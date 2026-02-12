Nữ VĐV gợi cảm công khai tìm bạn trai ở Olympic, chia sẻ góc khuất bất ngờ

Trong khi phần lớn vận động viên đến Olympic với lịch trình khắc nghiệt, tập trung tuyệt đối cho thành tích, thì tại làng Olympic mùa đông năm nay ở Italia, Sophia Kirkby, nữ VĐV luge (trượt băng nằm ngửa) của đội tuyển Mỹ lại mang đến một câu chuyện hậu trường hoàn toàn khác biệt, công khai tìm kiếm tình yêu.

Ở tuổi 24, Kirkby nhanh chóng trở thành cái tên được chú ý trên mạng xã hội, khi cô tự nhận mình là nữ VĐV độc thân được săn đón nhất làng Olympic.

Sophia Kirkby công khai tìm bạn trai tại làng Olympic, VĐV hay cổ động viên đều được

Muốn mọi người thấy đời sống hẹn hò tại Olympic

Trong một đoạn video đăng tải trên Instagram từ bên trong khu làng Olympic, Sophia Kirkby xuất hiện trong phòng ký túc xá, kèm dòng chú thích đầy ẩn ý: “Nữ VĐV độc thân được săn đón nhất làng Olympic sẽ xuất hiện vào ngày mai”. Đoạn clip nhanh chóng thu hút sự quan tâm của hơn 23.000 người theo dõi cô.

“Tôi rất háo hức được bước vào làng Olympic. Và tôi cũng muốn cho mọi người thấy cuộc sống hẹn hò của một VĐV Olympic diễn ra như thế nào, lịch thi đấu dày đặc, giờ ngủ sớm, di chuyển liên tục… nhưng vẫn cố gắng lãng mạn", Kirkby chia sẻ.

Không chỉ dừng lại ở một video mang tính vui vẻ, nữ VĐV người Mỹ còn tuyên bố sẽ chia sẻ hành trình tìm kiếm tình yêu ngay trong thời gian diễn ra Olympic, coi đó như một lát cắt đời sống rất khác phía sau ánh hào quang thể thao.

Huy chương thế giới và hình ảnh đời thường dễ mến

Sophia Kirkby không phải gương mặt “nổi tiếng nhờ mạng xã hội” thuần túy. Cô là VĐV luge (trượt xe nằm ngửa trên băng) nội dung đôi, từng giành huy chương bạc và đồng tại các giải vô địch thế giới, và đang góp mặt ở Olympic mùa đông nơi nội dung đôi nữ lần đầu tiên được đưa vào chương trình thi đấu.

Hiện tại, Kirkby cùng các VĐV luge khác đóng quân tại Cortina. Xen giữa những buổi tập và thi đấu, cô chia sẻ những khoảnh khắc rất đời thường, từ việc mang theo những chiếc cốc cappuccino thủ công, với hy vọng có một “buổi hẹn cà phê dễ thương”, cho tới những dòng trạng thái hài hước như: “Hy vọng tôi sẽ tình cờ gặp được tình yêu của đời mình”.

Không giới hạn đối tượng: VĐV hay người hâm mộ đều được

Điều khiến Kirkby càng được chú ý là sự cởi mở. Trong các video gần đây, cô thẳng thắn cho biết mình không chỉ sẵn sàng hẹn hò với các VĐV, mà cả người hâm mộ cũng có thể là một lựa chọn.

“Tôi thường trở nên ngớ ngẩn khi cố gắng tán tỉnh. Tôi đang tìm một người đàn ông cao hơn tôi, thật tốt bụng và đủ mạnh để có thể bế tôi lên", Kirkby nói trong một đoạn video khác.

Sau lễ khai mạc Olympic, cô còn đăng một bức ảnh chỉ tay về khu tập trung của đoàn thể thao Mỹ tại Cortina, kèm chú thích: “Valentine của tôi có thể đang ở đâu đó trong hàng người này”. Thậm chí, một tình nguyện viên tại lễ khai mạc còn xuất hiện trong video như thể đang… cố gắng mai mối cho cô.