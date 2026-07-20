Tây Ban Nha quá vô đối ở World Cup, Argentina hết may & Messi hết phép

Video fan Argentina buồn bã:

Argentina không còn tiếp tục gặp may

Ai cũng biết Argentina đã nhận được không ít quyết định có lợi từ các trọng tài trong hành trình vào chung kết. Sau khi bị loại đầy cay đắng nhưng cũng vô cùng kịch tính ở vòng 1/8 World Cup 2026, tuyển Ai Cập thậm chí còn cáo buộc FIFA thiên vị đội bóng của HLV Lionel Scaloni.

Trận bán kết giữa Anh và Argentina cũng xuất hiện không ít tình huống mà đội bóng áo sọc xanh trắng may mắn thoát khỏi án phạt từ các trọng tài. Có thể nói "La Albiceleste" gặp may rất nhiều trên hành trình tiến vào trận chung kết World Cup.

Nhưng ngay cả vận may từng nhiều lần đứng về phía Argentina cũng không thể cứu họ khỏi sai lầm ngớ ngẩn của Enzo Fernandez. Tiền vệ của Chelsea lao thẳng vào Pau Cubarsi trong pha tranh chấp ở những phút cuối hiệp hai, khi trước đó anh đã nhận một thẻ vàng vì lỗi phản ứng. Kết cục chỉ có thể là một chiếc thẻ vàng thứ hai.

Tấm thẻ đỏ xứng đáng cho Enzo Fernandez

Trong bối cảnh Argentina gần như chỉ biết chống đỡ suốt cả trận, tấm thẻ đỏ của Fernandez chẳng khác nào tiếng chuông báo tử cho giấc mơ trở thành đội tuyển thứ 3 trong lịch sử bảo vệ thành công chức vô địch World Cup.

Fernandez tỏ ra vô cùng suy sụp sau khi rời sân. Đó thực sự là khoảnh khắc mất kiểm soát của cầu thủ từng cứu Argentina ở trận bán kết ít ngày trước. Nếu siêu phẩm vào lưới tuyển Anh giúp anh thắp sáng hy vọng vô địch cho La Albiceleste, thì chính chiếc thẻ đỏ này đã dập tắt tất cả.

Một mình Emiliano Martinez là không đủ

Tây Ban Nha hoàn toàn áp đảo trong 120 phút. Vì vậy, bàn thắng quyết định của họ trong hiệp phụ thứ 2 gần như là điều không thể tránh khỏi. Nhưng nếu phải chọn một cầu thủ không xứng đáng nhận thất bại, đó chắc chắn là Emiliano Martinez.

Người hùng của Argentina trong trận chung kết World Cup 2022 trước Pháp một lần nữa có màn trình diễn xuất sắc tại chung kết World Cup 2026. Dù vậy, việc anh có ngày thi đấu xuất thần vẫn không đủ để giúp Argentina viết tiếp lịch sử.

Một mình Martinez hay là không đủ

Martinez không thể ngăn cản cú dứt điểm đầy uy lực của Ferran Torres. Sau 11 pha cứu thua, anh cuối cùng cũng phải vào lưới nhặt bóng ở lần đối mặt thứ 12.

Messi và Yamal không thể tỏa sáng

Ai cũng từng nhìn thấy bức ảnh nổi tiếng ghi lại khoảnh khắc Lionel Messi tắm cho Lamine Yamal cách đây nhiều năm. Vì thế, đây chính là trận chung kết trong mơ mà FIFA hẳn đã thầm mong đợi từ nhiều tháng trước: cuộc đối đầu giữa tiền bối và truyền nhân. Xét về mặt câu chuyện, mọi thứ gần như hoàn hảo.

Đáng tiếc, diễn biến trên sân lại hoàn toàn trái ngược. Cả hai đều chơi mờ nhạt và gần như mất hút trong phần lớn thời gian thi đấu, khi Tây Ban Nha và Argentina có những lúc chơi đầy thận trọng.

Đây là giải đấu mà Messi, dù đã bước sang tuổi 39, vẫn tiếp tục khẳng định vị thế của cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại. Anh truyền cảm hứng cho những màn ngược dòng trước Cape Verde, Ai Cập và tuyển Anh để đưa Argentina vào trận chung kết World Cup thứ 2 liên tiếp.

Messi bật khóc sau trận

Thế nhưng hành trình ấy lại khép lại trong thất vọng. Argentina gần như không tạo ra bất kỳ sức ép tấn công đáng kể nào và không có nổi một cú sút trúng đích trước Tây Ban Nha. Đó là màn đầu hàng đầy bạc nhược.

Về phía Yamal, vẫn có những khoảnh khắc đột phá cho thấy tài năng đặc biệt của ngôi sao trẻ, người được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng mới của bóng đá thế giới trong nhiều năm tới. Tuy nhiên, giống như Messi, ngôi sao sinh năm 2007 cũng chỉ để lại dấu ấn rất mờ nhạt trong phần lớn thời gian của trận chung kết. Thực tế, đó cũng là hình ảnh xuyên suốt giải đấu của người được xem là truyền nhân của Messi.

World Cup 2026 sẽ được nhớ đến bởi rất nhiều khoảnh khắc lịch sử. Đáng tiếc, màn so tài giữa Messi và Yamal trong trận chung kết sẽ không phải là một trong số đó.

Tây Ban Nha lập lại trật tự

Tây Ban Nha đã khiến Argentina trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử World Cup không có nổi một cú sút đích nào trong cả trận chung kết.

Argentina xô đẩy, phạm lỗi liên tục và có vài lời lẽ khó nghe. Họ cố gắng gây áp lực lên trọng tài, như họ đã từng làm rất thành công trước đội tuyển Anh. Họ cũng rất quyết tâm tìm cách để Tây Ban Nha rời vào bẫy, nhưng không thành.

Tây Ban Nha quá bản lĩnh. Họ âm thầm chịu đựng và trừng phạt đối phương vào hiệp phụ thứ 2. Tây Ban Nha lẽ ra phải thắng dễ dàng hơn nhiều. Nhưng không sao, chiến thắng chung cuộc vẫn giúp đoàn quân HLV Luis de la Fuente trở thành đội bóng xuất sắc nhất thế giới.

Tây Ban Nha tỏ ra quá mạnh

Cách chơi bóng của Tây Ban Nha nên được mọi đội bóng trên thế giới học tập. Họ giành bóng, giữ bóng, chuyền bóng. "La Roja" cố gắng chỉ chơi bóng. Họ thể hiện sự dũng cảm và giữ vững điều đó cả trận. Nó không phức tạp nhưng cần sự thay đổi tư duy.

Tây Ban Nha một lần nữa cho thấy sức mạnh của mình, giống như cách họ đã làm khi đánh bại Anh ở chung kết EURO 2024. Trong kỳ World Cup gây tranh cãi bậc nhất này, nơi mà sự chú ý đôi khi hướng về những điều khác, Tây Ban Nha đã chiến thắng. Bóng đá đích thực đã chiến thắng.