Top VĐV giành nhiều HCV SEA Games nhất, Ánh Viên của Việt Nam xếp hạng mấy?

🥇 Joscelin Yeo, huyền thoại bơi lội Singapore

Joscelin là “nữ hoàng SEA Games” với tổng cộng 40 HCV, 12 HCB và 3 HCĐ, trải dài qua 8 kỳ đại hội từ 1991 đến 2005. Thành tích khổng lồ này giúp cô trở thành VĐV giành nhiều huy chương vàng nhất trong lịch sử SEA Games, kể cả khi giải còn mang tên SEAP Games. Mỗi khi nhắc tới bơi lội Đông Nam Á, không ai không nhớ tới tên cô, biểu tượng của sự thống trị và kiên trì.

Joscelin Yeo, 46 tuổi, đang là kỷ lục gia SEA Games với 40 HCV

🏊‍♀️ Bơi lội là mảnh đất vàng cho các kỷ lục

Cấu trúc thi đấu đa nội dung và nhiều cự ly giúp VĐV bơi lội có thể “gom” hàng chục HCV trong vài kỳ đại hội. Thực tế, trong top 10 VĐV nhiều HCV SEA Games nhất, 9 người là bơi lội, chứng minh sức hút và cơ hội phong phú của môn thể thao này.

Top 10 VĐV giành nhiều HCV SEA Games nhất:

Joscelin Yeo (Singapore, bơi) – 40 HCV

Patricia Chan (Singapore, bơi) – 39 HCV

Quah Ting Wen (Singapore, bơi) – 34 HCV

Quah Zheng Wen (Singapore, bơi) – 32 HCV

Joseph Schooling (Singapore, bơi) – 29 HCV

Tao Li (Singapore, bơi) – 29 HCV

Nguyễn Thị Ánh Viên (Việt Nam, bơi) – 25 HCV

Donald Pandiangan (Indonesia, bắn cung) – 23 HCV

Richard Sam Bera (Indonesia, bơi) – 22 HCV

Nurul Huda Abdullah (Malaysia, bơi) – 22 HCV

Ánh Viên có thành tích tốt thứ 7 lịch sử SEA Games

🇻🇳 Ánh Viên, niềm tự hào của Việt Nam

Nguyễn Thị Ánh Viên là VĐV Việt Nam xuất sắc nhất lịch sử SEA Games về số HCV, đứng hạng 7 mọi thời đại. Cô giành 25 HCV trong các kỳ đại hội từ 2011-2021, không chỉ khẳng định bản lĩnh cá nhân mà còn đưa bơi lội Việt Nam vươn tầm khu vực. Dù Ánh Viên không còn thi đấu, nhưng những gì cô làm được cho thể thao Việt Nam là rất đáng trân trọng.

✨ Ai sẽ phá kỷ lục của Yeo?

Quah Ting Wen, hiện xếp thứ 3 với 34 HCV, đang tiến gần kỷ lục 40 HCV của Yeo. Tại SEA Games 2023, Quah giành 6 HCV và 2 HCB, khiến người hâm mộ háo hức chờ đợi liệu cô có trở thành VĐV đầu tiên phá mốc 40 HCV trong kỳ đại hội tiếp theo.

SEA Games là nơi tranh tài, cũng là sân khấu để các huyền thoại tạo nên lịch sử mới, truyền cảm hứng cho hàng triệu VĐV trẻ ở Đông Nam Á.