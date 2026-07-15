Sao bi-a VN thắng cơ thủ hạng 2 thế giới, ngược dòng vào tứ kết giải châu Á

💥 Ngược dòng hạ sao Philippines, "phục hận" cho Dương Quốc Hoàng

Ở vòng 1/8 trong khuôn khổ nội dung pool 9 bi nam giải vô địch châu Á 2026 kết thúc khuya ngày 14/7 tại Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương (TP.HCM), Lường Đức Thiện tạo nên màn lội ngược dòng đầy cảm xúc trước Sean Mark Malayan của Philippines với tỷ số 10-8.

Lường Đức Thiện tạo nên 2 màn ngược dòng cảm xúc trong vài giờ

Sean Mark Malayan là một trong những tài năng trẻ nổi bật của làng pool Philippines, từng vô địch Indonesia International Open 2025 (thắng Wu Kun Lin) và sở hữu nhiều danh hiệu quốc tế đáng chú ý.

Đáng nói, chỉ vài giờ trước đó ở vòng 32, chính Malayan đã loại Dương Quốc Hoàng (Hoàng Sao) với tỷ số 10-8, khiến chiến thắng của Đức Thiện càng thêm ý nghĩa khi phần nào "đòi nợ" cho người đồng đội.

Malayan nhập cuộc rất tốt khi dẫn trước 4-0. Đức Thiện rút ngắn xuống 2-4 nhưng lại mắc sai lầm ở ván thứ 7 khi bỏ lỡ cú đánh quyết định dù bi mục tiêu đã ở trước cửa lỗ, tạo điều kiện để đối thủ nới cách biệt lên 5-3.

Không đánh mất sự bình tĩnh, cơ thủ Việt Nam liên tiếp thực hiện nhiều pha nhảy bi đẹp mắt để cân bằng tỷ số 6-6. Hai tay cơ giằng co quyết liệt đến 8-8 trước khi Đức Thiện tận dụng tốt các cơ hội, thắng liền hai ván cuối để hoàn tất màn ngược dòng 10-8, giành quyền vào tứ kết.

🔥 Gây sốc khi đánh bại cơ thủ số 2 thế giới

Nếu chiến thắng trước Malayan đã rất ấn tượng thì trước đó, Lường Đức Thiện còn tạo nên một trong những bất ngờ lớn nhất giải đấu khi vượt qua Aloysius Yapp (Singapore) với cùng tỷ số 10-8 ở vòng 32. Aloysius Yapp hiện đứng hạng 2 thế giới trên bảng xếp hạng World Nineball Tour (WNT) và được đánh giá là một trong những ứng viên vô địch.

Cơ thủ của Việt Nam loại ngôi sao hàng đầu thế giới Aloysius Yapp

Đức Thiện khởi đầu không thuận lợi khi bị dẫn 2-5. Tuy nhiên, anh kiên trì bám đuổi để gỡ hòa 5-5, sau đó vượt lên dẫn 7-5. Dù Yapp một lần nữa san bằng cách biệt ở tỷ số 8-8, cơ thủ Việt Nam vẫn giữ được bản lĩnh trong thời khắc quyết định để thắng hai ván liên tiếp, khép lại chiến thắng 10-8 đầy thuyết phục.

Đây được xem là một trong những chiến thắng đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của Lường Đức Thiện trước một đối thủ thuộc nhóm mạnh nhất thế giới.

🚀 Chạm trán tài năng Philippines ở tứ kết

Sau hai chiến thắng liên tiếp trước các đối thủ rất mạnh, Lường Đức Thiện sẽ bước vào trận tứ kết diễn ra sáng 15/7.

Đối thủ của anh là Alexis Ferrer (Philippines), một cơ thủ đang nổi lên mạnh mẽ của billiards Philippines. Ferrer từng vô địch Universal CPBA 99 Open 2025 tại Hà Nội và đăng quang Billiard 9 Ball Championship 2026 tại Indonesia, được đánh giá là một trong những gương mặt kế cận của Carlo Biado và Johann Chua.

Người hâm mộ kỳ vọng Đức Thiện sẽ tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng để tiến xa hơn, mang về thành tích lịch sử cho billiards Việt Nam ngay trên sân nhà.