Thực hư tin U23 Việt Nam nhận 200 tỷ đồng nếu vô địch U23 châu Á 2026

❗ Tin đồn “khủng” 200 tỷ đồng từ đâu ra?

Ngay sau trận thắng U23 UAE, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn thay mặt Ban chấp hành và Thường trực VFF gửi lời chúc mừng, đồng thời thưởng nóng 1,2 tỷ đồng cho thầy trò HLV Kim Sang Sik vì tinh thần thi đấu quả cảm và thành tích xuất sắc.

U23 Việt Nam ăn mừng chiến thắng trước U23 UAE.

Trước đó, ở vòng bảng, U23 Việt Nam đã nhận tổng cộng 1,9 tỷ đồng tiền thưởng sau 3 trận đấu ấn tượng. Tuy nhiên, những ngày qua, dư luận đặc biệt xôn xao trước thông tin cho rằng U23 Việt Nam có thể nhận tới 6 triệu USD (khoảng 160 tỷ đồng) từ AFC nếu đăng quang ngôi vô địch, qua đó có thể đẩy tổng mức thưởng lên ngưỡng 200 tỷ đồng.

Theo nhiều nguồn lan truyền trên mạng xã hội, nếu vô địch U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam sẽ được AFC trao khoản thưởng lên tới 6 triệu USD. Bên cạnh đó, đội còn có thể nhận thêm tiền thưởng từ Nhà nước, VFF, các nhà tài trợ và đơn vị đồng hành, qua đó nâng tổng mức thưởng lên hàng trăm tỷ đồng.

Thông tin này nhanh chóng gây “bão”, khiến không ít người hâm mộ tin rằng bóng đá trẻ Việt Nam sắp tạo ra một cột mốc chưa từng có về tiền thưởng.

🛑 Sự thật: Điều lệ AFC không có tiền thưởng cho U23 châu Á

Tuy nhiên, theo tìm hiểu từ Điều lệ giải U23 châu Á 2026, không có bất kỳ điều khoản nào quy định về tiền thưởng dành cho các đội đạt thành tích cao. Thậm chí, các đội tuyển tham dự giải còn phải tự chi trả phần lớn chi phí như: Di chuyển quốc tế và nội địa; Ăn ở, sinh hoạt trong thời gian dự giải.

AFC không treo thưởng cho các đội đạt thành tích cao ở giải trẻ.

AFC và Liên đoàn chủ nhà chỉ đảm bảo các điều kiện hậu cần theo tiêu chuẩn chuyên môn, không áp dụng cơ chế thưởng tiền mặt dựa trên thành tích. Mới đây, VFF đã lên tiếng bác bỏ hoàn toàn thông tin về khoản thưởng hàng triệu USD từ AFC.

Theo VFF, căn cứ vào Điều lệ các giải trẻ do AFC tổ chức, trong đó có Vòng chung kết U23 châu Á: “Không áp dụng cơ chế tiền thưởng cho các đội tham dự. Đây là định hướng nhất quán của AFC nhằm tập trung vào đào tạo, phát triển cầu thủ trẻ và đầu tư dài hạn”.

Phần tài chính tại các giải trẻ của AFC chủ yếu xoay quanh phân bổ trách nhiệm chi trả chi phí hậu cần, thay vì yếu tố thương mại hay thưởng nóng theo thành tích.

🎯 Giải trẻ là sân chơi phát triển, không phải cuộc đua tiền thưởng

Theo quan điểm của AFC, các giải U17, U20 và U23 châu Á được xem là: Nơi tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế; Bệ phóng phát triển cầu thủ trẻ; Chuẩn bị lực lượng kế cận cho ĐTQG.

Do đó, giá trị lớn nhất của thành tích tại giải không nằm ở tiền thưởng, mà ở chất lượng chuyên môn, sự trưởng thành của cầu thủ và đóng góp cho bóng đá quốc gia trong tương lai.

Trong trường hợp U23 Việt Nam tiếp tục tạo kỳ tích tại U23 châu Á 2026, đội hoàn toàn có thể nhận thêm các khoản thưởng lớn từ: Nhà nước, VFF, doanh nghiệp, nhà tài trợ. Tuy nhiên, con số “200 tỷ đồng” như đồn đoán là không có cơ sở, đặc biệt là khi AFC không trao tiền thưởng cho các giải trẻ.