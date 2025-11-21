Sabalenka - Swiatek đua ngôi hậu tennis 2025, người tám lạng kẻ nửa cân

Mùa giải 2025 khẳng định đẳng cấp hàng đầu của Sabalenka và Swiatek, khi cả hai tiếp tục giữ vững vị trí số 1 và số 2 WTA, cạnh tranh sát nút trong mọi thống kê, từ tỷ lệ thắng trận đến thành tích Grand Slam.

Sabalenka (bên trái) và Swiatek (bên phải) có mùa đấu khá cân bằng về mọi mặt

🔥 Cuộc đua tỷ lệ thắng trận

Aryna Sabalenka kết thúc năm với 63 trận thắng và 12 thất bại, đạt tỷ lệ thắng 84%, cao nhất trong sự nghiệp và cải thiện so với mức 80% của năm 2024.

Trong khi đó, Iga Swiatek có 64 thắng, nhiều hơn một trận nhưng chịu 17 thất bại, tỷ lệ thắng 79%, thấp nhất kể từ mùa 2021. Dù vậy, Swiatek vẫn dẫn đầu tổng số trận thắng trên WTA Tour nhờ hai chiến thắng quan trọng tại vòng playoff Billie Jean King Cup.

🏆 Danh hiệu và Grand Slam

Sabalenka giành bốn danh hiệu trong năm, gồm Brisbane International (WTA 500), Miami Open (WTA 1000), Madrid Open (WTA 1000), và nổi bật nhất là US Open, nơi cô bảo vệ thành công chức vô địch. Ngoài ra, cô còn có thêm năm lần vào chung kết khác, bao gồm Australian Open, Roland Garros, Indian Wells, Stuttgart Open và WTA Finals.

Swiatek sở hữu ba danh hiệu, nhưng điểm nhấn là chiến thắng tại Wimbledon, Grand Slam thứ sáu trong sự nghiệp, cùng với các danh hiệu WTA 1000 Cincinnati và WTA 500 Korea Open. Cô cũng lần đầu tiên trong sự nghiệp vào ít nhất tứ kết ở tất cả bốn Grand Slam trong cùng một mùa giải.

⚔️ Đối đầu trực tiếp

Mùa 2025 chỉ chứng kiến một trận đấu trực tiếp giữa hai ngôi sao, tại bán kết Roland Garros, nơi Sabalenka vượt qua Swiatek trong ba set (7-6, 4-6, 6-0), chấm dứt chuỗi thống trị tại Roland Garros của tay vợt Ba Lan.

🎯 Thành tích trước các đối thủ top 10

Sabalenka nổi bật với thành tích 15-5 trước các đối thủ top 10, chỉ chịu thua trước Zheng Qinwen, Coco Gauff, Jessica Pegula và Elena Rybakina (hai lần). Swiatek gặp nhiều thử thách hơn, đạt 9-8 trước các đối thủ top 10, với những thất bại đáng chú ý trước Gauff, Anisimova, Sabalenka, Pegula, Paolini và Rybakina.

💎 Tranh ngôi số 1: Sát nút từng điểm

Nhìn toàn cảnh, Sabalenka và Swiatek tạo nên mùa giải mà Sabalenka hiệu quả hơn, tỏa sáng ở các giải WTA 1000 và Grand Slam trên mặt sân cứng.

Swiatek ổn định hơn, giữ mức thành tích cao xuyên suốt mùa và đặc biệt xuất sắc ở các giải lớn. Khoảng cách giữa số 1 và số 2 rất nhỏ, không bên nào thực sự áp đảo tuyệt đối. Đúng nghĩa “người tám lạng, kẻ nửa cân”.

Cả hai đã đứng top 2 năm thứ ba liên tiếp (2023-2025), tạo nên một trong những giai đoạn cạnh tranh thú vị nhất của WTA kể từ thời Serena - Sharapova.

