Thực hư tin U23 Việt Nam nhận 200 tỷ đồng nếu vô địch U23 châu Á 2026

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Uzbekistan vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Manchester United vs Manchester City
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Real Madrid vs Levante
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Levante - LEV Levante
-
Udinese vs Inter Milan
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Tottenham Hotspur vs West Ham United
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Sunderland vs Crystal Palace
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Liverpool vs Burnley
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Leeds United vs Fulham
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Chelsea vs Brentford
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
U23 Australia vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
Napoli vs Sassuolo
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Nottingham Forest vs Arsenal
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Cagliari vs Juventus
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Real Betis vs Villarreal
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Wolverhampton Wanderers vs Newcastle United
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Atlético de Madrid vs Alavés
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Aston Villa vs Everton
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Milan vs Lecce
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Olympique Lyonnais vs Brest
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Brest - BRE Brest
-
Real Sociedad vs Barcelona
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Brighton & Hove Albion vs AFC Bournemouth
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Bodø / Glimt vs Manchester City
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Tottenham Hotspur vs Borussia Dortmund
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Sporting CP vs Paris Saint-Germain
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Real Madrid vs Monaco
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Olympiakos Piraeus vs Bayer Leverkusen
Logo Olympiakos Piraeus - OLY Olympiakos Piraeus
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Inter Milan vs Arsenal
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Copenhagen vs Napoli
Logo Copenhagen - FCK Copenhagen
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Galatasaray vs Atlético de Madrid
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Slavia Praha vs Barcelona
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Olympique Marseille vs Liverpool
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Juventus vs Benfica
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Bayern Munich vs Union Saint-Gilloise
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Union Saint-Gilloise - STG Union Saint-Gilloise
-
Chelsea vs Pafos
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Pafos - PAF Pafos
-
PAOK vs Real Betis
Logo PAOK - PKT PAOK
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Fenerbahçe vs Aston Villa
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Viktoria Plzeň vs Porto
Logo Viktoria Plzeň - PLZ Viktoria Plzeň
-
Logo Porto - POR Porto
-
Bologna vs Celtic
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Sporting Braga vs Nottingham Forest
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Roma vs Stuttgart
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-

Thực hư tin U23 Việt Nam nhận 200 tỷ đồng nếu vô địch U23 châu Á 2026

Sự kiện: U23 Việt Nam Giải U23 châu Á 2026

Sau chiến thắng nghẹt thở trước U23 UAE ở tứ kết, U23 Việt Nam không chỉ giành vé vào bán kết U23 châu Á 2026 mà còn nhận được sự động viên kịp thời từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).

❗ Tin đồn “khủng” 200 tỷ đồng từ đâu ra?

Ngay sau trận thắng U23 UAE, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn thay mặt Ban chấp hành và Thường trực VFF gửi lời chúc mừng, đồng thời thưởng nóng 1,2 tỷ đồng cho thầy trò HLV Kim Sang Sik vì tinh thần thi đấu quả cảm và thành tích xuất sắc.

U23 Việt Nam ăn mừng chiến thắng trước U23 UAE.

U23 Việt Nam ăn mừng chiến thắng trước U23 UAE.

Trước đó, ở vòng bảng, U23 Việt Nam đã nhận tổng cộng 1,9 tỷ đồng tiền thưởng sau 3 trận đấu ấn tượng. Tuy nhiên, những ngày qua, dư luận đặc biệt xôn xao trước thông tin cho rằng U23 Việt Nam có thể nhận tới 6 triệu USD (khoảng 160 tỷ đồng) từ AFC nếu đăng quang ngôi vô địch, qua đó có thể đẩy tổng mức thưởng lên ngưỡng 200 tỷ đồng.

Theo nhiều nguồn lan truyền trên mạng xã hội, nếu vô địch U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam sẽ được AFC trao khoản thưởng lên tới 6 triệu USD. Bên cạnh đó, đội còn có thể nhận thêm tiền thưởng từ Nhà nước, VFF, các nhà tài trợ và đơn vị đồng hành, qua đó nâng tổng mức thưởng lên hàng trăm tỷ đồng.

Thông tin này nhanh chóng gây “bão”, khiến không ít người hâm mộ tin rằng bóng đá trẻ Việt Nam sắp tạo ra một cột mốc chưa từng có về tiền thưởng.

🛑 Sự thật: Điều lệ AFC không có tiền thưởng cho U23 châu Á

Tuy nhiên, theo tìm hiểu từ Điều lệ giải U23 châu Á 2026, không có bất kỳ điều khoản nào quy định về tiền thưởng dành cho các đội đạt thành tích cao. Thậm chí, các đội tuyển tham dự giải còn phải tự chi trả phần lớn chi phí như: Di chuyển quốc tế và nội địa; Ăn ở, sinh hoạt trong thời gian dự giải. 

AFC không treo thưởng cho các đội đạt thành tích cao ở giải trẻ.

AFC không treo thưởng cho các đội đạt thành tích cao ở giải trẻ.

AFC và Liên đoàn chủ nhà chỉ đảm bảo các điều kiện hậu cần theo tiêu chuẩn chuyên môn, không áp dụng cơ chế thưởng tiền mặt dựa trên thành tích. Mới đây, VFF đã lên tiếng bác bỏ hoàn toàn thông tin về khoản thưởng hàng triệu USD từ AFC.

Theo VFF, căn cứ vào Điều lệ các giải trẻ do AFC tổ chức, trong đó có Vòng chung kết U23 châu Á: “Không áp dụng cơ chế tiền thưởng cho các đội tham dự. Đây là định hướng nhất quán của AFC nhằm tập trung vào đào tạo, phát triển cầu thủ trẻ và đầu tư dài hạn”. 

Phần tài chính tại các giải trẻ của AFC chủ yếu xoay quanh phân bổ trách nhiệm chi trả chi phí hậu cần, thay vì yếu tố thương mại hay thưởng nóng theo thành tích.

🎯 Giải trẻ là sân chơi phát triển, không phải cuộc đua tiền thưởng

Theo quan điểm của AFC, các giải U17, U20 và U23 châu Á được xem là: Nơi tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế; Bệ phóng phát triển cầu thủ trẻ; Chuẩn bị lực lượng kế cận cho ĐTQG. 

Do đó, giá trị lớn nhất của thành tích tại giải không nằm ở tiền thưởng, mà ở chất lượng chuyên môn, sự trưởng thành của cầu thủ và đóng góp cho bóng đá quốc gia trong tương lai.

Trong trường hợp U23 Việt Nam tiếp tục tạo kỳ tích tại U23 châu Á 2026, đội hoàn toàn có thể nhận thêm các khoản thưởng lớn từ: Nhà nước, VFF, doanh nghiệp, nhà tài trợ. Tuy nhiên, con số “200 tỷ đồng” như đồn đoán là không có cơ sở, đặc biệt là khi AFC không trao tiền thưởng cho các giải trẻ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Anh Khoa ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-17/01/2026 13:13 PM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: U23 Việt Nam
Xem thêm
Tin liên quan
U23 Việt Nam Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN