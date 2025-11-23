Sabalenka bỏ lỡ 4 triệu USD, có 2 tuần "nồng cháy" bên bạn trai cơ bắp lực lưỡng

Aryna Sabalenka, tay vợt số 1 WTA, vừa trải qua khoảng thời gian đầy cảm xúc khi bỏ lỡ phần thưởng lớn nhất lịch sử quần vợt nữ, nhưng lại tận hưởng kỳ nghỉ hai tuần “thiên đường” ở Maldives bên bạn trai doanh nhân có thân hình lực sĩ.

Bạn trai của Sabalenka, doanh nhân mang hai quốc tịch Hy Lạp - Brazil sở hữu cơ bắp như lực sĩ

🌴 Kỳ nghỉ xoa dịu nỗi buồn sau thất bại

Chỉ chưa đầy hai tuần trước, Sabalenka nhận thất bại trước Elena Rybakina tại WTA Finals ở Riyadh, Saudi Arabia, với tỷ số 6-3, 7-6 (7-0). Kết quả này khiến cô lỡ mất gần 4 triệu USD tiền thưởng, số tiền sẽ có thêm nếu tay vợt Belarus vô địch giải đấu dành cho 8 tay vợt hay nhất năm 2025.

“Giờ là lúc ngồi lại ở Maldives, uống chút tequila, và nhìn lại mùa giải, hành vi cũng như cảm xúc của mình”, Sabalenka từng chia sẻ sau trận thua.

Để xoa dịu nỗi buồn, tay vợt Belarus đã bay thẳng tới Waldorf Astoria Maldives Ithaafushi, nơi cô được tận hưởng kỳ nghỉ năm sao tuyệt đẹp cùng bạn trai Georgios Frangulis. Những ngày ở Maldives là sự kết hợp giữa thư giãn, lãng mạn và phiêu lưu, từ việc chơi bóng chuyền trên bãi biển, đạp xe vòng quanh đảo, cho tới nhâm nhi đồ uống trong dừa và tắm nắng.

📸 Cập nhật từng khoảnh khắc với người hâm mộ

Sabalenka không quên chia sẻ cuộc sống của mình trên mạng xã hội, khiến 3,8 triệu người theo dõi không khỏi trầm trồ. Những bức ảnh bikini bên bờ biển, chơi thể thao với Frangulis hay những buổi tối lãng mạn trong váy đỏ, trắng đều cho thấy sự hài hòa giữa thư giãn và phong cách cá nhân.

Ngoài việc nghỉ dưỡng, Sabalenka còn thử thách bản thân với hoạt động mạo hiểm như bơi cùng cá mập rạn san hô. Trong bộ bikini vàng và mặt nạ lặn, cô di chuyển bình tĩnh giữa những con cá mập, thể hiện sự dũng cảm và tinh thần không ngại thử thách.

🎾 Hướng về phía trước với trận đấu "phi giới tính" với Kyrgios

Dù tận hưởng kỳ nghỉ, cô vẫn duy trì tập luyện tại phòng gym để giữ thể lực, cho thấy sự chuyên nghiệp và quyết tâm cao độ.

Sau kỳ nghỉ, Sabalenka chuẩn bị tham gia trận “Battle of the Sexes” gặp Nick Kyrgios tại Dubai vào cuối tháng 12. Dù WTA Finals vừa qua thất bại, cô bước vào trận đấu với tâm lý tự tin, tiếp nối một năm 2025 thành công với danh hiệu US Open.

Sau 2 tuần tái tạo năng lượng và trải nghiệm cuộc sống ngoài sân đấu, tay vợt số 1 thế giới tự tin và thoải mái chinh phục những giải đấu trong tương lai.

Những hình ảnh về Sabalenka ở kỳ nghỉ lần này