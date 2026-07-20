Tây Ban Nha - Tân vương của bóng đá thế giới
Tây Ban Nha khép lại hành trình hoàn hảo tại FIFA World Cup 2026 bằng chiến thắng 1-0 trước Argentina trong trận chung kết, qua đó lần thứ hai bước lên đỉnh thế giới sau 16 năm chờ đợi. Tập thể giàu sức trẻ, lối chơi kiểm soát hiện đại cùng hàng thủ gần như không thể xuyên phá đã đưa La Roja trở lại vị thế số một của bóng đá thế giới.
TPO - Argentina đã thua tâm phục khẩu phục Tây Ban Nha trong trận chung kết. Kết quả 0-1 này không khiến truyền thông xứ Tango quá thất vọng. Điều...
Theo Kiều Tú ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-20/07/2026 07:00 AM (GMT+7)