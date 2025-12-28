Nhiều VĐV nữ không được thưởng HCV do sai sót văn bản

Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân TP HCM ngày 7/4/2022 có những quy định về chính sách đặc thù với HLV, VĐV của TP HCM.

Ở điều 9, về Chế độ khuyến khích dành cho HLV, VĐV tại các giải thể thao quốc tế, mục IV ghi cơ chế thưởng tại giải vô địch Đông Nam Á từng môn thể thao và thể thao người khuyết tật. Với các môn thể thao nhóm III, VĐV nam giành HC vàng được 20 triệu đồng, bạc 12 triệu và đồng 8 triệu. VĐV nữ đoạt HC vàng không được thưởng, nhưng HC bạc được 13,5 triệu và đồng là 9 triệu.

Mục IV, điều 9, Quy định được ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân TP HCM ngày 7/4/2022, không có số tiền thưởng cho các VĐV nữ đoạt HC vàng Đông Nam Á ở các môn thể thao nhóm III. Ảnh: chụp màn hình

Các môn thể thao nhóm III là những môn, nội dung không có trong chương trình thi đấu Olympic, Asiad lẫn SEA Games. Danh sách các môn, nội dung thuộc các nhóm có thể thay đổi từng năm. Chẳng hạn ở SEA Games 31 tại Việt Nam năm 2022, nội dung cờ tiêu chuẩn có trong Đại hội, nên thuộc nhóm II. Nhưng đến SEA Games 33 vừa qua tại Thái Lan, cờ tiêu chuẩn trở thành nhóm III do không có trong Đại hội. Ngược lại, cờ nhanh có trong SEA Games 33, nên được đưa vào nhóm II.

Các VĐV TP HCM đi đầu ở nhiều môn, trong đó có cờ vua. Việt Nam cũng không có đối thủ ở khu vực trong môn này.

Tuy nhiên, do Nghị quyết số 05/2022 bị khuyết ô tiền thưởng cho những VĐV nữ giành HC vàng, nhiều kỳ thủ không được nhận tiền khoảng vài triệu đến vài chục triệu đồng. Những kỳ thủ giành HC bạc và đồng vẫn nhận được tiền theo quy định.

Ông Nguyễn Phước Trung - Chủ tịch Liên đoàn cờ TP HCM - xác nhận thông tin trên với VnExpress. Ông cho biết đây có thể là thiếu sót khi ban hành chế độ. Liên đoàn cờ TP HCM không khiếu nại, vì sau này hội đồng TP HCM ban hành một nghị quyết khác và đã sửa chữa, có hiệu lực từ ngày ký. "Tuy nhiên, các VĐV bị thiệt trước đó đều không được truy lĩnh", ông Trung nói thêm.

Kiện tướng Quốc tế Nữ, Bạch Ngọc Thùy Dương tại Olympiad cờ vua 2022 tại Chennai, Ấn Độ. Ảnh: FIDE

Nghị quyết mà ông Trung nhắc tới có số 41/2024/NQ-HĐND ban hành ngày 11/12/2024, về "Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về một số chính sách đặc thù đối với HLV, VĐV của TP HCM ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND ngày 7/4/2022 của Hội đồng Nhân dân TP HCM".

Trong đó có đoạn: "Bổ sung mức chi 22 triệu đồng đối với trường hợp VĐV nữ đạt HC vàng (nhất) Nhóm III, Giải vô địch Đông Nam Á từng môn thể thao và thể thao Người khuyết tật".

Cả hai nghị quyết nói trên đều do nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân TP HCM, bà Nguyễn Thị Lệ ký. Bà Lệ đã nghỉ hưu tháng 7/2025.

Do nghị quyết số 41/2024 có hiệu lực từ ngày ký, những VĐV nữ giành HC vàng Đông Nam Á từ sau ngày 11/12/2024 đã được nhận thưởng. Tuy nhiên, những VĐV nữ giành HC vàng khu vực từ ngày 7/4/2022 đến 10/12/2024 thì không.

Đại kiện tướng Nữ (WGM) Nguyễn Thị Thanh An, có nhiều học trò không nhận được tiền thưởng vì sai sót giấy tờ, cho biết từng liên hệ với lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM nhưng không được đáp ứng. "Sở Văn hóa và Thể thao trả lời rằng ai cũng hiểu ô bị trống đó là 22 triệu đồng, nhưng Sở Tài chính không dám chi. Sở Văn hóa và Thể thao đã gửi văn bản đến Hội đồng Nhân dân TP HCM, xin bổ sung, và sẽ chuyển số tiền còn thiếu khi có văn bản xác nhận của Hội đồng Nhân dân TP HCM", kỳ thủ Thanh An dẫn lời một lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao.

Kiện tướng Quốc tế Nữ (WIM) Nguyễn Thanh Thủy Tiên cũng có học trò nữ TP HCM đoạt hai HC vàng tại giải cờ vua trẻ Đông Nam Á mở rộng 2023, nhưng đến nay chưa được thưởng. "Có gia đình đã phải vay mượn khắp nơi để cho con sang Thái Lan thi đấu, giành hai HC vàng nhưng không có tiền thưởng", kỳ thủ Thủy Tiên nói. "Có nhiều VĐV khác cũng bị ảnh hưởng, vì Việt Nam luôn giành được rất nhiều HC vàng ở các giải cờ vua Đông Nam Á".

Nhiều phụ huynh VĐV của TP HCM trong đó có Tôn Nữ Quỳnh Dương, cũng đã làm đơn khiếu nại, gửi lên Hội đồng và Ủy ban Nhân dân TP HCM qua đường bưu điện, đến nay chưa được giải quyết.