Nếu Novak còn tiếp tục, đó là vì cậu ấy tin rằng mình vẫn có thể cải thiện”.

Ở tuổi mà hầu hết các tay vợt đã giải nghệ, Djokovic không còn chiến thắng bằng tốc độ hay sức bền thuần túy. Anh chiến thắng bằng sự ám ảnh với chi tiết, lịch thi đấu, thể lực, nhịp độ trận đấu và cả cách “ẩn mình” trước những thời khắc then chốt. Australian Open năm nay, theo Piatti, chỉ là điểm khởi đầu cho một phiên bản Djokovic còn “đói khát danh hiệu” hơn.

Lời cảnh báo không dành cho quá khứ, mà cho tương lai

Điều khiến phát biểu của Piatti trở nên đáng chú ý nằm ở đối tượng ông hướng tới, Carlos Alcaraz và Jannik Sinner, hai tay vợt đang chia nhau vị trí số 1 và số 2 thế giới.

“Jannik và Carlos nên cẩn thận”, Piatti nói, không phải vì Djokovic đã thắng họ, mà vì anh chưa biến mất.

Trận bán kết Australian Open, Djokovic đánh bại Sinner, đương kim vô địch hai năm liên tiếp bằng một thứ tennis già dặn đến tàn nhẫn. Ở chung kết, anh thua Alcaraz, nhưng Piatti chỉ ra rất rõ: “Vấn đề duy nhất của Novak là tuổi tác, tức là thể trạng”.

Nói cách khác, nếu thể lực cho phép, Djokovic vẫn đủ trình độ để đánh bại bất kỳ ai. Và đó mới là điều khiến thế hệ trẻ phải lo lắng.

Wimbledon, nơi cán cân có thể đảo chiều

Piatti không nhắc Roland Garros như một miền hứa hẹn lớn, nhưng ông đặc biệt lưu ý Wimbledon. Trên mặt sân cỏ, nơi điểm mạnh về giao bóng, di chuyển thông minh và khả năng đọc trận đấu được phóng đại, Djokovic vẫn là một “quái vật chiến thuật”.

Alcaraz đã vô địch Wimbledon, Sinner cũng đang tiến bộ nhanh trên mặt sân này. Nhưng kinh nghiệm của Djokovic tại đây là thứ không ai trong thế hệ hiện tại có thể sao chép. Nếu sức khỏe được đảm bảo, Wimbledon có thể là sân khấu để Djokovic nhắc lại rằng cuộc chuyển giao quyền lực vẫn chưa hoàn tất.

Djokovic vẫn thi đấu tức là Alcaraz - Sinner không được phép chủ quan

Cảnh báo cho Alcaraz - Sinner: Danh hiệu chưa đồng nghĩa với thống trị

Alcaraz và Sinner đang đại diện cho tương lai của quần vợt nam. Nhưng lời cảnh báo của Piatti như lời tuyên bố, đừng vội tin rằng kỷ nguyên mới đã ổn định.

Djokovic không cần vô địch liên tiếp để gây áp lực. Chỉ cần anh tiếp tục xuất hiện ở các trận chung kết, tiếp tục buộc Alcaraz và Sinner phải chơi ở ngưỡng hoàn hảo, anh đã làm chậm quá trình thống trị của họ.

Australian Open 2026 cho thấy một nghịch lý thú vị, Djokovic thua trận chung kết, nhưng lại thắng trong cuộc chiến tâm lý dài hạn.

Và đó chính là lý do vì sao, theo Riccardo Piatti, hai ngôi sao trẻ hàng đầu thế giới chưa thể an tâm bước đi mà không ngoái đầu nhìn lại.