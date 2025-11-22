Sabalenka nói lời đanh thép, đánh bại "Trai hư" Kyrgios dễ như "ăn bánh"

Cuộc đối đầu “Battle of the Sexes” (cuộc chiến giới tính) giữa Aryna Sabalenka và Nick Kyrgios vào ngày 28/12/2025 tại Dubai (UAE) đang nóng từng giờ. Một bên là nữ số 1 thế giới, nhà vô địch US Open, á quân WTA Finals. Bên kia là tay vợt nam đình đám tennis một thời, người mới thi đấu vỏn vẹn 5 trận trong cả năm 2025. Và trước khi bóng còn chưa nảy trên sân, Sabalenka "nửa đùa nửa thật" tung đòn tâm lý đầy sắc bén.

Trận đấu giữa Sabalenka và Kyrgios diễn ra vào ngày 28/12 tại UAE

🔥 Sabalenka nói lời dọa dẫm Kyrgios: "Sợ chưa Nick?"

Sự kiện bắt đầu được bàn ra tán vào khi Sabalenka lên mạng xã hội, nhẹ nhàng mà đanh thép gửi lời thách thức đến Kyrgios: "Nick, sợ rồi hả? Với tôi thì mọi chuyện vẫn dễ như ăn bánh thôi".

Lời tuyên bố của Sabalenka khiến mạng xã hội dậy sóng, bởi Sabalenka vốn là người hiếm khi đùa cợt, mà lần này bỗng dưng “bật mood cà khịa” thì chỉ có thể hiểu, cô cực kỳ tự tin sẽ thắng.

Phong độ của Sabalenka năm 2025 không cho Kyrgios quyền chủ quan, cô giữ chắc ngôi số 1 WTA, bảo vệ thành công danh hiệu US Open và là á quân WTA Finals ở Riyadh.

Trong khi đó, Kyrgios cả năm chỉ thi đấu được 5 trận vì vấn đề thể lực, trận gần nhất từ… Miami Open hồi tháng 3.

🎾 Kyrgios phản pháo: “Tôi sống để giải trí và Sabalenka không thể thắng tôi”

Không nằm ngoài dự đoán, Kyrgios lập tức đáp trả theo đúng phong cách “trai hư” đặc trưng của mình: “Khi số 1 thế giới thách đấu, bạn phải trả lời. Tôi luôn tôn trọng Aryna, cô ấy là nhà vô địch. Nhưng tôi không bao giờ né thử thách. Tôi ở đây để giải trí. Đây là cuộc sống của tôi”.

Không dừng lại ở đó, Kyrgios còn tuyên bố mạnh mẽ hơn, khi dự đoán luôn cả tỷ số: “Cô ấy không thắng được tôi đâu. Tôi không cần đánh 100%. Phụ nữ không trả nổi giao bóng của đàn ông… Có lẽ 6-2 cho tôi”.

Câu phát biểu này gợi nhớ đến lịch sử đầy tranh cãi của những trận Battle of the Sexes trước đó, nơi mà mỗi lần đối đầu nam - nữ đều kéo theo những cuộc tranh luận không hồi kết.

📜 Lịch sử những trận đấu phi giới tính quần vợt

Trận đấu Sabalenka - Kyrgios tiếp bước truyền thống đầy lửa kéo dài hơn nửa thế kỷ, trước đó có những trận đấu hấp dẫn.

1973: Bobby Riggs thắng nữ huyền thoại Margaret Court 6-2, 6-1

1973: Billie Jean King phục hận cho phái nữ, đánh bại Riggs 6-4, 6-3, 6-3, cột mốc đáng nhớ của tennis nữ.

1992: Jimmy Connors thắng nữ huyền thoại Martina Navratilova 7-5, 6-2 trong trận đấu gây tranh cãi lớn.

Sabalenka rõ ràng muốn nối tiếp tinh thần Billie Jean King. Kyrgios thì không muốn trở thành Bobby Riggs thứ hai của lịch sử.

📏 Điều luật đặc biệt cho trận Sabalenka vs Kyrgios

Để tạo sự cân bằng, trận đấu ngày 28/12 sẽ áp dụng bộ luật riêng:

Sân bên Sabalenka sẽ nhỏ hơn 9%.

Mỗi tay vợt giao bóng luân phiên theo từng điểm, nếu để thua, quyền giao bóng thuộc về đối thủ luôn.

Thi đấu theo thể thức 3 set, nếu tới set 3 thì áp dụng super tie-break 10 điểm.

Được phép xin time-out để nói chuyện với HLV.

Những quy tắc này được thiết kế để tối ưu sự công bằng và… tối đa tính giải trí, đặc biệt với lối đánh biểu diễn của Kyrgios.

Sabalenka bước vào trận với phong độ, thể lực, cường độ thi đấu và tự tin vượt trội. Kyrgios mang đến sức mạnh, kỹ thuật giao bóng khủng, và tinh thần “thích gì làm nấy”. Mạng xã hội đang nghiêng về Sabalenka, không chỉ vì phong độ, mà vì… Kyrgios cả năm vẫn chưa thi đấu nổi 5 trận.

Nhìn vào màn khẩu chiến, có thể thấy Sabalenka không chỉ đến để chơi. Cô đến để khẳng định vị thế, bảo vệ niềm kiêu hãnh của WTA, và có lẽ cũng để dạy cho Kyrgios một bài học.