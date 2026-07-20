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World Cup 2026

Tây Ban Nha - Tân vương của bóng đá thế giới

Sự kiện: World Cup 2026 Bài đặc biệt Đội tuyển Tây Ban Nha

Tây Ban Nha khép lại hành trình hoàn hảo tại FIFA World Cup 2026 bằng chiến thắng 1-0 trước Argentina trong trận chung kết, qua đó lần thứ hai bước lên đỉnh thế giới sau 16 năm chờ đợi. Tập thể giàu sức trẻ, lối chơi kiểm soát hiện đại cùng hàng thủ gần như không thể xuyên phá đã đưa La Roja trở lại vị thế số một của bóng đá thế giới.

Tây Ban Nha - Tân vương của bóng đá thế giới - 1

Truyền thông Argentina thừa nhận đội nhà sai lầm, ngả mũ thán phục Tây Ban Nha
Truyền thông Argentina thừa nhận đội nhà sai lầm, ngả mũ thán phục Tây Ban Nha

TPO - Argentina đã thua tâm phục khẩu phục Tây Ban Nha trong trận chung kết. Kết quả 0-1 này không khiến truyền thông xứ Tango quá thất vọng. Điều...

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Theo Kiều Tú ([Tên nguồn])

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-20/07/2026 07:00 AM (GMT+7)
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