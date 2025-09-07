Nóng nhất thể thao sáng 7/9: "Sinner - Alcaraz không khiến tennis nhàm chán"

"Sinner - Alcaraz không khiến tennis nhàm chán"

Bình luận trên Eurosport, cựu tay vợt Mats Wilander cho rằng, Jannik Sinner và Carlos Alcaraz không khiến tennis nhàn chán dù đang thống trị tuyệt đối ở môn thể thao này. Trận chung kết US Open 2025 (1h, 8/9) là Grand Slam thứ 3 liên tiếp, 2 tay vợt chạm trán tại trận đấu tranh chức vô địch sau Roland Garros (Alcaraz thắng) và Wimbledon (Sinner thắng).

Sinner - Alcaraz đối đầu ở chung kết US Open 2025

"Tôi không thấy điều đó nhàm chán vì mỗi lần Sinner và Alcaraz vào chung kết, tôi đều mong đợi điều gì đó rất đặc biệt. Lý do tôi tin rằng Sinner và Alcaraz vượt xa phần còn lại trong tennis nam là vì họ rất toàn diện. Họ đang chơi trò chơi của chúng ta theo phong cách khác so với 2 hoặc 3 năm trước", trích lời Mats Wilander.

Raducanu rút khỏi ĐT Vương quốc Anh để tham dự giải WTA 500

Mới đây, Emma Raducanu đã quyết định rút khỏi đội tuyển tennis Vương quốc Anh tham dự trận tứ kết Billie Jean King Cup gặp Nhật Bản vào ngày 18/9. Thay vào đó, mỹ nhân 22 tuổi quyết định tham gia Korea Open, giải WTA 500 diễn ra tại Seoul (Hàn Quốc) từ ngày 15/9 đến 21/9.

Trước đó, Raducanu có tên trong thành phần đội tuyển tennis Vương quốc Anh cùng Katie Boulter, Jodie Burrage và Sonay Kartal.

Lando Norris được “mách nước” để vô địch F1, Alonso ra tay hỗ trợ

Lando Norris đang phải đối mặt với cuộc chiến đầy cam go trước người đồng đội Oscar Piastri trong cuộc đua đến chức vô địch F1 2025. Tay lái người Anh hiện kém Piastri 34 điểm khi mùa giải 2025 chỉ còn lại 9 chặng đua. Trong khi cả hai luôn so kè sít sao trong cuộc đua nội bộ tại McLaren, Norris từng bùng nổ trước kỳ nghỉ hè với 3 chiến thắng trong 4 chặng. Tuy nhiên, một sự cố cơ học ở Zandvoort đã khiến anh phải trả giá đắt.

Trong bối cảnh đó, Fernando Alonso đã lên tiếng đưa ra lời khuyên cho đàn em, nhằm giúp Norris vực dậy hy vọng. Theo cựu vương F1, để lật ngược tình thế, Norris không chỉ cần chiến thắng ít nhất 5 - 6 chặng còn lại, mà còn phải hy vọng Piastri vấp ngã hoặc gặp sự cố bất lợi. Cuộc cạnh tranh nội bộ McLaren vì thế càng trở nên nghẹt thở, khi từng vòng đua có thể định đoạt cả mùa giải.

Dillon Danis công kích Jake Paul vì “trò hề” với Gervonta Davis

Dillon Danis lên tiếng chỉ trích Jake Paul, cho rằng võ sĩ YouTuber đang “ăn cắp tiền của người hâm mộ” với màn so găng “trò hề” trước Gervonta Davis.

Jake Paul (28 tuổi) dự kiến chạm trán nhà vô địch hạng nhẹ WBA Gervonta Davis vào ngày 14/11 tại Atlanta. Tuy nhiên, đây chỉ là một trận biểu diễn, không được công nhận chính thức do chênh lệch hạng cân khổng lồ lên tới 32kg. Trận đấu “bom tấn” này sẽ được phát sóng trực tiếp trên Netflix, nối tiếp thành công vang dội sau màn Paul đánh bại huyền thoại hạng nặng Mike Tyson hồi tháng 11 năm ngoái.

Chiến thắng gần nhất của Jake Paul là vào tháng 6, khi anh đánh bại cựu vô địch thế giới hạng trung Julio Cesar Chavez Jr, 39 tuổi, qua đó leo lên hạng 14 thế giới của WBA ở hạng cruiserweight.