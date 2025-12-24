Thành tích của Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 qua những con số
Giữ vững vị trí tốp 3 toàn đoàn, Đoàn Thể thao Việt Nam tiếp tục khẳng định sự ổn định và hiệu quả trong suốt hành trình tại SEA Games 33. Thành tích 87 huy chương vàng được xem là phù hợp với mục tiêu đặt ra ban đầu, nhất là trong bối cảnh sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt giữa các đoàn. Bên cạnh việc duy trì thành tích ở các môn thế mạnh, nhiều nội dung mới cũng cho thấy tiềm năng phát triển, phản ánh nền tảng tương đối bền vững, đặc biệt ở các môn Olympic và nhóm môn trọng điểm, tạo cơ sở quan trọng cho định hướng phát triển trong thời gian tới.
