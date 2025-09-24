Sabalenka khoe vòng 1 nóng bỏng bên bạn trai, cầm 5 triệu đô đi du hí

🏆🌴 Vinh quang tại New York và quyết định nghỉ ngơi

Sau khi bỏ túi 5 triệu USD tiền thưởng nhờ chức vô địch US Open 2025, tay vợt nữ số 1 thế giới Aryna Sabalenka không vội trở lại sân đấu mà chọn cho mình kỳ nghỉ lãng mạn tại Hy Lạp.

Sabalenka khoe bức ảnh quyến rũ bên cạnh doanh nhân Georgios

Trên trang cá nhân, Sabalenka đăng loạt hình tình tứ bên Georgios Frangulis, doanh nhân người Brazil gốc Hy Lạp, cũng chính là bạn trai mới được cô công khai gần một năm nay. Cặp đôi khiến người hâm mộ “dậy sóng” khi thoải mái chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào, chứng minh mối quan hệ ngày càng gắn bó.

Việc Sabalenka vắng mặt tại China Open 2025, giải đấu quy tụ hầu hết các ngôi sao hàng đầu, đã được cô xác nhận từ trước. “Sau US Open, tôi cần một khoảng thời gian nghỉ ngơi và tận hưởng cuộc sống ngoài quần vợt”, tay vợt người Belarus chia sẻ.

👔❤️ Người bạn trai tài năng của Sabalenka

Frangulis, sinh năm 1988 tại Sao Paolo là người sáng lập chuỗi đồ uống nổi tiếng toàn cầu với hơn 600 cửa hàng tại 35 quốc gia. Anh xuất hiện lần đầu trong khu vực dành cho đội (box) của Sabalenka tại Madrid Open 2024 và sau đó đồng hành cùng cô ở cả Cincinnati lẫn US Open.

“Tôi luôn cố gắng giữ bình tĩnh khi theo dõi Aryna thi đấu. Nhưng ngồi trong box là trải nghiệm căng thẳng nhất cuộc đời tôi”, Frangulis từng thú nhận.

Thành công vang dội ở New York, cộng với sự ủng hộ nhiệt thành từ hậu phương, giúp Sabalenka ngày càng hạnh phúc và thoải mái. Chính cô cũng thừa nhận rằng niềm vui trong tình yêu là một phần sức mạnh đưa mình đến đỉnh cao sự nghiệp.

Trong khi các đối thủ đang căng mình cho loạt giải châu Á, Sabalenka vẫn ung dung tạm gác vợt để cùng bạn trai tận hưởng biển xanh Hy Lạp, một sự lựa chọn cho thấy nhà vô địch US Open đã biết cách cân bằng giữa vinh quang và cuộc sống riêng.