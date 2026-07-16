Bao Phương Vinh đấu cao thủ bi-a số 1 thế giới, Quyết Chiến tái ngộ sao Ai Cập tại World Cup

🔥 Chiêm Hồng Thái đề pa hậu đỉnh cao, nghẹt thở đi tiếp

Vòng loại cuối giải Billiards carom 3 băng Porto World Cup 2026 kết thúc vào rạng sáng ngày 16/7 tại Bồ Đào Nha, hai đại diện Việt Nam là Chiêm Hồng Thái và Bao Phương Vinh có màn thể hiện ấn tượng.

Hồng Thái bản lĩnh đi tiếp

Ở bảng D, Chiêm Hồng Thái thắng 40-25 sau 22 lượt cơ trước Mehmet Goren (Thổ Nhĩ Kỳ) trong trận ra quân. Điều này đưa Hồng Thái vào lượt trận quyết định tranh vé đi tiếp với Daniel Morales. Cơ thủ người Colombia đã có một trận đấu hay khi liên tục dẫn trước Hồng Thái và chạm điểm 40 trước.

Đứng trước khả năng bị loại, Hồng Thái tận dụng quyền đề pa hậu do cầm bi vàng đã tung ra một series 8 điểm, cân bằng tỉ số 40-40, qua đó mang về trận hòa quý giá sau 25 lượt cơ. Kết quả này giúp Hồng Thái giành quyền đi tiếp với ngôi nhất bảng khi có cùng 1 thắng và 1 hòa với Daniel Morales nhưng hơn chỉ số phụ.

💥 Bao Phương Vinh thắng “thần đồng” Hàn Quốc

Kịch bản tương tự diễn ra tại bảng D khi Bao Phương Vinh cũng có trận ra quân tốt với chiến thắng áp đảo 40-17 sau 19 lượt cơ Tobias Bouerdick (Đức), trong đó có series 11 điểm.

Bao Phương Vinh so tài số 1 thế giới ở vòng chính

Ở lượt trận quyết định, Bao Phương Vinh tranh ngôi nhất bảng với nhà đương kim vô địch U22 châu Á 2026 là Kim Do Hyeon (Hàn Quốc). Với đẳng cấp của mình, Bao Phương Vinh tạo thế trận lấn lướt, liên tục tung series để thắng 40-22 sau 19 lượt cơ để giành quyền đi tiếp.

Đáng tiếc ở vòng đấu này, Nguyễn Chí Long dừng bước ở bảng A sau khi để thua tay cơ kỳ cựu Heo Jung Han và chỉ có kết quả hòa trước Marcos Morales.

⭐ Quyết Chiến, Bao Phương Vinh tái ngộ đối thủ duyên nợ

Như vậy, có 4 đại diện Việt Nam góp mặt ở vòng chính Porto World Cup 2026 gồm 2 cơ thủ vượt qua vòng loại (Bao Phương Vinh, Chiêm Hồng Thái) và 2 hạt giống (Trần Quyết Chiến, Trần Thanh Lực).

Quyết Chiến tái ngộ Sameh Sidhom

Đáng chú ý, Trần Quyết Chiến sẽ nằm tại bảng F cùng ngôi sao nhiều duyên nợ Sameh Sidhom cùng Chiêm Hồng Thái và Orak Turgay. Trần Thanh Lực góp mặt ở bảng H có Berkay Karakurt, Peter Ceulemans và huyền thoại sống Torbjoron Blomdahl. Bao Phương Vinh sẽ có mặt ở bảng A, nơi có đương kim số 1 thế giới Cho Myung Woo, Birol Uymaz và Naser Awwad

Vòng chính Porto World Cup 2026 sẽ diễn ra từ chiều ngày 16/7 cho đến rạng sáng ngày 17/7 (theo giờ Việt Nam). 32 cơ thủ được chia làm 8 bảng (mỗi bảng 4 cơ thủ), thi đấu vòng tròn một lượt chọn ra các cơ thủ nhất, nhì mỗi bảng vào vòng knock-out dành cho top 16.