Cháu gái Tổng thống Trump sở hữu cơ bụng 6 múi, mỹ nhân gym nuột nà tuổi 19

Kai Trump, cháu gái lớn 19 tuổi của Tổng thống Mỹ Donald Trump, vừa gây bão mạng xã hội khi đăng tải vlog tiết lộ hành trình sở hữu cơ bụng 6 múi săn chắc. Xuất hiện song hành cùng cô nàng influencer thế hệ mới trong các buổi tập rèn thể lực khắc nghiệt là Alex, một nữ huấn luyện viên thể hình cá nhân sở hữu diện mạo vô cùng xinh đẹp và nóng bỏng.

Kai Trump khoe cơ bụng tuyệt đẹp

Màn khoe dáng "gây bão" mạng xã hội của cháu gái nhà Trump

Trong video mới nhất mang tên "Celebrating America 250 at the White House!", Kai Trump khiến số đông người theo dõi trầm trồ khi tự tin vén áo khoe trọn vẹn vòng hai nổi rõ các múi cơ. Cô hào hứng chia sẻ với người hâm mộ: "Vừa về đến nhà, mọi người nhìn này. Tôi đang tập luyện để lên cơ bụng 6 múi đấy. Đang săn chắc dần lên rồi".

Đoạn clip nhanh chóng đạt lượng tương tác ấn tượng. Khán giả không tiếc lời khen ngợi cho vóc dáng khỏe khoắn, tràn đầy năng lượng của cô gái 19 tuổi. Lịch trình một ngày được Kai ghi lại vô cùng năng động, bắt đầu bằng một buổi nâng tạ cường độ cao tại phòng gym, chuyển thẳng sang sân tập golf chuyên nghiệp và kết thúc bằng việc chuẩn bị trang phục tại nhà.

Người đứng sau những múi cơ "vạn người mê"

Để có được thể hình thể thao chuẩn mực, Kai Trump duy trì thói quen tập gym đều đặn mỗi ngày. Đặc biệt, cô hợp tác chặt chẽ cùng Alex, một nữ huấn luyện viên thể hình có gương mặt khả ái và vóc dáng chuẩn chỉnh.

Nữ HLV Alex thiết kế riêng cho cháu gái Tổng thống một giáo án tập luyện chức năng với tần suất 2-3 buổi một tuần. Các bài tập do Alex hướng dẫn không chỉ tập trung vào việc đốt mỡ, cắt nét cơ bụng mà còn nhằm mục đích:

Cô là cháu gái yêu quý của Tổng thống Trump

Bổ trợ kỹ thuật chơi golf: Mở rộng biên độ chuyển động của cơ thể, tối ưu hóa các số đo hình thể để phục vụ cho các cú xoay người đánh bóng.

Rèn luyện nhóm cơ sau: Tập trung cao độ vào các bài tập đùi sau và các bài tập bổ trợ sức bền.

Tăng sự linh hoạt: Đan xen các bài tập nhảy dây thể lực để cải thiện sự nhanh nhẹn.

Thế hệ influencer tài năng vượt ra khỏi danh xưng "Cháu gái Tổng thống"

Kai Madison Trump sinh năm 2007, là con gái đầu lòng của Donald Trump Jr. và vợ cũ Vanessa Trump. Không chỉ dựa vào danh tiếng gia tộc, cô đang từng bước khẳng định bản thân như một ngôi sao thể thao và một influencer (người ảnh hưởng MXH) độc lập với hơn 6 triệu người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội.

Tài năng golf thiên bẩm: Kai từng giành chức vô địch câu lạc bộ dành cho nữ khi mới 14 tuổi. Cô đã cam kết gia nhập đội tuyển golf của Đại học Miami và vừa có màn ra mắt đầy triển vọng tại giải đấu chuyên nghiệp.

Giá trị thương mại lớn: Cô liên tục ký kết các hợp đồng đại diện hình ảnh lớn với các thương hiệu thể thao danh tiếng, và được quản lý bởi công ty đại diện thể thao hàng đầu.

Kinh doanh thời trang: Gần đây, Kai Trump còn lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh khi tự ra mắt thương hiệu thời trang cá nhân tại giải đấu Ryder Cup, đứng cạnh người ông đầy quyền lực của mình.

Một số hình ảnh về Kai