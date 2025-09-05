Dự đoán bán kết tennis US Open: Tuyệt đỉnh Djokovic đấu Alcaraz, Sinner so tài Aliassime

⚔️ Novak Djokovic - Carlos Alcaraz: Khoảng 2h, 6/9 (bán kết)

Sân Arthur Ashe (New York) sẽ lại chứng kiến một trận “siêu kinh điển” của làng banh nỉ khi Novak Djokovic, tượng đài với 24 danh hiệu Grand Slam, đối đầu cùng Carlos Alcaraz, tay vợt trẻ số 2 thế giới đang có phong độ chói sáng. Cuộc đụng độ này được coi là chương mới của “DjokoCaraz” (ghép tên 2 tay vợt), một trong những kình địch hấp dẫn bậc nhất quần vợt hiện tại.

Djokovic (áo xanh) bị đánh giá là gặp bất lợi hơn so với Alcaraz (bên phải) ở trận bán kết

Djokovic, 38 tuổi, tiếp tục chứng minh tuổi tác chỉ là con số khi lọt vào bán kết ở cả 4 giải Grand Slam mùa này. Tại US Open, anh loại Taylor Fritz để có lần thứ 13 vào bán kết. Tuy nhiên, Djokovic đã phải tiêu tốn nhiều sức lực, trải qua những trận đấu kéo dài, tổng thời gian trên sân nhiều hơn đối thủ tới 3 giờ.

Alcaraz, 22 tuổi, siêu sao người Tây Ban Nha tiến vào vòng 4 tay vợt mạnh nhất mà chưa thua set nào, chỉ bị bẻ game giao bóng đúng một lần suốt giải. Sức trẻ, tốc độ và khả năng tấn công biến ảo là lợi thế lớn. Sau thất bại ở tứ kết Australian Open hồi đầu năm, Alcaraz đang rất khao khát phục thù.

Djokovic đang tạm dẫn 5-3 sau 8 lần gặp nhau. Đặc biệt, trên mặt sân cứng, tay vợt Serbia toàn thắng cả 3 trận. Tuy nhiên, Alcaraz từng đánh bại Djokovic trong trận chung kết Wimbledon 2023 và khẳng định mình đủ bản lĩnh để hạ gục bất kỳ huyền thoại nào.

📊 Dự đoán kết quả trận đấu

Phần lớn các chuyên gia nhận định nghiêng về Carlos Alcaraz nhờ sức trẻ, phong độ hủy diệt và nền tảng thể lực vượt trội. Djokovic, với bản lĩnh và sự lỳ lợm, chắc chắn không dễ buông xuôi, đặc biệt khi anh đang khát khao nối dài kỷ lục Grand Slam.

Trận đấu hứa hẹn sẽ là cuộc chiến đỉnh cao của tốc độ, bản lĩnh, chiến thuật. Nhưng nếu phải chọn một cái tên bước vào chung kết US Open 2025, cán cân đang nghiêng nhẹ về Alcaraz, có thể trong một trận đấu kéo dài 4 hoặc 5 set nghẹt thở.

⚔️ Jannik Sinner - Felix Auger-Aliassime: Khoảng 6h, 6/9 (bán kết)

Trận bán kết đơn nam US Open 2025 thứ hai, là cuộc chạm trán giữa Jannik Sinner, tay vợt số 1 thế giới kiêm đương kim vô địch, và Auger-Aliassime, gương mặt đang gây bất ngờ lớn khi tìm lại phong độ đỉnh cao sau thời gian dài sa sút.

Ở thời điểm này, dù là bất cứ ai, Sinner (bên trái) vẫn được đánh giá cao hơn

Sinner đang thể hiện sự ổn định đáng kinh ngạc. Trên mặt sân cứng, gần như chỉ Carlos Alcaraz mới có thể khiến anh gặp khó khăn. Cú giao bóng uy lực kết hợp lối đánh bền bỉ từ cuối sân đang giúp Sinner áp đảo mọi đối thủ.

Auger-Aliassime, tay vợt Canada hồi sinh ngoạn mục khi loại liên tiếp ba hạt giống top 15, trong đó có Alexander Zverev. Với cú giao bóng mạnh và khả năng tấn công nhanh, Auger-Aliassime đã tạo nên một hành trình đáng nhớ tại New York.

Chỉ mới vài tuần trước ở Cincinnati, Sinner từng “đè bẹp” Auger-Aliassime, chỉ để mất hai game cả trận. Điều đó cho thấy khoảng cách đẳng cấp hiện tại vẫn nghiêng hẳn về phía tay vợt người Ý.

📊 Dự đoán kết quả trận đấu

Sinner đang chơi với sự tự tin tuyệt đối, trong khi Auger-Aliassime trải qua hành trình cảm xúc tại giải. Tuy nhiên, khi xét về phong độ, sự ổn định và đối đầu trực tiếp, cán cân hoàn toàn nghiêng về tay vợt người Ý.

Khả năng cao Sinner sẽ tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vương bằng chiến thắng thuyết phục, nhiều khả năng sau 3 set, hoặc 4 set nếu Auger-Aliassime chơi tốt sẽ thắng được 1 set.