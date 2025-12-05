SEA Games 33: Chủ nhà Thái Lan quyết tâm giành ít nhất 241 HCV dù "đầu chưa xuôi"

Chỉ còn ít ngày nữa SEA Games 33 chính thức khai mạc tại Thái Lan, khi nhiều môn thi đấu đã bắt đầu tại Bangkok và Chonburi. Trong vai trò nước chủ nhà sau nhiều năm chờ đợi, Thái Lan đang tăng tốc hoàn tất khâu chuẩn bị, đồng thời đặt mục tiêu dẫn đầu toàn đoàn. Tuy vậy, những sự cố liên tiếp xảy ra ngay trước giờ G đã khiến truyền thông khu vực không khỏi lo ngại.

Nhiều khu vực tại Bangkok vẫn đang được sửa chữa để đưa vào sử dụng phục vụ SEA Games 33

Đoàn thể thao Thái Lan tham dự SEA Games 33 với lực lượng hùng hậu gồm 1.531 VĐV, đặt mục tiêu giành 241 HCV và đứng nhất toàn đoàn - con số được xem là kỷ lục, thể hiện quyết tâm "vàng hóa" đại hội trên sân nhà.

Các địa điểm thi đấu tại Bangkok và Chonburi được công bố hoàn tất chuẩn bị, đặc biệt là sân vận động Rajamangala, nơi tổ chức các trận bóng đá nam và lễ khai mạc.

Công trình này được nâng cấp với kinh phí lớn. Công tác bố trí chỗ ở cho các đoàn cũng được Thái Lan khẳng định đạt chuẩn.

Các khu vực thi đấu của SEA Games 33 tại Bangkok đang chạy đua với thời gian

Truyền thông Thái Lan liên tục giới thiệu các gương mặt chủ lực, tạo bầu không khí sôi động trước thềm đại hội. Giới chức thể thao Thái Lan kỳ vọng SEA Games 33 sẽ trở thành cú hích giúp ngành du lịch phục hồi mạnh mẽ.

SEA Games 33 là cơ hội để Thái Lan khẳng định vị thế "đầu tàu" thể thao Đông Nam Á, nhưng hàng loạt sự cố ngay từ những ngày đầu đã ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh nước chủ nhà. Quyết tâm dẫn đầu toàn đoàn là đáng ghi nhận, song tính chuyên nghiệp trong công tác tổ chức mới là yếu tố quyết định thành công của đại hội.

Thái Lan cần khẩn trương khắc phục các lỗi kỹ thuật, hoàn thiện cơ sở vật chất và ổn định tâm lý cho chính VĐV của mình. Chỉ khi làm được điều đó, Bangkok mới có thể mang đến một kỳ SEA Games 33 trọn vẹn, đúng tinh thần đoàn kết và tôn vinh thể thao Đông Nam Á.