Barcelona có lối chơi liều lĩnh nhất châu Âu, khốn khổ vì thiếu vắng Raphinha

Barcelona đã thua 6 trận trong mùa giải này, mới đây nhất là màn thảm bại 0-4 trước Atletico Madrid ở lượt đi bán kết Cúp nhà Vua. Đáng chú ý là trong 6 trận đó, có tới 5 trận Raphinha không thể thi đấu cho Barca, và trận còn lại anh cũng không đạt thể lực tốt nên đá chỉ 30 phút trước Chelsea ở Champions League.

Raphinha mùa này đã vắng mặt trong gần như mọi trận thua của Barca

Tỷ lệ thắng của Barca mùa này với Raphinha: 91%; khi không có anh: 60%. Raphinha phải chăng là cầu thủ quan trọng nhất của Barcelona mùa này? Chắc chắn rồi.

Có một vấn đề rất lớn liên quan đến Barca mùa này khi Raphinha và Pedri vắng mặt: Đối thủ dễ dàng đưa bóng vọt qua các phòng tuyến của họ để đánh vỗ mặt. Barca được xem là đội chơi đội hình dâng cao liều nhất châu Âu, đúng như phong cách của Hansi Flick, nhưng bù lại là hệ thống pressing chặt chẽ đến từ các tiền đạo và tiền vệ.

Nếu không pressing tuyến đầu tốt, đối thủ sẽ có thời gian để xử lý bóng và chuyền vượt qua tuyến giữa của Barca chỉ bằng 1 đường chuyền. Hàng phòng ngự của Barca thì thực sự không phải là mạnh mẽ gì về tranh chấp, họ hay dựa vào bẫy việt vị nhưng không ít đội mùa này đã nghĩ ra được cách phá bẫy hiệu quả (Sevilla).

Raphinha và Pedri do đó đảm nhiệm khâu pressing rất tốt để Barca có thể dâng cao đội hình. Sự vắng mặt của Raphinha ở cánh trái lập tức khiến cánh này của Barca bị khai thác mạnh: Alejandro Balde mắc sai lầm liên tục trước các pha tấn công của Atletico và đội bóng thành Madrid ghi bàn bằng gần như chỉ 1 kịch bản.

Chất lượng thi đấu của Barca trở nên khác hẳn khi Raphinha và Pedri góp mặt

Pedri có mặt trên sân luôn bảo đảm cho Barca có thể kiểm soát bóng trong thời gian dài và giảm tải áp lực lên hàng phòng ngự. Do vậy việc cầu thủ này vừa có thể tranh chấp, vừa có thể kiểm soát, là một phước lành cho Barca trong nhiều năm qua, và những kiểu tiền vệ như vậy là rất cần thiết để Barca chơi theo phong cách mà họ thích.

Mặc dù Barca vẫn chưa hết hy vọng ở Cúp nhà Vua, cũng như đã vào vòng 1/8 Cúp C1 lẫn đứng đầu bảng La Liga, mùa giải của đội bóng này dường như sẽ phụ thuộc rất nhiều vào việc Raphinha và Pedri có lành lặn đủ lâu. HLV Hansi Flick khá “cứng đầu” với đấu pháp của mình, không chịu thay đổi kể cả khi vắng những cầu thủ phù hợp cho chiến thuật đó, nên Barca sẽ không có cách nào khác là hy vọng 2 trụ cột của họ ra sân thường xuyên.