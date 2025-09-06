Sabalenka - Anisimova lập "mưa kỷ lục", nói gì trước chung kết US Open 2025?

Nội dung đơn nữ US Open 2025 sẽ khép lại bằng một trận chung kết đặc biệt giữa Aryna Sabalenka, đương kim vô địch và số 1 thế giới, sẽ chạm trán Amanda Anisimova, hiện tượng người Mỹ vừa trở lại mạnh mẽ sau chuỗi tháng ngày đầy biến động. Cả hai không chỉ vượt qua bán kết nghẹt thở mà còn cùng nhau tạo nên những cột mốc ấn tượng.

Anisimova (bên trái) thách thức nhà đương kim vô địch Sabalenka (bên phải) tại chung kết US Open 2025

📈 Sabalenka và những cột mốc mới

Trong trận bán kết căng thẳng kéo dài ba set, Sabalenka đã hạ Jessica Pegula 4-6, 6-3, 6-4 để lần thứ ba liên tiếp góp mặt ở chung kết US Open. Với chiến tích này, cô trở thành tay vợt thứ ba kể từ năm 1988 sau Steffi Graf và Martina Hingis vào tới chung kết Australian Open và US Open trong ba năm liên tiếp.

Sabalenka còn gia nhập nhóm huyền thoại gồm Navratilova, Graf, Seles, Hingis và Serena Williams khi trở thành tay vợt số 1 thế giới thứ 6 trong kỷ nguyên mở (từ 1968) góp mặt ở ít nhất 3 trận chung kết Grand Slam trong một mùa.

Sabalenka lập nhiều cột mốc đáng nhớ khi lọt vào chung kết US Open

Không chỉ vậy, phong độ của Sabalenka trước các đối thủ top 10 tại Grand Slam cũng cực kỳ ấn tượng, đạt tỷ lệ thắng 69,2% (9-4), chỉ kém Steffi Graf (76,5%) và đã vượt qua cả Serena Williams (68,9%). Đặc biệt, từ năm 2020 đến nay, Sabalenka là tay vợt duy nhất có tỷ lệ thắng dương khi thua set đầu tại Grand Slam (57,1%, 12-9).

Sau trận thắng Pegula, Sabalenka thừa nhận: “Tôi đã căng thẳng đến mức chỉ cầu nguyện trong game cuối. Nhưng rồi tôi tự nhủ, hãy chiến đấu cho từng điểm như điểm cuối cùng của cuộc đời. Tôi hạnh phúc khi lại có cơ hội bảo vệ chức vô địch”.

💪 Anisimova bản lĩnh và niềm hy vọng của chủ nhà

Ở trận bán kết còn lại, Amanda Anisimova tiếp tục tạo nên cơn sốt khi hạ Naomi Osaka 6-7(4), 7-6(3), 6-3 sau gần 3 giờ thi đấu, ở trận đấu kết thúc lúc gần 1 giờ sáng (4/9). Tay vợt 23 tuổi người Mỹ ghi tới 50 winner, vượt trội trước Osaka (32 winner), qua đó lần thứ hai liên tiếp lọt vào chung kết Grand Slam sau Wimbledon 2025.

Anisimova sẽ hoàn thành "chuyện cổ tích" của riêng mình nếu vô địch đơn nữ US Open 2025

Với thành tích này, Anisimova trở thành tay vợt trẻ nhất (23 tuổi 358 ngày) kể từ Serena và Venus Williams năm 2002 lọt vào chung kết Wimbledon và US Open trong cùng một mùa. Không dừng lại ở đó, cô còn ghi tên mình vào lịch sử khi là tay vợt Mỹ thứ tư kể từ 1975 đánh bại nhiều cựu số 1 thế giới (hạ Swiatek ở tứ kết và Osaka ở bán kết) tại một kỳ US Open, sau Tracy Austin, Venus và Serena Williams.

Chia sẻ sau chiến thắng, Anisimova xúc động: “Tôi thực sự không biết mình làm cách nào để vượt qua Naomi. Cô ấy chơi tuyệt hay. Nhưng tôi đã cố quên đi set đầu, quên đi cả áp lực, chỉ đánh hết sức ở từng điểm. Giờ đây, việc có mặt trong trận chung kết US Open là một giấc mơ”.

Trận chung kết Sabalenka – Anisimova hứa hẹn sẽ là màn đọ sức mãn nhãn giữa hai tay vợt có lối chơi tấn công hàng đầu thế giới. Sabalenka hướng tới mục tiêu trở thành tay vợt đầu tiên sau Serena Williams bảo vệ thành công ngôi hậu tại New York. Trong khi đó, Anisimova mang theo niềm tin về việc giành Grand Slam đầu tiên sự nghiệp ở trận chung kết US Open vào 3h, 7/9