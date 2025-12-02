Chủ nhà Thái Lan huy động hàng nghìn cảnh sát, đảm bảo an toàn cho SEA Games 33

Các thành viên đội U22 Việt Nam kích hoạt thẻ tham dự SEA Games 33 tại sân bay.

Trong tuyên bố mới đây, Tiến sĩ Kongsak Yodmanee - Giám đốc Cơ quan thể thao Thái Lan (SAT) cho biết sẽ gây ấn tượng với 10 đoàn thể thao tham dự SEA Games 33 ngay từ lúc tất cả đặt chân xuống sân bay, bởi đội ngũ tình nguyện viên sẵn sàng hỗ trợ và cung cấp thông tin, cũng như đội ngũ an ninh luôn túc trực để đảm bảo an toàn.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức đã phối hợp với các cơ quan liên quan để thiết lập một làn đường riêng biệt dành riêng cho SEA Games 33. Xe bus đưa đón quan chức, huấn luyện viên và vận động viên từ khách sạn đến địa điểm thi đấu sẽ được bố trí cảnh sát hộ tống, đồng thời phối hợp với cảnh sát giao thông nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong suốt hành trình. Tuy nhiên, Ban tổ chức cũng khẳng định không cấm đường hay gây ảnh hưởng tới sinh hoạt của người dân Thái Lan.

"Các đoàn thể thao tham dự SEA Games 33 được coi là khách quốc tế và xứng đáng được chào đón một cách nồng nhiệt nhất. Chúng tôi đã huy động hàng ngàn cảnh sát, bao gồm cả cảnh sát mặc thường phục, nhằm đảm bảo an ninh tối đa từ lúc xuống sân bay, đến nơi lưu trú và các địa điểm thi đấu", Tiến sĩ Kongsak cho biết.

Vào ngày 1/12, chủ nhà Thái Lan cũng khai trương "Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quốc tế và Trung tâm Điều phối Truyền thông phục vụ SEA Games 33" có kinh phí xây dựng lên đến 1 tỷ baht và được trang bị đầy đủ công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn đẳng cấp thế giới.

Theo bà Sudruthai Lertkasem, Tổng Giám đốc Cục Quan hệ Công chúng, SEA Games 33 sẽ là kỳ đại hội sôi động nhất từ ​​trước đến nay khi phát sóng hơn 30 môn thể thao, đồng thời xem xét cấp quyền phát sóng cho các liên đoàn thể thao thông qua nền tảng của họ với mục đích phi lợi nhuận.