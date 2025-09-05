Djokovic muốn "phá hỏng" trận chung kết US Open 2025 giữa Alcaraz - Sinner

Novak Djokovic, tay vợt lão luyện người Serbia đang bước vào cuộc đua giành Grand Slam lần thứ 25 trong sự nghiệp, cho thấy sự quyết tâm đáng kinh ngạc khi vượt qua tay vợt Mỹ Taylor Fritz 6-3, 7-5, 3-6, 6-4 sau màn đôi công căng thẳng kéo dài hơn 3 tiếng rưỡi tối 2/9, qua đó tiến vào bán kết US Open 2025.

Djokovic đặt quyết tâm lớn trước trận bán kết US Open 2025 với Alcaraz

Trận thắng này nối dài chuỗi thắng trên sân cứng trước Fritz lên thành 11-0, và mở ra cơ hội đối đầu với “kỳ phùng địch thủ” thế hệ mới Carlos Alcaraz, tay vợt trẻ hiện nắm giữ ngôi số 2 thế giới.

🧩 Djokovic: Muốn phá vỡ kế hoạch chung kết Alcaraz - Sinner

Ngay sau chiến thắng, Djokovic đã thẳng thắn chia sẻ với báo giới rằng nhiều người đang mong đợi một trận chung kết giữa Alcaraz và Sinner, hai tay vợt đỉnh cao đứng đầu ATP Tour lúc này. Tuy nhiên, anh "muốn phá hỏng kế hoạch" đó và sẽ làm tất cả để ngăn cản viễn cảnh này.

Djokovic nói: “Chúng ta đều biết họ là hai tay vợt xuất sắc nhất thế giới hiện nay. Mọi người đều kỳ vọng chung kết của họ, nhưng tôi sẽ cố gắng làm điều ngược lại”.

Dù hiểu đây là thử thách lớn bởi khả năng và phong độ của Alcaraz và Sinner đều rất ấn tượng, Djokovic vẫn thể hiện quyết tâm cao: “Tôi chuẩn bị tinh thần cho một trận chiến 5 set đầy khó khăn và tôi muốn chơi những trận đấu lớn nhất trên sân đấu lớn nhất”.

🛤️ Đường đến bán kết và ưu thế về đối đầu

Djokovic mùa giải 2025 thi đấu ít nhưng hiệu quả. Trước đó anh từng vấp ngã trước Sinner tại Roland Garros và Wimbledon, và cũng phải rút lui khi đối đầu Alexander Zverev ở Australian Open. Tuy nhiên, anh vẫn duy trì sự đều đặn khi tiến vào bán kết tất cả 4 giải Grand Slam trong năm nay, cho thấy bản lĩnh kinh nghiệm dạn dày.

Trong các lần đối đầu cá nhân, Djokovic đang dẫn trước Alcaraz 5-3, thắng ở cả hai lần gần nhất, bao gồm trận tứ kết tại Australian Open 2025 và chung kết Olympic mùa hè tại Paris 2015. Kết quả này giúp tay vợt 38 tuổi tự tin bước vào trận đấu để tìm người bước tiếp vào chung kết.

Alcaraz (áo tím) muốn gặp Sinner (áo cam) ở trận chung kết US Open phải vượt qua người đàn anh "The Djoker"

🌟 Trận đấu bùng nổ được chờ đợi tại Arthur Ashe

Djokovic và Alcaraz sẽ có màn đối đầu tại Arthur Ashe, sân đấu danh tiếng bậc nhất thế giới tennis. Với sự khác biệt tuổi tác đến 16 năm, trận đấu hứa hẹn trở thành man so tài về kỹ năng, thể lực, chiến thuật cũng như bản lĩnh.

Djokovic đã chia sẻ rằng anh sẽ phải tập trung chăm sóc cơ thể, tận dụng khoảng thời gian chuẩn bị để đảm bảo thể trạng sung sức nhằm chiến đấu bền bỉ trong một trận đấu dài 5 set nếu cần thiết. Với quyết tâm cao và phong độ đang ổn định, Djokovic có lợi thế về kinh nghiệm ở những tình huống then chốt.

Trong khi đó, Alcaraz, tay vợt Tây Ban Nha đang bùng nổ và chưa để thua set nào tại US Open năm nay, sẽ là đối thủ đầy khó chịu với những cú đánh sắc bén và lối chơi hiện đại.

Người hâm mộ thế giới có quyền kỳ vọng vào một trận bán kết nghẹt thở, nơi tuổi tác, kinh nghiệm và khát vọng của Djokovic sẽ đụng độ sức trẻ, tốc độ và kỹ thuật của Alcaraz, tạo ra màn đọ sức mãn nhãn giữa hai ngôi sao sáng giá của hai thế hệ ở US Open.