Thể thao Việt Nam: Đường đến Asiad, Olympic còn xa

Kim Anh xuất sắc với tấm HCV nhảy cao SEA Games 33 sẽ cần hành trình rèn luyện dài hơn để hướng tới đấu trường Asiad (ảnh Quý Lượng)

Giàu cảm xúc

Kết thúc SEA Games 33, đoàn thể thao Việt Nam giành 87 HCV, 81 HCB và 110 HCĐ, đứng thứ 3 toàn đoàn. Kết quả trên hoàn thành cơ bản mục tiêu đề ra ban đầu, đặc biệt nếu xét bối cảnh Việt Nam tham dự đại hội với số lượng VĐV ít hơn hẳn nhiều đối thủ trong khu vực, các nội dung sở trường bị cắt giảm khá mạnh.

Cũng không ngoài dự báo khi các gương mặt nổi bật của Việt Nam như Nguyễn Thị Oanh (điền kinh), Nguyễn Huy Hoàng (bơi lội) hay Trịnh Thu Vinh, Phạm Quang Huy (bắn súng)...đều toả sáng ở các nội dung sở trường.

Trịnh Thu Vinh đặc biệt xuất sắc với 4 HCV các nội dung đồng đội và cá nhân, phá 3 kỷ lục. Kết quả tại SEA Games 33 cho thấy sự ổn định của xạ thủ đang khoác áo thể thao Công an nhân dân, tính cả Asiad 19 hay Olympic Paris 2024.

Bơi lội vẫn là môn trọng điểm giành HCV của Việt Nam ở SEA Games 33

Theo thống kê, các môn Olympic cũng chiếm hơn 70% số lượng HCV đoàn thể thao Việt Nam đoạt được. Điền kinh, bơi lội, bắn súng, TDDC...vẫn thuộc tốp đầu khu vực, trong đó điền kinh giành 12 HCV, chỉ sau chủ nhà Thái Lan.

Đáng chú ý ở nội dung nhảy cao, VĐV trẻ Bùi Thị Kim Anh đã chinh phục mức xà 1.86 để giành HCV. Tương tự, Trần Thị Loan (nhảy xa) và Tạ Ngọc Tưởng (400m) cũng cho thấy tiềm năng lớn để có thể tiếp tục phát triển. TTK Liên đoàn điền kinh Việt Nam, ông Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng thành tích 12 HCV thực tế chưa thoả mãn những người làm điền kinh Việt Nam. Tuy nhiên, 90% số HCV đến từ các VĐV đem lại tín hiệu tích cực cho điền kinh Việt Nam, cho thấy công tác đào tạo trẻ đang đi đúng hướng.

Tại SEA Games 33, đội tuyển U22 Việt Nam đã giành tấm HCV bóng đá nam với cuộc ngược dòng ngoạn mục trên sân Rajamangala trước U22 Thái Lan. Chiến thắng của thầy trò HLV Kim Sang-sik tạo cảm xúc dâng trào khi U22 Việt Nam có lúc đã để đối thủ dẫn trước 2-0. Đội tuyển futsal nữ Việt Nam cũng đạt mục tiêu đổi màu huy chương khi giành HCV futsal nữ.

Bóng chuyền nữ để lại hành trình giàu cảm xúc ở SEA Games 33

Đặc biệt dù không giành HCV, nhưng các cô gái bóng chuyền nữ và đội tuyển bóng bàn nam Việt Nam đã tạo nên những màn đua giàu cảm xúc. Bóng chuyền nữ đã gần chạm tay vào tấm HCV SEA Games và chỉ chịu thất bại trước chủ nhà Thái Lan-đội tốp đầu châu Á-vào phút cuối.

Trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33, Cục phó Cục TDTT Việt Nam Nguyễn Hồng Minh cho rằng đoàn đã cơ bản hoàn thành mục tiêu đề ra. Đặc biệt bên cạnh chuyên môn, Việt Nam đã xây dựng được hình ảnh đẹp, chuyên nghiệp, lan toả tinh thần thể thao và niềm tự hào dân tộc tới đông đảo người hâm mộ, bạn bè khu vực và quốc tế.

Mục tiêu Asiad và Olympic: Chưa có đột phá

Đây là thực tế buộc phải thừa nhận nếu đi sâu vào thông số chuyên môn ở các nội dung trọng điểm của thể thao Việt Nam tại SEA Games 33. Đơn cử như bơi lội, Nguyễn Huy Hoàng, Võ Thị Mỹ Tiên hay Nguyễn Quang Thuấn, Trần Hưng Nguyên đã thể hiện nỗ lực tuyệt vời, để lại dấu ấn đậm nét tại đại hội.

"Cô gái vàng" Nguyễn Thị Oanh tiếp tục thâu tóm đủ 3 HCV các cự ly tranh tài, khẳng định vị thế độc tôn ở đấu trường khu vực. Dù vậy, thành tích về mặt chuyên môn của các VĐV Việt Nam vẫn còn khoảng cách đáng kể so với đấu trường Asiad và Olympic.

Đơn cử như nhảy xa, thành tích 6m53 của Trần Thị Loan vẫn kém mức 6m55 của Thu Thảo ở Asiad 2018, hay Kim Anh còn xa mức xà 1m94 của "đàn chị" Bùi Thị Nhung. Nguyên Trưởng bộ môn điền kinh Việt Nam (Cục TDTT) Dương Đức Thuỷ cũng đánh giá cự ly 100m Việt Nam vẫn chưa có VĐV nào vượt qua được Vũ Thị Hương.

Thể thao Việt Nam cần những tài năng như Quek Izaac để đột phá ở đấu trường Asiad và Olympic

Chia sẻ với Tiền Phong, cựu xạ thủ Phạm Cao Sơn (cha VĐV Phạm Quang Huy) cho rằng để hướng đến Asiad và Olympic, bắn súng là một trong những hy vọng của Việt Nam. Lý do bởi thực tế cho thấy với các nội dung đòi hỏi sức mạnh, thể lực như bơi lội, điền kinh...Việt Nam khó lòng cạnh tranh được các đối thủ ở tầm thế giới.

Dù vậy, để vươn lên đẳng cấp cao hơn, Phạm Quang Huy, Trịnh Thu Vinh và các VĐV trọng điểm...cần được đầu tư mạnh, tập trung và chuyên nghiệp hơn. BHL đội tuyển điền kinh thì xác định để giành huy chương Asiad 2026, bắt buộc dốc lực cho những gương mặt trẻ như Kim Anh hay Trần Thị Loan.

Mới đây, ngành thể thao đã đưa ra kế hoạch tăng đầu tư cho thể thao thành tích cao, gồm cả chế độ tiền công, tiền thưởng...đối với HLV, VĐV các môn trọng điểm. Kế hoạch này nếu được kích hoạt sẽ được chờ đợi có thể tạo sự đột phá cho thể thao Việt Nam, hướng đến mục tiêu giành HCV ở Asiad và Olympic.

Bắn súng là môn duy nhất của Việt Nam đã giành cả HCV Olympic và Asiad

Chuyên gia Nguyễn Hồng Minh, nguyên Vụ trưởng Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao (Tổng cục TDTT) đánh giá để làm được điều này, thể thao Việt Nam cần giải quyết những vấn đề khó khăn trước mắt như cơ sở vật chất, hệ thống chuyên gia giỏi và chăm sóc y tế, dinh dưỡng.