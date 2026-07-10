Nữ trọng tài bi-a Việt xinh như mộng, tuyên bố "Pháp không vô địch sẽ không lấy chồng"

Nữ trọng tài Billiards chuyên nghiệp Phan Thị Diễm Quỳnh (Quỳnh Kiera) vừa khiến cộng đồng mạng dậy sóng khi tuyên bố "Pháp không vô địch quyết không cưới chồng" ngay sau chiến thắng 2-0 của tuyển Pháp trước Morocco tại tứ kết World Cup 2026. Nhan sắc quyến rũ, thần thái tự tin cùng lời khẳng định đầy táo bạo này đã nhanh chóng biến cô nàng sinh năm 2002 thành tâm điểm chú ý của người hâm mộ bóng đá lẫn thể thao nước nhà.

Nữ trọng tài Billiards chuyên nghiệp Phan Thị Diễm Quỳnh

Từ "bóng hồng quyền lực" bàn bi-a đến sân chơi World Cup

Trước khi gây chú ý lời tuyên bố liên quan tới tình duyên Diễm Quỳnh đã là một cái tên có thâm niên và tiếng vang lớn trong làng Billiards Việt Nam. Cô nàng sở hữu vẻ đẹp sắc sảo, sang chảnh cùng phong thái lạnh lùng, tập trung cao độ đầy quyền lực mỗi khi cầm cân nảy mực tại các giải đấu chuyên nghiệp ở TP.HCM. Sự đối lập giữa một nữ trọng tài nghiêm túc trên bàn đấu và một hot girl nóng bỏng, rạng rỡ ngoài đời thực chính là vũ khí giúp Quỳnh Kiera sở hữu trang cá nhân chạm mốc trăm nghìn lượt theo dõi.

Chính nhờ nền tảng kiến thức thể thao chuyên nghiệp và sức hút ngoại hình vượt trội, Diễm Quỳnh đã vượt qua nhiều vòng tuyển chọn để góp mặt trong dàn hot girl của chương trình "Nóng cùng FIFA World Cup 2026" trên sóng VTV3.

Bước ngoặt đồng hành cùng "Gà trống Gaulois"

Ban đầu, Diễm Quỳnh là người đẹp đại diện tiếp lửa cho đội tuyển Iraq. Dù đại diện châu Á đã phải dừng bước đầy tiếc nuối tại giải đấu năm nay, nhưng hành trình World Cup của nàng trọng tài 24 tuổi vẫn chưa kết thúc. Nhờ sự am hiểu thể thao, phong thái chuyên nghiệp trước ống kính và năng lượng bùng nổ, cô đã được ban tổ chức tin tưởng lựa chọn để tiếp tục đồng hành, trở thành người đồng hành "tiếp lửa" mới cho đội tuyển Pháp tại giai đoạn knock-out khốc liệt.

Sự thay đổi này vô tình đặt Diễm Quỳnh vào một vị thế vô cùng đắt giá, khi cô có cơ hội đồng hành cùng một trong những ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch.

Cô đặt niềm tin vào tuyển Pháp

Đặt cược tình duyên vào chiếc cúp vàng danh giá

Khi tiếng còi mãn cuộc trận tứ kết giữa Pháp và Morocco vang lên với chiến thắng thuyết phục 2-0 thuộc về "Gà trống" (nhờ các pha lập công của Kylian Mbappe và Ousmane Dembele), Diễm Quỳnh đã lập tức đăng tải dòng trạng thái gây bão: "Pháp không vô địch quyết không cưới chồng" kèm theo biểu tượng quốc kỳ Pháp đầy tự hào.

Động thái "đặt cược" chuyện trăm năm này nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt tương tác và bình luận sôi nổi từ người hâm mộ:

Các tay cơ quen thuộc liên tục trêu chọc: "Chưa đi xếp bi à?", "Kiểu này chắc ế dài em ơi!"

Nhiều khán giả lại hào hứng ủng hộ: "Pháp năm nay đá thế này thì ngày nữ trọng tài sẽ sớm lên xe hoa.

Với việc đội tuyển Pháp chính thức giành tấm vé vàng bước vào vòng bán kết World Cup 2026, Phan Thị Diễm Quỳnh đang đứng trước cơ hội lớn để chứng kiến đội bóng mình cổ vũ nâng cao chiếc cúp vô địch danh giá. Người hâm mộ đang vô cùng chờ đợi những màn tiếp lửa nóng bỏng tiếp theo của cô nàng trên sóng VTV3, cũng như hồi kết cho lời tuyên bố tình duyên đầy thú vị này.

Những hình ảnh đẹp về cô nàng cá tính (Nguồn ảnh Facebook nhân vật)