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Kết quả tennis Mensik - Fonseca: Kịch tính set cuối, hẹn đấu Zverev (Roland Garros)

Sự kiện: Roland Garros 2026

(Tứ kết) Trận đại chiến giữa những tay vợt trẻ xuất sắc nhất hiện tại chỉ thực sự hấp dẫn trong set 3.

  

Joao Fonseca tràn đầy hưng phấn bước vào cuộc chạm trán Jakub Mensik, sau chiến tích đánh bại Novak Djokovic và Casper Ruud. Tuy nhiên, tay vợt 19 tuổi liên tiếp hứng chịu những "gáo nước lạnh". Set mở màn, Mensik tận dụng sai lầm của Fonseca để đoạt break-point trong game 5, đồng thời giành chiến thắng 6-4.

Mensik khuất phục Fonseca

Mensik khuất phục Fonseca

Kịch bản set 2 gần như tương tự set 1. Fonseca chỉ chơi tốt trong 4 game đầu, trước khi bất lực nhìn Mensik đoạt break-point ở game 5. Thậm chí, Mensik còn làm tốt hơn với break-point thứ 2 ở game 9, qua đó thắng 6-3.

Đến lúc này, Fonseca mới bừng tỉnh và cùng Mensik tạo nên set 3 kịch tính. Xuyên suốt set đấu, có tới 4 break-point xuất hiện chia đều cho 2 tay vợt. Thậm chí ở game 12, Fonseca còn cứu 6 match-point để kéo Mensik vào loạt tie-break.

Dù vậy đó là tất cả những gì anh làm được. Mensik tiếp tục duy trì phong độ cao để thắng 7-3 trong màn "đấu súng" cân não, đồng thời khép lại trận đấu với tỷ số 3-0 chung cuộc (tỷ số các set: 6-4, 6-3, 7-6). Tiến vào bán kết Roland Garros, hạt giống số 26 sẽ chạm trán hạt giống số 2 Alexander Zverev.

Video tennis Jodar - Zverev: Bản lĩnh tie-break, thẳng tiến vào bán kết (Roland Garros)
Video tennis Jodar - Zverev: Bản lĩnh tie-break, thẳng tiến vào bán kết (Roland Garros)

(Tứ kết đơn nam) Trong một kỳ Roland Garros chứng kiến hàng loạt bất ngờ liên tiếp xuất hiện, Alexander Zverev vẫn đang đi theo con đường hoàn toàn...

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Theo Đỗ Anh - Tiến Tài ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-03/06/2026 04:19 AM (GMT+7)
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